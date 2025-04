Jdeme do Spojených států, Evropa je šíleně byrokratická, říká majitel Brana

Vyrábí dveřní, dobíjecí i tankovací, pedálové systémy, součásti sedaček, tlumiče a další komponenty pro osobní i nákladní vozy. Největší český dodavatel autodílů - skupina Brano - zásobuje automobilky po celém světě, včetně gigantů, jako je Mercedes, VW nebo v Americe Tesla a GM. Platbě pětadvacetiprocentního dovozního cla do USA se nyní snaží Brano vyhnout otevřením továrny v americké Georgii.

Váznoucí trh způsobil, že společnost podnikatele Pavla Juříčka loni dosáhla obratu "jen" 6,3 miliardy korun místo plánovaných sedmi miliard. I proto firma hledala, co s tím. Jedním z řešení je právě rozšíření části výroby do továrny v americké Georgii.

Nejenže takový krok společnosti Brano Group ušetří náklady za dovozní cla, ale zapadá i do snahy staronového prezidenta USA Donalda Trumpa o budování silnější Ameriky, k čemuž mají pomoci třeba i nově přivedení investoři. Postavit továrnu v Americe je podle Juříčka administrativně velmi jednoduché. "Zatímco Evropa je z pohledu byrokracie naprosto tragická," říká podnikatel a někdejší poslanec za ANO v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nakolik složité bylo v USA postavit továrnu a začít s přípravou výroby?

Nebylo to složité. Máme tam partnera a administrativně je to velmi jednoduché a mnohem rychlejší než v Evropě. A to platí nejen pro USA, ale třeba i pro Čínu. Evropa je v tomhle šíleně byrokratická, přeregulovaná. Když jsem v Tennessee stavěl fabriku na zkapalněný vodík, tak nám všechny povolovací procesy zabraly osm měsíců. Spočítali jsme si, že v Česku by nám to trvalo 12 let. Jsme v tomhle sto let za opicemi. Podívejte se, jak nejsme schopní postavit dálnice, železnice… I stavební povolení na dům trvá věky. V tom všem je Evropa naprosto tragická. Když si to srovnáte s Čínou, Indií, Amerikou, tak to vypadá, že jsme se tu úplně zbláznili.

Chápu správně, že podle vás povedou Trumpova nová cla k tomu, že investoři se budou snažit přesouvat svou výrobu do USA ještě častěji než dosud? Tak jako to teď dělá třeba vaše firma?

Samozřejmě. To je Trumpův cíl. Clo je jenom nástroj. A snaha o vyrovnání obchodní bilance slouží jako prostředek k tomu, aby se do Ameriky přitáhly firmy. Trumpův problém bude spíš v tom, kde získá potřebný "manpower".

Tedy naznačujete, že bude čelit nedostatku pracovníků? Zvlášť když dalším z Trumpových cílů je vystěhovat ze země co nejvíc nelegálních imigrantů. Přitom bez nich se mnohé americké firmy a farmy neobejdou…

Je to tak. A toto riziko je zvlášť velké s ohledem na fakt, že v Americe je nízká nezaměstnanost.

Není to však problém, který se týká i jiných států, včetně Česka a dalších evropských zemí?

Bohužel ano.

Už se nějak v Brano Group projevují cla, která Trump uvalil začátkem dubna ve výši 25 procent na dovoz aut a následně i součástky?

Ono to má určitou setrvačnost, takže zatím na nás ještě nic nedopadlo. Teprve uvidíme, zda budeme muset přikročit k urychlení přesunu výroby do Georgie, anebo jestli pojedeme podle původního plánu, který ohledně přemisťování výrobních linek máme.

Jaký máte termín podle původního plánu?

Spuštění není úplně jednoduché - nejdříve musíte udělat nadvýrobu, linky v Česku rozebrat, poslat do USA, tam je smontovat a zaučit lidi. Proto jsme měli harmonogram do konce letošního roku.

Znamená to, že kvůli přesunu části výroby do USA klesne výroba v Česku, a tedy i třeba počet kmenových zaměstnanců? Nyní jich máte 1660.

Z hlediska výroby není jednoznačné, že by ta v tuzemsku klesla, protože se nám daří získávat nové a nové zakázky. Budeme to alternovat novými kšefty, uvolní se nám tady ruce. A navíc linky, které postupně přemístíme do zámoří, nevyžadují příliš mnoho pracovníků.

Nehrozí, že pak bude chybět část kapacity u nás?

Problém spočívá v něčem trochu jiném. Jestliže automobilky sníží objem výroby o 10 až 30 procent - což je můj odhad v závislosti na podílu, který vyvážejí - a nedojde-li k dohodám, půjde o vážný problém pro celý automobilový průmysl v Česku. Pokud by došlo k poklesu až o oněch 30 procent, to už by byl opravdu těžký příběh, skoro katastrofa.

Jak byste tomu čelili ve společnosti Brano Group?

To, co se z Česka přestěhuje do Ameriky, se vynasnažíme nahradit novými projekty. Během letoška a příštího roku nám nabíhají nové, byla by jen otázka času, jak bychom dokázali časově překlenout nejprve snižování počtu pracovníků a později zase nabírání nových lidí. Pořád jich ještě nemáme dostatek, proto využíváme i agenturních zaměstnanců. Případný pokles výroby bychom řešili snižováním právě těch agenturních, nyní jich je zhruba 200. Takže v celé skupině u nás pracuje přibližně 1860 lidí.

Co když Trumpova cla zkomplikují život továrnám v Evropě i nepřímo, zprostředkovaně? Tedy když čínské automobilky ve snaze vyhnout se clu v USA přesměrují odbyt ještě víc do Evropy a tady svými nízkými cenami přitíží svým evropským konkurentům?

To máte pravdu, šlo by o nepřímý vliv. Tím, že by Čína přišla o americký trh - a soudím, že v tom Trump určitě nebude chtít uhnout - bude Peking hledat náhradní trh. Vedle Indonésie, Austrálie, Vietnamu, Thajska, Indie pochopitelně i v Evropě. To je logické. A pro nás další rána. Navíc Čína je v Evropě už etablovaná, a to nejen autoprůmyslem. My jsme si ji sem skrze Green Deal už v podstatě pozvali. Zdejší trh jsme jí dali na zlatém podnosu.

Sáhl byste k řešení ve stylu "oko za oko, zub za zub"? Tedy navýšit v Evropě cla pro americké zboží? Případně i čínským výrobcům, a to ve snaze odradit je od expanze do Evropy?

Rozhodně ne. Vyvolávat takovouto celní válku, to není cesta. Pokud se nedohodneme s Amerikou, co nám zbývá? Hledat cestu třeba do Indie, kde je lowcost verze všech aut? Či hledat zpátky cestu do Číny, kde ještě třeba Volkswagen stále funguje…

Ostatně vy tam vyrábíte také…

Samozřejmě. Je tam i Tesla a další naši zákazníci. Já bych se snažil hledat spíše moudré cesty než vyvolávat obchodní válku vzájemným zvyšováním cel. My je nemůžeme přeprat. Evropa je mnohem slabší hráč, ať už vůči Americe, nebo k Číně a Indii, které už tvoří větší podíl světového HDP než Evropa. Ta se pomalu stává skanzenem.

Neměli bychom si v Evropě dát heslo "Europe first"? I třeba za cenu zvýšení cel pro Čínu?

Česko je strašně maličké a my spolu mluvíme o oboru automotive, pro moji firmu je malá už i Evropa. Jsme globální hráč. Ale v Česku máme osm závodů, můžeme dodávat do celé Evropy, máme nový závod v Georgii, dva v Číně…

Výrobu v Georgii ale teprve chystáte.

Chystáme, ale fabrika tam je hotová. I když se tam odbyt ještě nerozjel, na to nejprve musíme vytvořit dostatečné zásoby na překlenutí doby, během níž tam budeme stěhovat výrobu, a udržovat zákazníky v logistickém komfortu.