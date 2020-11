Kalousek šel na pivo do zavřené restaurace. Potřeboval jsem na toaletu, hájí se

Nejsou to ani dva týdny, co Česko řešilo kauzu exministra zdravotnictví Romana Prymuly, a nyní podobný prohřešek musí vysvětlovat další politik. Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek v úterý porušil opatření, když strávil čtyřicet minut v restauraci na pražských Vinohradech, kde také vypil pivo. Vyfotografovali ho při tom reportéři Radiožurnálu. Kalousek se za to omluvil.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se v rozhovoru pro server iRozhlas.cz nejdříve hájil s tím, že vstupem do restaurace, která měla v tu dobu otevřeno výdejní okénko, nic neporušil. Později přiznal, že nedodržel platná nařízení tím, že si v hospodě dal i přes zákaz prodeje alkoholu na veřejnosti pivo. "Dobře, tak v tom případě dostanu pokutu," komentoval. Na dotaz, proč nečekal na své jídlo před výdejním okénkem jako ostatní zákazníci a místo toho šel dovnitř, řekl, že musel jít na toaletu. "A než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo. Pak jsem si odnesl to jídlo. Udejte mě na hygienu, prosím," sdělil redaktorce serveru. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek se později na Twitteru omluvil. "Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil," hájil se. Připustil, že do restaurace neměl vstupovat. "Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat," napsal a doplnil, že věnuje deset tisíc koruna na dobročinné účely související s epidemií. Mé prohlášení ke včerejšímu dni:

Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 4, 2020 Pro server iRozhlas.cz se omluvil také majitel restaurace Daniel Jelínek. "S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat." Budeme to řešit, říká místopředseda TOP 09 Válek Podle místopředsedy TOP 09 a poslance Vlastimila Válka se bude vedení strany incidentem zabývat. "Předpokládám, že to budeme určitě řešit," řekl s tím, že detaily Kalouskovy návštěvy restaurace zatím nezná. "Každému se může stát, že udělá chybu, předpokládám ale, že je se omluví a uzná, že je naprostý… ani nevím, jak to říct hezky," uvedl. Omluva přes Twitter podle něj nestačí. "Očekávám, že se bude muset omluvit podstatně víc," dodal. Ve hře je podle něj i odvolání Kalouska z postu předsedy poslaneckého klubu. "I to je technicky možné," řekl Válek. Aktuálně.cz požádalo o reakci předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, do vydání textu ale neodpověděla. Prymulu označoval za papaláše Kalousek přitom dosud platil za jednoho z nejhlasitějších kritiků již bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který odstoupil poté, co deník Blesk zveřejnil fotografie z jeho noční návštěvy restaurace na pražském Vyšehradě. Kalousek účastníky schůzky označil za papaláše. "Pane ministře, omluvte se a okamžitě odstupte! Okamžitě, prosím!" napsal koncem října na Twitter. Srovnání s bývalým ministrem se ale brání. "Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal," řekl iRozhlasu. Hosté Vyšehradské kapituly.. Z dálky by to mohlo vypadat, že se jedná o kanovníky. Při bližším ohledání však naleznete pouze papaláše. Se silnou normalizační reminiscencí. pic.twitter.com/T8p7NX45jG — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020