Tvrdý střet ve sněmovně. Důchodce jste odrbali, Ukrajinci dělají bordel, zuřil Babiš

Přestože ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) říkal, že věří v rychlé projednání prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, realita byla nakonec jiná. A to přesto, že jde spíš o formalitu, protože norma vychází z rozhodnutí EU. Ve sněmovně vystoupili s kritikou poslanci opozičního ANO v čele s Andrejem Babišem, který se dostal do vyhroceného sporu s ministrem Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

Když je zákon ve třetím čtení, obvykle o něm poslanci debatují jen minimálně. Tak tomu bylo i ve středu dopoledne u prvních zákonů, které členové sněmovny odsouhlasili. Ovšem vše se změnilo, když začala sněmovní debata na téma Ukrajinců v Česku, o kterých se vládní poslanci dlouhodobě dohadují se zástupci opozice.

Poslanci ANO jsou přesvědčeni, že jim kabinet Petra Fialy pomáhá až příliš, což nejostřeji formuloval právě Babiš. "Tahle vláda samozřejmě stále mluví hlavně o Ukrajině a stará se o Ukrajinu a málo o naše lidi," rozčiloval se a chtěl po ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi detailní vysvětlení, jak dospěl k tomu, že ukrajinští uprchlíci v Česku letos odvedli státu o 5,7 miliardy korun více, než dostali na podpoře.

Babišovi se nelíbilo, že stát do výpočtu zahrnul i daň z přidané hodnoty a spotřební daň za naftu, benzin, tabák a alkohol. "No tak ten alkohol, tam to asi stouplo. Slyšíme stále, jak v barech dělají bordel. Ale jak to někdo může spočítat? Ať mi to někdo vysvětlí!" zvyšoval hlas šéf opozičního hnutí. "Dovoluji si zpochybňovat ta čísla, aby nám to někdo vysvětlil, jak je to vůbec možné, jak to někdo spočítal. Pokud u Ukrajinců počítáte takové věci, které tam podle mého názoru nepatří, je otázka, proč to nepočítáte například u českých důchodců, které považujete za hospodářskou škodu a které jste opakovaně tady odrbali o peníze," zlobil se Babiš.

Marian Jurečka následně šéfa ANO obvinil z toho, že jako obvykle šíří polopravdy a říká věci, které by z úst nevypustil "normální člověk, který má nějakou míru lidskosti a solidarity vůči lidem, kteří potřebují pomoc". "Zvykli jsme si, že Andrej Babiš to takto dělá a vyvolává v lidech pocit, který je založený na nenávisti, na rozdělování společnosti," vyčetl mu.

Ministr následně hájil zmiňovaný výpočet i ukrajinské uprchlíky s tím, že těch s dočasnou ochranou v Česku pracuje 150 tisíc, což je nejvyšší číslo ze všech evropských zemí. "Mně přijde naprosto logické a normální, lidské, že když můžeme pomoci někomu, koho nazýváme svým spojencem, tak mu prostě pomoci jdeme nebo tu pomoc na svém území nabídneme," uvedl v jednacím sále.

Jurečkova narážka na Babišovu nelidskost a šíření nenávisti ale předsedu nejsilnějšího opozičního hnutí pořádně naštvala. "Vy mě tady nebudete poučovat a nebudete obviňovat, jestli jsem solidární. Já jsem byl - a umím to zdokladovat. A mám na to papíry na rozdíl od vás, jo?" ohradil se a vypočítával, kolik peněz těmto uprchlíkům v minulosti poskytl on i hnutí ANO a jak jim osobně pomáhal.

Polemika pokračovala i v dalších minutách, kdy se oba politici střídali u mikrofonu. Jurečka Babiše obviňoval z toho, že nepravdivě a podprahově lidem sděluje, že vláda pomáhá víc ukrajinským uprchlíkům než českým občanům. Předseda ANO zase opakoval, že nevěří číslům, jak ekonomicky prospěšní jsou tito uprchlíci Česku. Souhlasil ale s tím, že jsou v některých odvětvích nepostradatelní. "Mě tady (Jurečka) poučoval, že jak jsou Ukrajinci důležití. No samozřejmě, že jsou. Moje firma jich zaměstnává stovky, možná tisíce. My to dobře víme," řekl.

Debata byla nakonec tak obsáhlá, že sněmovna se k hlasování o prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky nedostala. Poslanci měli už dopředu domluvené, že odpoledne budou projednávat státní rozpočet. Bod k uprchlíkům tak přerušili a v pátek se k němu vrátí.

