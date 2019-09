Klaus mladší míří na volby v roce 2021, nikoho z případné spolupráce nevylučuje

Hnutí Trikolóra se chce zaměřit hlavně na sněmovní volby v roce 2021. V případě úspěchu chce utvořit koalici se stranami, s nimiž prosadí největší část programu. Nechce tak předem někoho z případné spolupráce vyloučit a kádrovat. Řekl to zakladatel hnutí a bývalý poslanec ODS Václav Klaus mladší, který slaví 50. narozeniny.

"My jsme samozřejmě pro snižování daní. Tady se dá čekat, že aspoň se zadními lavicemi ODS zatím vždycky hlasuji, jestli je to nějak nepřejde. Když jsem prosazoval, aby dvouleté děti nechodily povinně do školek, tak myslím, že hlasovali se mnou i komunisté. Zrušení plošné ideologické inkluze prosadím s kýmkoli. Když se jednalo o tom, aby vodáci si mohli dát aspoň pivo, tak jsem hlasoval i s Piráty. Čili s kým prosadíme největší kus našeho programu, s tím půjdeme do koalice, samozřejmě pakliže budeme mít takový výsledek, aby se s námi někdo bavil," řekl Klaus.

Příští rok na podzim se v Česku budou konat krajské a senátní volby, které ale pro Trikolóru nejsou prioritou. Senát toho podle Klause moc neovlivní a zároveň by hnutí bylo pro zrušení krajů. "Přijde nám, že je to zbytečná instituce, která užírá velkou část veřejného prostoru a je pod malou veřejnou kontrolou," poznamenal.

Na druhou stranu ale řada členů nemá ambice zapojit se do centrálních voleb. Spíše chtějí působit v místě, kde žijí. "Tlak, abychom se tam nějakým způsobem etablovali, bude takový, že se tomu těžko bude dát vyhnout," dodal Klaus.

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize, si Trikolóra polepšila oproti červnu o půl procentního bodu. Získala by 3,5 procenta hlasů, což by jí ale na vstup do Sněmovny nestačilo. Hnutí má podle Klause k dispozici vlastní průzkum, který mu přisuzuje zhruba šest procent. "Ideální výsledek je tak 57 nebo 67 procent, pak bychom prosadili z našeho programu všechno a bylo by to výborné," řekl s nadsázkou Klaus.

Kampaň Trikolóry bude zejména osobní. "Budeme objíždět naší lehce komickou dodávkou republiku, setkávat se s lidmi, dávat jim nějaké další informace. To je strašně důležité, o tom to v jádru je. Řada dalších politických stran to nedělá, protože dílem jsou líné, dílem se bojí lidí, takže v tomhle je můžeme dohnat a nebude to tolik stát," uvedl.

Program hnutí chce ale propagovat i tím, že zástupci ve Sněmovně, tedy on a další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, budou do konce tohoto volebního období předkládat v dolní komoře návrhy zákonů, interpelovat a podobně.