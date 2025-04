Analytik to s Fialou vidí zle: Shodují se všechny průzkumy. Sám ví, že to v sobě nemá

Přijít na něco, co změní dojem, kterým Petr Fiala na voliče působí, je nadstandardně obtížný úkol, míní politický analytik Jan Herzmann. "Mám pocit, že to pan Fiala ve své osobnosti nemá, že to je člověk pro klidnou práci v klidných podmínkách," komentuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

To nejdůležitější, co nahrává jakékoliv opozici, jsou podle Herzmanna chyby vlády. Nespokojenost se stávajícím vedením země je vysoká, důvěra nízká - hodnoty jsou blízké tomu, jakou důvěru měla Nečasova vláda (vláda Petra Nečase, která úřadovala v letech 2010-2013 do skandálu s Janou Nagyovou), než padla, popisuje situaci analytik.

Poměrně rozšířený názor je, že "Fiala to dělá ještě hůř než Babiš", vysvětluje. Dodává ale, že konečný výsledek voleb bude záviset na tom, jak šikovně koalice povede svou volební kampaň.

"Vládě by podle mého názoru nejvíc pomohlo, kdyby přišla s konkrétními kroky, které by chtěla rychle uskutečnit, pokud by u moci zůstala. To by mohlo do jisté míry působit. Naproti tomu ale ta kritika, na které stojí kampaň celé opozice, je drtivá a to je pro vládu velmi nepříznivé," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:04 Panuje v Česku blbá nálada? Jak velkou roli hrají nejistoty? Dají se spokojení a nespokojení Češi rozdělit podle politických preferencí? Jak rychle ubíhá politikům čas před volbami?

05:04-12:21 Dají se zpochybnit tendence, které naznačují průzkumy? Co voliči současné vládě nejvíc vyčítají? Co ještě může Fiala zvládnout do voleb změnit? V čem se dá průzkumům věřit a čím bychom se neměli nechat zmást?

12:21-18:20 Do jaké míry se voliči nechávají preferencemi ovlivnit? Co průzkumy o budoucích výsledcích voleb říct nemohou? Budou nadcházející volby v něčem výjimečné?

19:20-25:32 Čeká nás posledních 14 dní kampaně velmi tvrdá bitva? Co všechno nahrává náskoku opozičního hnutí ANO? Jak těžké je pro českého voliče se v současné době orientovat?

25:32-30:49 Dají se v kampani zneužít složitá mezinárodněpolitická témata? Jak moc je český volič citlivý nebo přelétavý a co všechno na něj funguje?

