"Netvrdili jsme, že česnek léčí rakovinu". Soud zrušil dvoumilionovou pokutu za reklamu s Koukalem

před 50 minutami

Pokutu 1,8 milionu korun dala před pěti lety Rada pro rozhlasové a televizní vysílání firmě Allivictus za to, že v reklamních spotech vychvalovala účinky stejnojmenného potravinového doplňku, který prý příznivě působí na imunitu. Podle rady se tak firma dopustila jednoho z nejhorších prohřešků, když uvedla spotřebitele v omyl a přisoudila léčebné účinky potravině. Její verdikt ale nyní smetl Nejvyšší správní soud. "V této reklamě jsou deklarované pouze takové účinky, které dané potravině přisuzuje tradičně sama veřejnost," uvedl soud. Propagovaná potravina byl totiž česnek a běžného spotřebitele prý reklama nemohla zmást natolik, aby ji považoval za lék.

Praha - "Důsledky náročné léčby se snažím kompenzovat také osvědčenými přírodními prostředky. Používám Allivictus. Allivictus je česnek a česnek je zdravý," popisoval před šesti lety badmintonista Petr Koukal, jak bojuje s rakovinou varlat a nepříjemnou chemoterapií, kterou musel podstupovat.

S badmintonovou raketou v ruce dodával, že se chce opět vrátit mezi nejlepší ve svém sportu. "Nepolevím. S partnerem jako Allivictus to určitě dokážu," uváděl v reklamním spotu, který běžel na TV Prima.

Uvedený spot "ocenila" v listopadu 2012 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která udělila firmě rekordně vysokou pokutu 1,8 milionu korun. Podle ní reklama uváděla v omyl spotřebitele, kteří si prý mohli potravinový doplněk splést s lékem.

"Konstrukci tohoto sdělení bylo možno interpretovat i tak, že užití přípravku je přírodním a alternativním ekvivalentem k chemoterapii, a tedy i léčbě rakoviny," rozhodla rada s tím, že jde o tak závažné provinění, že dává pokutu na samé horní hranici, která je dva miliony korun.

Nyní celý příběh uzavřel Nejvyšší správní soud, ke kterému se firma odvolala. A ten rozhodnutí rady smetl. Podle něj nešlo v reklamě o nic jiného než o konstatování obecně známých účinků česneku.

Řekli jen, že to je česnek

"Průměrného spotřebitele a i spotřebitele zvláště zranitelného je třeba považovat za již natolik obeznámeného s tuto problematikou, že nehrozí, že by v důsledku reklamy považoval užívání zpracovaného česneku za součást či doplněk chemoterapie jako léčebné metody," dodal soud.

Soud navíc podotkl, že využití příběhu známého sportovce, který sám prošel závažným onemocněním, k těmto reklamním sdělením nelze považovat za nic nevhodného.

"Hlavním sdělením reklamy byla skutečnost, že propagovaný výrobek není ničím jiným než zpracovaným česnekem," konstatoval soud, že reklama v žádném případě netvrdí, že by se zpracováním česneku jeho účinky zvýšily či se dokonce "posunuly směrem k účinkům léčivým".

"V reklamě uváděné vlastnosti, například posílení imunity, jsou česneku obecně jako potravině připisovány veřejností, a jsou proto obecně známé," dodal soud.

Začala s tím babička

Petr Koukal i majitel firmy Allivictus Martin Dindoš považují verdikt za vítězství zdravého rozumu.

"Vše vycházelo z toho, že mě česnekem doma ládovala babička, když jsem byl malý. A když jsem zjistil, že někdo vyrábí něco takového a navíc uživatelsky jednoduchého a člověk navíc celý týden potom nesmrdí, tak jsem si to vyhledal a následně vzniklo přátelství a potom i spolupráce," vysvětluje Koukal, jak se dostal k reklamě na Allivictus.

Sám si prý při reklamě dával pozor, aby se vyhnul srovnání s lékem. "Vůbec jsem nechápal, že to potom skončilo pokutou a pak u soudu. Odmítal jsem se absolutně vyjadřovat k léčení. Bral jsem to jako nejlepší možnou cestu, jak se co nejdříve vrátit zpátky a bez zbytečných chemických doplňků," dodává.

Udělali z nás tmáře a podvodníky

Podle Dindoše pokuta jeho firmu takřka zlikvidovala. "Udělali z nás největší tmáře a podvodníky. To, že Koukal řekl, že se mu podařilo dostat po chemoterapii na kurty rychleji, přetvořili v to, že tvrdíme, že léčíme rakovinu a chřipku a kdovíco ještě včetně plochých nohou," konstatuje.

Obrat firmy po pokutě klesl z tehdejších 32 milionů na necelou pětinu. "Nemohli jsme dělat vůbec žádnou reklamu, já se bál cokoliv zadat," vysvětluje Dindoš. Přitom reklamu s Koukalem podle jeho slov odsouhlasili i právníci. Firma nyní zvažuje, že bude chtít odškodné. Jen na právníky prý musela vynaložit víc než půl milionu korun.

Sama Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nedokáže zatím na verdikt Nejvyššího správního soudu reagovat. "Musel by se k tomu vyjádřit právník, který toto má na starosti, ale má dovolenou," uvedl zástupce vedoucího oddělení analýz televizního vysílání David Chudoba.