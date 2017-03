před 17 minutami

Miloš Zeman oficiálně oznámil republice svou kandidaturu na prezidenta. Učinil tak v síních Španělského sálu den poté, co zde svůj záměr sdělil na banketu pro svých vrchních tisíc příznivců. Blok proti islamizaci na to promptně zareagoval a ještě před páteční oficiální tiskovou konferencí začal sbírat podpisy na podporu "svého" prezidenta na Hradčanském náměstí. Zde se zároveň konala i akce hnutí Prezident 21 Karla Janečka, které chce najít co nejlepší hlavy státu. Pražský hrad se v pátek stal velice sledovaným místem. Podívejte se v naší galerii, jak to zde vypadalo.

autor: Jakub Plíhal