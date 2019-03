Jste tak zoufalá. Nejste nešťastná? ptal se Babiš poslankyně, pustil se i do pirátů

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek ve sněmovně zaútočil na poslance pirátů. Důvodem bylo zpochybňování existence jeho plánu, jak vrátit Česko ke špičce Evropy. Babiš řekl, že plán je obsažen v jeho knize O čem sním, když náhodou spím. Dodal, že piráti by se měli před vstupem do politiky zkusit živit poctivě. Reagoval tak na vystoupení předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, podle něhož premiérovy plány jsou jen v předvolební publikaci bez uvedení konkrétních termínů splnění. Útočně se pustil i do poslankyně STAN Věry Kovářové.

"Zkuste se nejdřív živit poctivě a vraťte se potom do politiky a potom nám to můžete ukázat. Vy o reálném životě nevíte vůbec nic," prohlásil ministerský předseda na adresu Michálka.

Svou knihu označil Babiš za vizi rozvoje České republiky do roku 2035, je podle něj konkrétní. "My postupně ten plán plníme," uvedl. Odmítl Michálkovo tvrzení, že autorem knihy je Babišův spolupracovník Marek Prchal. "To psalo 200 lidí. Já jsem to vymyslel," řekl.

Premiér se také ostře vymezil proti poslankyni STAN Věře Kovářové, podle níž si Babiš možná nechává platit stovky příznivých příspěvků ke svým pravidelným nedělním vyjádřením na facebookovém účtu. "Vy jste tak zoufalá. Nejste nešťastná? To máte z vlastní hlavy, nebo vám to poradil někdo? Každý víkend dělám výkaz práce, to vy neděláte, jen tak plácáte," uvedl Babiš.

Kovářová k tomu uvedla, že přesně tak si Babišovu reakci představovala. Podle ní nebyla hodna premiéra, ale spíše psychologa. Poslankyně dodala, že od ministerského předsedy očekávala "odpověď věcnou a slušnou bez jakéhokoli napadání". Babiš svou reakci zdůvodnil tím, že poslankyně "sprostě lhala" o tom, že si platí příspěvky na Facebooku.

Dokud budu premiér, slevy budou

Premiér se vyjadřoval také ke slevám na jízdném. Reagoval na dotaz poslance TOP 09 Dominika Feriho, zda a v jakém stadiu je vyjednávání o zrušení slev v rámci hledání úspor ve výdajích státu kvůli ekonomickému poklesu.

Babiš označil poslancova slova za fake news. "Žádné slevy se rušit nebudou, ani pro důchodce, ani pro studenty. Dokud já budu premiér, slevy budou," prohlásil předseda vlády.

Feri se hájil tím, že o možnosti zrušení slev mluvil místopředseda ČSSD Roman Onderka. Pokud Babiš vyjádření představitele sociální demokracie ignoruje, svědčí to podle poslance o poměrech ve vládní koalici. "Jestli slevy na jízdném zrušit nechcete, znamená to, že chcete projíst naši budoucnost," dodal Feri.

Ministerský předseda označil zavedení slev na jízdné za "jednoznačný úspěch" své vlády. "Důchodci a studenti nám píšou a jsou rádi a my jsme rádi," řekl. Slevy jsou podle premiéra využívány seniory kvůli důchodům, které jsou stále nízké.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Vyhodnocení nárůstu počtu cestujících po zavedení slev má ministerstvo dopravy podle premiéra předložit do konce března.

Počet cestujících se podle údajů dopravců ve vlacích Českých drah po zavedení slev zvýšil proti podzimu 2017 zhruba o čtyři procenta, což jsou přibližně dva miliony cestujících. Růst počtu cestujících v řádu jednotek procent zaznamenaly i RegioJet nebo Arriva. Zvýhodnění cestující tvoří celkově asi třetinu všech pasažérů. Počet cestujících v autobusech se zvýšil o dvě až tři procenta.