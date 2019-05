Je jedno, kdo je ministr spravedlnosti, píše Babiš aktivistům. Schůzku s nimi zrušil

O schůzku s premiérem Andrejem Babišem stojí platforma Rekonstrukce státu, která usiluje o zefektivnění veřejné správy. Aktivisté chtějí premiérovo osobní ujištění, že jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti nenaruší integritu justice. Benešová funkci obsadila poté, co policie navrhla obžalovat premiéra v kauze Čapí hnízdo. Babiš domluvené setkání odvolal, aktivisty pouze dopisem ujistil, že justice zůstane svobodná. Platformě Rekonstrukce státu to však nestačí.

"O osobní schůzku s premiérem Babišem stále stojíme. Rádi bychom předsedovi vlády vysvětlili, že je potřebné, aby vláda co nejdříve vyslala veřejnosti silný signál, že je schopná naslouchat konstruktivním návrhům občanské společnosti a je připravena dělat jasné a konkrétní kroky k posílení transparentnosti, nezávislosti a kvality justice," sdělila pro Aktuálně.cz mluvčí Rekonstrukce státu Tereza Krištofová.

Aby se z pohledu aktivistů rozkolísaná důvěra v justici způsobená náhlým střídáním v čele resortu obnovila, je třeba jednat velice svižně. Rekonstrukce státu přišla s výzvou Sedm pojistek pro nezávislost justice, v níž například žádá urychlené přijetí novely o státním zastupitelství či ponechání Pavla Zemana coby nejvyššího státního zástupce ve funkci.

Věcně se výzva do značné míry prolíná s představami, jaké má o reformě justice premiér. Rozdíl je v tom, že aktivisté by rádi navrhovaná opatření viděli uvádět do praxe co nejdříve. "V samotných pojistkách navrhujeme zřízení pracovní skupiny při ministerstvu spravedlnosti s účastí odborné veřejnosti. Tato skupina by měla popohánět potřebné změny," přiblížil Aktuálně.cz právní garant Rekonstrukce státu Pavel Franc.

Aktivisté chtějí tlačit svou výzvu přes poslance

Přestože se Babiš zatím aktivistům vyhýbá, Rekonstrukce státu je už nyní připravena prosazovat principy své výzvy na půdě sněmovny. Tím chce tlak na premiéra zvýšit. "Máme v plánu se setkat s dalšími politiky, kteří by mohli přispět k přijetí pojistek. Chystáme se oslovit vládní poslance, aby se přihlásili k přijetí pojistek, zejména těch, které se týkají novely zákona o státním zastupitelství a o soudech a soudcích," zmínil Franc.

Schůzka premiéra s Rekonstrukcí státu přitom byla na spadnutí. Obě strany se domluvily, že si za jeden stůl sednou 10. května. Rekonstrukce státu chtěla premiérovi tlumočit své obavy ze jmenování Benešové přímo, stejně jako se mu chystala předestřít návrhy, jež by pochybnosti o osudu justiční soustavy rozptýlily. Premiér však vzal zpátečku, schůzku zrušil. Podle něj by setkání bylo bezpředmětné. Místo toho zaslal Rekonstrukci státu zmíněný dopis.

"Vláda ani jednotliví ministři, tedy včetně ministryně spravedlnosti a ministra vnitra, nečiní zásahy do nezávislého fungování justičního a policejního systému," píše premiér v dopise Rekonstrukci státu. Premiér argumentuje, že obdobné obavy v minulosti provázely i výměnu policejního prezidenta či ředitele GIBS. "A co se stalo? Vůbec nic, k žádnému narušení nezávislosti systému nedošlo," podotkl.

Z premiérova listu vyplývá, že s konkrétními kroky jeho kabinet spěchat nebude. Explicitně píše, že reforma justice spočívající hlavně v přijetí novely zákona o státním zastupitelství a o soudech představuje proces přesahující mandát jeho vlády. Podmínky pro práci žalobců a soudců chce zlepšit zavedením omezených období vedoucích funkcionářů, transparentního výběru soudců a nastavení pravidel pro jejich odvolání.

Babiš chce změny v justici koncepčně promyšlené

"Důležité je, aby tyto změny byly promyšlené, koncepčně jednotné, vzájemně na sebe navazující a měly by být založeny na odborné právní analýze akutního stavu a jejich dopadů," rozvádí v dopise šéf kabinetu. Současně podotýká, že v důsledku je jedno, kdo je ministrem spravedlnosti, protože "jsou tyto právní předpisy chystány odborně kvalifikovaným aparátem ministerstva spravedlnosti."

Není vyloučené, že se touto poznámkou snaží tlumit nervozitu odborné i laické veřejnosti vycházející z osoby Marie Benešové. Nová ministryně se jako poslankyně zdržela hlasování, když sněmovna vydala Babiše policii ke stíhání kvůli Čapímu hnízdu. Jako poradkyně prezidenta Miloše Zemana navíc hlavě státu předložila odborné stanovisko, že si v Česku lze objednat stíhání. Oboje posílilo obavy, zda ze své funkce do Babišovy kauzy nezasáhne. Spolek Milion chvilek pro demokracii, žádající její odvolání, proti ní pořádá sérii demonstrací.

Nová ministryně Benešová deklaruje, že v tomto volebním období se soustava měnit nebude. "Chci připravit pouze podklady, aby nový ministr měl podrobně zmapováno, jak to v kontextu doby tady před soudy chodí. A co je potřeba udělat, musí rozhodnout on sám," řekla minulý týden ve sněmovně. Do proměny justice by ráda promluvila návrhem na zrušení vrchních státních zastupitelství a vrchních soudů.

Video: Máme toho dost! Demonstrace po celé republice žádaly odstoupení Benešové