Trénují na pár metrech čtverečních. Běhání má pomoci vězňům zpět do společnosti

Na pět set běžců vyběhne poslední červnové úterý na pražském Výstavišti, aby se účastnili již čtvrtého ročníku charitativně společenského běhu Yellow Ribbon Run neboli běhu se žlutou stužkou. Štafetového běhu na pět kilometrů se budou účastnit týmy, z nichž některé budou složeny i z vězňů. Loni se akce účastnilo 350 běžců, z toho 25 vězňů. Letos by jich měl být téměř dvojnásobek. Běh má upozornit na obtížné zařazení lidí po odpykání trestu zpět do společnosti.

Jedním z účastníků bude 27letá Barbora, která si ve věznici ve Světlé nad Sázavou odpykává šestiletý trest za drogy. Letos poběží podruhé. "Rozhodla jsem se proto, že jsem chtěla dělat něco sama se sebou a využít čas ve věznici," uvádí Bára.

Hlavním autorem myšlenky je ředitelka věznice v Kuřimi Gabriela Slováková, která se inspirovala podobným projektem v Singapuru. "Krůček po krůčku se nám daří přesvědčit lidi, že to smysl má. Ve vězení s nimi trénujeme, oni musí makat, ukázat, že svůj život chtějí změnit," popisuje Slováková.

"Děláme spoustu programů ve věznici, ale pak již nic. Všichni jsou po propuštění hozeni do rybníka a plavte. Když nemáte rodinu, peníze, ale naopak exekuce, je to těžké," dodává. A podle ní je to možnost změnit jednu závislost za druhou. Již zmíněná Bára jí dává za pravdu.

Ten endorfin mě chytl

"Mě ten endorfin chytl. Chci se běhání věnovat i venku, dál budu podporovat žlutou stužku, protože je to dobrý projekt," říká drobná dívka, které šestiletý trest uplyne v roce 2022, ale letos již chce po polovině trestu požádat o podmínečné propuštění. Přiznává, že trénink není jednoduchý.

"Máme vyhrazenou cestu, která má 200 metrů, takže je to kolečko o 400 metrech, které se neustále běhá dokola. Ale ta trasa tam je," dodává s tím, že loni svůj pětikilometrový úsek zvládla za 28 minut a letos chce být aspoň o tři minuty rychlejší.

Běžně mají možnost běhat dvakrát týdně v rámci povolených aktivit. "Ale nyní máme od věznice dovoleno běhat každý den," dodává.

Jedním z patronů akce je herec Petr Čtvrtníček, který se navíc angažuje v dalším projektu - vězeňské kapele Wsedě. Ta v úterý také zahrála na představení celé akce.

"Chci pomoci, aby lidi utekli předsudkům, abychom se dívali jinak na lidi ve vězení," říká Čtvrtníček, který ve vězeňské kapele hraje na bicí. "Bubeník odešel pro dobré chování do civilu, tak jsem ho nahradil," říká s úsměvem. Dalším hostujícím hráčem - a také podporovatelem projektu - je pak herec Jiří Vyorálek.

Právě "Uteč předsudkům" je i hlavní heslo letošní kampaně.

Ředitel, soudní úředník i kněz

Do běhu se letos zapojilo více než 40 partnerských organizací. "Na znamení podpory a týmové spolupráce si budou štafetový kolík předávat vězni, lidé s trestní minulostí, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy, zástupci soudu, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací i církví," uvedla Veronika Friebová z pořadatelské organizace Rubikon, která se zabývá začleňováním vězňů do společnosti.

V závodě poběží i bývalí vězni či zástupci obětí trestných činů. "Ti chtějí, aby se už nikomu jinému nestalo to co jim," říká Slováková.

Řada ze zúčastněných firem vězně po jejich propuštění již zaměstnává. Jedním z nich je i Hotel Hilton. "Byli jsme se představit ve věznici ve Světlé a vybrat si tam případné zaměstnankyně. Jedna z nich u nás již pracuje víc než rok," říká ředitel hotelu Michael Specking.

Dalším z partnerů, který dokonce postaví pět štafetových týmů, je pojišťovna právní ochrany D.A.S. "Každý se ptá, proč to děláme. Ale nikdo nevíte, kdy se do podobné situace dostanete sami. Například při dopravní nehodě je křehká hranice, kdy se můžete dostat do vězení," říká ředitelka D.A.S. Jitka Chizzola.

"Věznice máme v současné době přeplněné, to všichni víme. A není smyslem stavět věznice nové, ale najít cesty, jak pomoci lidem - zejména těm, kteří se ocitli ve vězení poprvé a nejsou to žádní recidivisté -, aby se vrátili do běžného způsobu života," kvituje projekt ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Video: Tak hraje Petr Čtvrtníček ve vězeňské kapele Wsedě