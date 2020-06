Soud v kauze sportovních dotací nezačal. Kratochvílová nepřišla, prý se jí přitížilo

Dvě lékařky ústecké nemocnice čelí disciplinárnímu řízení v souvislosti s úmrtím pacienta. Pokud se prokáže jejich vina, hrozí jim důtka, pokuta či vyloučení z České lékařské komory. Trestný čin nespáchaly. Uvedl to server irozhlas.cz

Případ se stal v březnu 2018. Pětasedmdesátiletý Ital jel dvakrát během jednoho dne do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Stěžoval si na silný tlak na hrudi a mravenčení v ruce, později se přidala celková slabost a neschopnost polknout. Lékařky ho ale pokaždé poslaly domů s tím, že jeho zdravotní stav není vážný. Jenže jeho stav se dál prudce zhoršoval, a když jel týž den do nemocnice potřetí, pár hodin na to zemřel.