ANO rozhodne o vyloučení Švachuly a Liškutina. Babiš chce hnutí očistit, říká Malá

Předsednictvo hnutí ANO ve čtvrtek rozhodne o vyloučení obviněných brněnských politiků Jiřího Švachuly a Petra Liškutina. Švachula a Liškutin skončili ve vazbě kvůli podezření z korupce na radnici městské části Brno-střed. Na vyloučení obou politiků se shodly brněnská a jihomoravská organizace ANO. Po jednání to oznámil místopředseda hnutí Petr Vokřál.

Vokřál a předsedkyně jihomoravské organizace ANO Taťána Malá v Praze jednali s předsedou ANO Babišem, informovali ho o situaci na radnici po policejní razii a o návrhu na vyloučení obou obviněných politiků z hnutí.

Podle Malé chce Babiš hnutí od takových lidí očistit. Švachula je radním, Liškutin vedoucím odboru investic a také místostarostou Brna-Ivanovic. "Považovala jsem za správné informovat předsedu o situaci v Brně a o postupu, který jsme jako kraj a město zvolily. Nevytýkal nám nic, jen řekl, že je potřeba hnutí očistit od takových lidí," řekla Malá.

Brněnská i jihomoravská organizace ANO se shodly na vyloučení obou politiků. Obě organizace muže vyzvaly, aby složili mandáty v zastupitelstvu. Složit je musí sami. Ze zákona jim zanikne mandát v případě pravomocného odsouzení k trestu vězení.

Vokřál řekl, že oblastní organizace postupovaly rychle a razantně. "Za mě je to nepřijatelné. Říkali jsme, že presumpce neviny je jeden z důležitých aspektů, ale pokud je někdo vzatý do vazby, není už na co čekat," poznamenal Vokřál. Podle něj se hnutí snaží lidi prověřovat a na vstup čekají půl roku. "Člověk se nějak musí projevit a ještě důslednější jsme, když jdou tito lidé na kandidátky. Je to ale lidské selhání. K opojení mocí došlo v řadě politických subjektů. To se pak musí řešit co nejrychleji a nejrazantněji, aby kvůli individuálnímu pochybení byly následky pro hnutí co nejmenší," dodal Vokřál.

Policie zasahovala na radnici Brno-střed minulý týden. Zajímala se především o zakázky investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu a z úřednického hlediska ho vedl Liškutin. Policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí včetně Švachuly a Liškutina skončilo ve vazbě a hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení. Zbylí čtyři obvinění jsou na svobodě.