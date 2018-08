Pelta se stahuje z politiky i veřejného života. Nebudu ODS zatěžovat, říká fotbalový boss

Fotbalový boss a občanský demokrat Miroslav Pelta byl od roku 1994 zastupitelem města Jablonce nad Nisou. Kvůli známé fotbalové korupční aféře "kapříků" z politiky neodešel. Ale nyní se z ní stahuje kvůli jiné kauze. Policie Peltu viní z toho, že nezákonně ovlivňoval rozdělování dotací do sportu. "Ostatní strany by to určitě zneužily a chtěly by ODS oslabit," říká boss na otázku, proč znovu nekandiduje za ODS.

Praha - Jeden z nejznámějších fotbalových bossů v zemi, nyní trestně stíhaný podnikatel Miroslav Pelta, byl za posledních dvacet čtyři let prakticky u všech důležitých obchodů, staveb, investic a změn v Jablonci nad Nisou. Od roku 1994 je v jizerskohorském městě vlivným zastupitelem za ODS.

Spolurozhodoval například i o takových věcech, jako byl prodej místní teplárny v roce 1998. Město tehdy lidem slibovalo, že radnice bude mít cenu tepla pod kontrolou. Nepovedlo se a v průběhu let se částky za energie, které rodiny v horském městě platily za vytápění, vyšplhaly mezi ty nejvyšší v zemi. Pelta byl také u toho, když magistrát v roce 2013 koupil podnik zpátky za více než 200 milionů korun.

To se nyní mění. Podnikatel a fotbalový funkcionář, který měl mnoho let velký vliv třeba i na to, kdo se dostane do vedení radnice, v politice oficiálně končí. "V posledních letech jsem vlivovou pozici v Jablonci opustil úplně, protože jsem několik let pracoval na plný úvazek v republikových institucích, což bylo časově náročné," řekl Pelta Aktuálně.cz.

"Premiér Andrej Babiš (ANO) je stíhaný. I liberecký hejtman Martin Půta (STAN) je stíhaný a přesto ve volbách uspěl. Ale můj případ je specifický. Ostatní strany by to určitě zneužily a chtěly by ODS oslabit. Proto jsem se rozhodl, že stranu nebudu zatěžovat," odpověděl Pelta na otázku, proč se pod čtyřiadvaceti letech rozhodl znovu nekandidovat na post zastupitele za občanské demokraty. "Nechci být terčem opozice, která by pak zpochybnila čistotu strany," dodal.

Policie Peltu podezírá z toho, že naváděl úředníky ministerstva školství, kteří měli vliv na rozdělování dotací do sportu, k několika trestným činům. Jde například o zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR tvrdí, že se ničeho nedopustil.

Nicméně státní zástupce je přesvědčený, že se scházel v pronajatém bytě s bývalou náměstkyní ministerstva školství Simonou Kratochvílovou a společně tam mimo jiné jednali o tom, kdo má dostat peníze na sport ze státního rozpočtu. Tím si měl Pelta posilovat a upevňovat silný vliv ve společnosti a na politické dění v zemi.

Nyní navíc žalobce Ondřej Trčka nechal zajistit několik nemovitostí, které podnikatel spoluvlastní, na což upozornil server Seznam.cz. A to proto, že se Pelta letos v červnu pokusil převést část majetku na svou manželku Simonu Peltovou. V padesátitisícovém Jablonci jde například o dvě budovy za skoro třicet milionů korun - restauraci Žižkův Vrch a objekt s byty a kancelářemi v centru.

Pozice šéfa fotbalové asociace se Pelta vzdal kvůli kauze již v loňském roce a nyní zvažuje, že opustí také další funkce. "Zatím to není definitivní, ale v současné chvíli se obecně stahuji z veřejného života a věnuji se spíše privátním záležitostem. Je potřeba, aby si společnost ode mě trochu odpočinula, protože jsem vnímaný jako kontroverzní osoba," řekl Pelta s tím, že v budoucnu nebude usilovat o znovuzvolení do některých křesel.

"Zvažuji, zda budu znovu kandidovat, až vyprší nějaká volební období. Nyní jsem třeba předseda krajského fotbalového svazu a místopředseda České unie sportu," uvedl.

Jablonecká ODS má podle Pelty šanci blížící se říjnové komunální volby ve městě vyhrát. Myslí si, že jejím největším konkurentem bude ANO. "Tyto dvě strany jsou znovu favoritem voleb ve městě. Vzhledem k tomu, že ANO vládne na republikové úrovni, dává do budoucna smysl a nic nebrání tomu, být v koalici s ANO a nebo ještě s někým jiným," říká navzdory tomu, že ve sněmovně spolu občanští demokraté a lídr ANO Babiš soupeří.

Jablonecká politika je totiž podle jeho mínění klidná a založená na dohodách opozice a koalice. "Na rozdíl od Liberce, kde je šílené prostředí a kde v podstatě jediným nástrojem vlivu je trestní oznámení," doplnil Pelta.