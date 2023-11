Volby by v říjnu podle průzkumu vyhrálo ANO, druhá by skončila koalice Spolu nebo ODS

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 33 procent hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 procenta, na třetím místě by se shodným ziskem 10,5 procenta byli Piráti a SPD.

Pokud by strany koalice Spolu kandidovaly samostatně, ODS by obdržela 15,5 procenta hlasů a byla by druhá. TOP 09 a KDU-ČSL by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT). Průzkum se uskutečnil od 16. října do 3. listopadu a zúčastnila se ho necelá tisícovka lidí.

Pokud by tedy strany kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se v říjnu dostalo pět stran. Kromě ANO, ODS, Pirátů a SPD ještě Starostové a nezávislí (STAN). STAN, který je nyní v koalici s Piráty, by samostatně získal sedm procent hlasů. Ostatní strany mají v modelu méně než potřebných pět procent. Vládní TOP 09 by obdržela 4,5 procenta hlasů, lidovci 2,5 procenta. Statistická chyba je podle agentury mezi 1,1 a 3,6 procentního bodu.

Oproti zářijovému modelu si ANO nepatrně pohoršilo, naopak koalice Spolu si polepšila o dva procentní body. O 3,5 procentního bodu více by obdržela i ODS, pokud by kandidovala samostatně. Piráti mají oproti září podporu o dva procentní body vyšší, hnutí SPD zaznamenalo o jeden procentní bod více.

"Vládu podporuje podstatně častěji mladší a střední generace a pak také lidé s vysokoškolským vzděláním. A ten trend zůstává prakticky pořád stejný. Nicméně v čase je znát jisté oslabování podpory vlády napříč všemi těmi skupinami. Je zajímavé, že nejmladší věková skupina a ti s nejnižším vzděláním přesouvají svojí přízeň spíše k neparlamentním stranám, zatímco ta nejstarší generace a pak také vysokoškolsky vzdělaní lidé spíše k parlamentní opozici," uvedla v ČT analytička Kantaru Nikola Kopáčová.

Volební model agentury Kantar s jednotlivými stranami (výsledky v procentech):

Září 2023 Říjen 2023 ANO 33,5 33*/32,5 ODS 12 15,5 SPD 9,5 10,5 Piráti 8,5 10,5 STAN 7,5 7 TOP 09 5 4,5 SOCDEM(dříve ČSSD) 3,5 3,5 KSČM 3 3,5 Přísaha 4 2,5 KDU-ČSL 3,5 2,5 PRO 2022 3 2

*ve volebním modelu, který zahrnoval koalice

Zdroj: Kantar pro ČT