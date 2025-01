Mám toho plné zuby, vracím se do Česka, rozčiluje se Konečná. Vláda prý dělá binec

Šéfka komunistů Kateřina Konečná se pokusí dostat po úspěšných volbách do Evropského parlamentu také do Poslanecké sněmovny. V úterý kolem poledne oznámila, že opět povede koalici Stačilo!, a pokud na podzim uspěje, zasedne ve sněmovně. Stejně jako před evropskými volbami i nyní se prezentovala velmi ostrými slovy, kdy tvrdila, že vláda podle ní kašle na české občany a pomáhá jen Ukrajině.

Když Kateřina Konečná loni objížděla Česko a snažila se získat voliče, mnohdy zvyšovala hlas, používala lidovější, ostré výrazy, emotivně šermovala rukama a přitom popisovala tuzemsko jako zemi plnou zchudlých občanů. Takhle se prezentovala i v úterý poté, co oficiálně oznámila, že jde do letošních parlamentních voleb jako lídryně Stačilo! ve spolupráci s dalšími stranami.

Když sestoupila z pódia mezi novináře, začala popisovat, jak je na tom podle ní Česko špatně, jak dává zbytečně peníze na obranu a vůbec se nevěnuje českým občanům. "Pan premiér říká, jak nerostou ceny potravin. Vy nikdo nenakupujete? Já jsem byla nakupovat v jednom supermarketu a máslo tam měli za 75 korun. Za pár rohlíků a chleba platíte stovku. Do prčic, kde na to ty lidi mají brát, když mají minimální mzdu?" ptala se Konečná a rozhlížela se po novinářích.

Po dotazu reportéra Aktuálně.cz, co ale říká tomu, že jsou například o víkendech narvaná parkoviště auty lidí, kteří chodí nakupovat, nebo že spousta lidí létá na dovolené, odpověděla, že ona vidí Česko jinak. "Tato země má 1,5 milionu lidí žijících na hranici energetické chudoby. Má miliony lidí, kteří poté, co si jdou pro výplatu, chodí pro sociální dávky. Má statisíce mladých lidí, kteří vědí, že nemají šanci si sehnat normální bydlení, a proto odkládají založení rodiny, protože nemají kam s rodinou jít kromě azylových domů. To je realita země, ve které já žiju," uvedla Konečná.

Podle ní vláda Petra Fialy dělá všechno špatně, a to na úkor obyčejných lidí - například nepedagogických pracovníků. "Místo toho, aby dali prachy těmhle lidem a platili je ze státního rozpočtu, tak dávají prachy na armádu. Ty kuchařky a uklízečky berou 18 tisíc, copak je někdo z vás schopný za to vyžít? A lidí, kteří jsou na tom takto, je stále víc a víc. Vláda se zabývá pouze pomocí Ukrajině ve válce, ale absolutně kašle na české občany. Já toho mám plné zuby, je to důvod, proč se vracím do Česka," rozčilovala se emotivně šéfka komunistů a koalice Stačilo!.

Na další dotaz Aktuálně.cz, jak by chtěla zajistit bezpečnost občanů, jestliže často kritizuje výdaje na obranu i členství v NATO, sdělila, že především chce, aby lidé v referendu rozhodli, zda má Česko v NATO a EU zůstat. "Opravdu je naše země připravena v situaci, ve které žije většina našich občanů - dát 300 miliard na obranu, a to na zakázky, které si paní ministryně obrany uzavře během 20 dní za 400 miliard? Dělá si ze mě někdo srandu? Je to jeden neskutečný binec a my v tom chceme udělat pořádek," tvrdila europoslankyně, která chce udělat v případě volebního úspěchu audit v tom, jak vládne Fialův kabinet.

Na opakovaný dotaz, jak chce zajistit obranu Česka v době rusko-ukrajinské války, odpověděla, že prý v tomto musí být Česko nezávislé. "Nemůžeme se pořád na někoho spoléhat. Zároveň spolupráci plánujeme ne s těmi, co jsou přes oceán, ale především se středoevropskými a evropskými zeměmi," uvedla Konečná. Moderní letadla F-35, které plánuje ministerstvo obrany koupit, označila za starý šrot.

Kdo všechno bude s Konečnou na kandidátce Stačilo!, zatím není jasné, nejvíce se spekuluje o tom, zda s ní bude kandidovat SOCDEM předsedkyně Jany Maláčové. "Jednání probíhají," uvedla pouze Konečná s tím, že říkat cokoliv dalšího je zatím předčasné. Po boku Konečné tak nyní vystoupili zástupci České strany národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN), kteří s Konečnou uzavřeli memorandum o společné kandidatuře.