Mlátili se tu pálkami a děsili místní. Nyní "divočina" na Žižkově definitivně končí

Léta platil klub Orion za místo, kde se o víkendech strhávají násilné rvačky, které nedají spát místním obyvatelům. Jeho jméno vzbuzovalo hrůzu i daleko za hranicemi pražského Žižkova. Nyní lidé z Řehořovy ulice slaví. Podnik už letos neotevřel a nový majitel budovy slíbil, že tam podobná provozovna nevznikne. Místní tak mohou po letech klidně spát.

Klub Orion strážníci z Prahy 3 dlouhodobě označovali za nejproblémovější podnik v okolí. Od roku 2018 se zde téměř každý víkend jeho návštěvníci pozdě v noci uchylovali k rvačkám přímo na ulici. Jak ukazovala uveřejněná videa, nešlo o nějaké běžné hospodské šarvátky. Zapojovaly se do nich desítky lidí, někteří z nich si brali na pomoc baseballové pálky. Svědectví hovořila i o nožích.

Místní se tak roky o víkendech nevyspali. "Trpím kvůli tomu na spánkové apnoe. Občas vůbec nespím. Od té doby, co se to tady rozjelo, mám vysoký, kolísavý krevní tlak," řekl Aktuálně.cz například Sergo Matkava, který žije v domě hned vedle klubu.

Poté, co na podzim na problémy upozornila média včetně Aktuálně.cz, došlo k sérií policejních razií. V prosinci pak klub opustil jeho dlouholetý majitel. Jeho nástupkyně přejmenovala podnik na Sfera a slíbila radnici zlepšení situace. I poté si ale někteří místní stěžovali na hluk.

Nyní to vypadá, že mají definitivně klid. Dům, ve kterém se klub nacházel, má nového majitele. A ten má s prostorem jiné plány. "Nový vlastník mi slíbil, že smlouvu s Orionem neobnoví a budoucí fungování nebytového prostoru bude klidné a ohleduplné," uvedl na Facebooku starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Podle Mladé fronty Dnes dům koupila firma Erasmus in Prague. "Je to tak, nájemník klubu skončil, klub je zavřený a bude zrušený, už tam nebude žádná takováhle divočina," řekl deníku realitní makléř Jan Halíř. Společnost Erasmus in Prague nabízí ubytování lidem, kteří do Česka přijedou v rámci výměnného programu Erasmus. "Dělají to na dobré úrovni, už tam nebude žádná neplecha," dodal Halíř.

"Nájemce klubu už nechtěl pokračovat, vadily mu ty časté policejní razie, my jsme tam ten klub také už nechtěli, tak jsme se domluvili, že v novém roce už neotevře, byla to všestranná dohoda, přispěl k ní i starosta městské části Michal Vronský," řekl Mladé frontě Dnes zakladatel Erasmu in Prague Vojtěch Růžek.

"Chci poděkovat obyvatelům Řehořovy, Městské policii, Policii ČR a všem dalším, kteří se zasloužili o to, aby Řehořova byla zase normální částí města. Jsem moc rád, že Řehořova může zase klidně spát," uvedl starosta Vronský.

Klub Orion na místě fungoval od roku 2018. Jeho hosty byli zejména přistěhovalci z východoevropských zemí, mluvili ukrajinsky a rusky. Kromě brutálních rvaček byli někteří z nich zapojení i do dalších nezákonných činností. Při jedné z razií policisté a celníci u zdejších návštěvníků nalezli dokumenty, mobilní telefony a doklady, které byly předtím nahlášené jako kradené nebo ztracené.