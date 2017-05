Krulišovu projížďku v BMW povolil šéf jihomoravské policie. Kývl při večeři v brněnském hotelu

před 15 minutami

Jízdu policejním supervozem, která v pondělí večer skončila nehodou a vážnými zraněními policisty a hradního protokoláře Vladimíra Kruliše, povolil Leoš Tržil, šéf jihomoravské policie. "Rozhodl Tržil, ale ten mu na večeři taky vysvětloval, že Kruliš nesmí řídit. Odjeli a řídil policista, ale je otázkou, jestli se nevyměnili," řekl Aktuálně.cz vysoce důvěryhodný zdroj, který byl na pondělní slavnostní večeři na počest prezidenta Miloše Zemana v brněnském hotelu International.

Praha - Jízdu policejním supervozem BMW i8 nižšího důstojníka a hradního protokoláře Vladimíra Kruliše povolil ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil. Zelenou podřízenému dal po deváté hodině večer na slavnostní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Jihomoravském kraji. Policistu před jízdou údajně upozornil, že Kruliše nesmí pustit za volant.

"Rozhodl Tržil, ale ten mu na večeři taky vysvětloval, že Kruliš nesmí řídit. Odjeli a řídil policista, ale je otázkou, jestli se nevyměnili," řekl Aktuálně.cz vysoce důvěryhodný zdroj, který byl na pondělní slavnostní večeři v hotelu International, kde bydlel prezident a jeho delegace. Policie, prezident i záchranka však popírají, že by Kruliš řídil.

Ředitel Tržil nepopřel, že jízdu povolil. Redakci řekl, že hybridní supersport smí řídit pouze vybraní policisté, nechtěl však odpovědět na otázku, zda policistu vysloveně upozornil na to, že nesmí pustit Kruliše za volant. "Je to možné. A samozřejmě i to bude součástí šetření. Za volant ale smí pouze lidé přímo vyjmenovaní ve smlouvě, kde je okruh osob jasně vymezen," napsal v SMS zprávě Tržil.

Na to, že v nabouraném policejním voze seděl také protokolář Hradu Vladimír Kruliš přišel v úterý server Aktuálně.cz. Pro policii i Hrad je událost vysoce nepříjemná. V policejním voze nesmí policie bezdůvodně přepravovat civilisty, oba cestující byli navíc vážně zraněni. Nehodu už od úterý vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

"V dopravních prostředcích mohou být přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů," píše se výslovně v zákoně o policii.

Rozporuje to však ministr vnitra Milan Chovanec. "Byla-li ta jízda povolená krajským ředitelem, nemuselo tam dojít k nějakému porušení pravidel, ale to musí vyhodnotit prezidium a Generální inspekce. Kdyby byl Kruliš za volantem, tak tam problém je, ale nikdo to zatím nebyl schopný potvrdit," řekl redakci ministr.

Brněnská policie v úterý nejdříve uvedla, že policejní supersport skutečně havaroval se dvěma lidmi a oba byli s vážnými zraněními převezeni do nemocnice. Že byl v autě civilista, policie přiznala až později odpoledne. K nehodě došlo v pondělí kolem desáté hodiny večer.

Podle starosty brněnské městské části Chrlice, kde k nehodě došlo, sjelo BMW ze silnice na rovinatém úseku. "Zatáčku, která je nebezpečná a ve které se nehody dějí, museli projet a sjeli až u mostku přes potok, kde žádnou nehodu nejméně v posledních 15 letech nepamatuji," řekl starosta Lukáš Fila, který byl několikrát na místě nehody.

Sám Fila jel kolem místa nehody v noci z pondělí na úterý zhruba o půl druhé. "Všude už byl klid, museli to velmi rychle odklidit. Nyní je na místě jen slehlá tráva, leží tam i záchranářské rukavice a kusy plastu," řekl.

Brněnští policisté, hasiči a záchranáři dostali podle nejmenovaného zdroje už v pondělí v noci důrazný pokyn, aby o výjimečné události nikde nehovořili. Jak řadoví členové, tak jejich velitelé se zatím pokynu striktně drží.

Hybridní vůz BMW i8 jihomoravští policisté slavnostně převzali 10. května. Policie ho má zdarma zapůjčený na šest měsíců nebo do najetí 20 tisíc kilometrů. Auto je poháněno benzinovým motorem v kombinaci s elektromotory. Je schopno jet až 250 km/h.