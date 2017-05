Řídil nabouraný supersport Zemanův Kruliš? Vyloučit nelze nic, řekl policejní prezident Chovancovi

před 22 minutami

Úterní nehodu supermoderního policejního vozu BMW, při které se zranil policista i zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš, řeší i ministr vnitra Milan Chovanec. Ten se i kvůli spekulacím, zda za volantem vozu ve skutečnosti před nehodou neseděl sám Kruliš, o případu informoval u policejního prezidenta. Nyní říká, že si není jistý, jestli do budoucna policie takové vozy potřebuje.

Brno - Ministr vnitra Milan Chovanec nevyvrátil spekulace, že za volantem havarovaného policejního vozu BMW i8 seděl ve skutečnosti hradní protokolář Vladimír Kruliš. Ten byl při nehodě vážně zraněn stejně jako policista, který podle oficiální verze auto v úterý večer řídil.

"Informoval jsem se kvůli tomu u policejního prezidenta a informace, který k němu dorazila, byla, že byl Kruliš vyprošťován z místa spolujezdce. Rovnou jsem se ho včera večer zeptal, zda může vyloučit, jestli se neprohodili. Odpověděl mi, že vyloučit nelze nic. Ale jinou informaci nemáme," řekl Aktuálně.cz Chovanec. Sám policejní prezident Tomáš Tuhý redakci nebral telefony.

Chovanec předpokládá, že Generální inspekce bezpečnostních sborů si při vyšetřování nehody pozve i hasiče, kteří oba muže vyprošťovali, a bude se snažit zjistit, zda se třeba za volantem neprohodili.

"Je to zvláštní shoda náhod. Byla-li ta jízda povolená krajským ředitelem, nemuselo tam dojít k nějakému porušení pravidel, ale to musí vyhodnotit prezidium a GIBS. Kdyby byl Kruliš za volantem, tak tam ten problém je, ale nikdo to zatím nebyl schopný potvrdit," řekl ministr vnitra.

Otázkou podle něj je, jestli se bezplatné zapůjčení vozu v ceně čtyř milionů policii vůbec vyplatilo. "Nevím, jestli to, že policie ta auta má, nepřineslo více škody než užitku," konstatuje Chovanec. Firma, která vůz policistům půjčila, už se podle něj policii ozvala, že chce ve spolupráci pokračovat. "Ale já osobně si nejsem jistý, jestli to auto policie potřebuje," dodal.