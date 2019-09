Kde chce žalobce zastavit stíhání Babiše, viděl OLAF možný podvod a porušení zákonů

Nepravomocné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo je v kontrastu s tím, jak případ vyhodnotil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Úřad ve své závěrečné zprávě výslovně uvedl, že projekt na výstavbu farmy provázelo opakované porušení zákonů. V tomto duchu uzavřel vyšetřování v prosinci 2017.

"Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů (…). Tato porušení mohou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU," zní jedna z klíčových pasáží závěrečné zprávy úřadu.

Společnost Farma Čapí hnízdo náležela ještě v roce 2007 do holdingu Agrofert, jejž tehdy vlastnil Andrej Babiš. Než získala o rok později evropskou dotaci ve výši 50 milionů korun, koncern ji ze své struktury vyčlenil. Farma přešla do rukou anonymních akcionářů. Když vypršela pětiletá lhůta pro prokázání takzvané udržitelnosti projektu, Čapí hnízdo se opět stalo součástí koncernu Agrofert.

Popsaný manévr dovedl OLAF k podezření, že změna vlastníků byla účelová. Agrofert by dotaci určenou pro malé a střední firmy nemohl získat. "Vyšetřování zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili," uvedl OLAF.

Ekonomická jednotka

Zpráva OLAF opakovaně v souvislosti s projektem užívala pojem "irregularities", což znamená nesrovnalosti. V kontextu evropských fondů tento pojem zahrnuje i podvod. Ostatně anglický termín pro podvod, tedy "fraud", užil OLAF v záhlaví textu zprávy, jenž přibližuje hlavní údaje případu. Úřad explicitně upozornil na podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, tedy trestné činy, z nichž Babiše obvinila policie.

Když Farma Čapí hnízdo nepatřila do holdingu Agrofert, akcie podle Babišových vyjádření držely jeho děti z prvního manželství, jeho dnešní manželka Monika a její bratr Martin Herodes. OLAF na to konto poznamenal, že projekt se nikdy úplně nevyvázal z vlivu holdingu Agrofert, jemuž by dotace na Čapí hnízdo nepřitekla.

"Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami vlastnícími Farmu Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., se zdají být takové, že těmto osobám dávají příležitost pracovat společně za účelem vykonávání vlivu nad obchodními rozhodnutími těchto firem, což znemožňuje, aby bylo na obě firmy nahlíženo jako na sobě navzájem nezávislé. Tyto dvě firmy mohou být pro účely příslušné legislativy považovány za ‚propojené‘, a to proto, že skrze skupinu fyzických osob jednajících společně představují jednu ekonomickou jednotku."

Dotace se vracela

Úřadu se navíc vlastnictví prostřednictvím anonymních akcií nepozdávalo, spatřoval v tom rozpor se zásadou transparentnosti. "Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila během trvání projektu trvalý monitoring a ověřování toho, jestli je příjemce způsobilý pro podporu určenou pro malé a střední podniky, což není v souladu s obecným principem transparentnosti, který platí při využívání peněz z fondů EU," psal OLAF.

Zpráva úřadu dorazila do Česka v lednu 2018, kdy měl Babiš před druhým vydáním k trestnímu stíhání českou policií. OLAF vůči Babišovi nemá trestněprávní pravomoc. Případ vyšetřoval pro potřeby Evropské komise, aby bylo zřejmé, zda je projekt možné proplatit ho z evropských peněz. České ministerstvo financí rozhodlo o jeho vynětí z evropského financování a dotace se vracela.

Andrej Babiš byl prvním premiérem zemí Evropské unie, proti kterému OLAF vedl vyšetřování. Proti jeho závěrům se tvrdě ohradil. "Celá kauza je vykonstruovaná, je to politická objednávka a komplot organizovaný z ČR a účelově přenesený i do Bruselu," reagoval mimo jiné Babiš na zprávu úřadu.