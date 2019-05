Nejvyšší státní zástupce odmítl výroky Benešové, že se dá v Česku objednat stíhání

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vyloučil, že lze v České republice beztrestně objednat trestní stíhání. Uvedl to v pátek na webu Nejvyššího státního zastupitelství. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) naznačila, že to možné je.

"Doposud jsem neviděl žádný dokument, ať už se nazývá analýzou, posudkem či oponentní zprávou, na základě kterého bych mohl věcně argumentovat a podat věcnou odpověď. Z tohoto důvodu je nemožné se k problému vyjádřit," napsal úvodem Zeman.

"V obecné rovině však mohu sdělit, že Česká republika je právním státem, kde orgány činné v trestním řízení dodržují zákony, a dojde-li, čistě ojediněle, k nějakému excesivnímu jednání, pak na to orgány činné v trestním řízení reagují, jak již v minulosti osvědčily v případech trestního stíhání i odsouzení lidí z vlastních řad. Z tohoto pohledu tedy mohu zásadně vyloučit, že lze v České republice beztrestně objednat trestní stíhání," dodal.

Že je v Česku možné objednat trestní stíhání, tvrdili prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO). Jejich výroky tehdy odmítla policie, Česká advokátní komora i předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Benešová pro Zemana ještě jako jeho poradkyně vypracovala zprávu, kde možnost objednání trestního stíhání naznačila. "Já jsem tam popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se týče státních zástupců. Popsala jsem tam třemi větami dvě kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů," uvedla Benešová.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se v reakci na opakované dotazy médií rozhodl zveřejnit svoje vyjádření k údajným trestním stíháním "na objednávku": https://t.co/y3oJWiWFoB pic.twitter.com/yYsrH0vTYb — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) May 10, 2019

První z nich byla podle ministryně kauza Beretta, která se týká vynášení informací z trestních řízení. "Bylo skutečně vytvořeno usnesení o zahájení trestního stíhání na advokáta v kauze Škoda Transportation versus České dráhy. To trestní oznámení směřovalo na jeho (advokátův) postih pro podvod," řekla Benešová.

"Šlo o to, že - tady už se v podstatě podmíněné tresty nemohou dávat, tam už by hrozil trest nepodmíněný - to bylo smyšlené usnesení o zahájení (trestního stíhání), které bylo jedním policistou dáno do systému policie a státní zástupkyně to akceptovala," uvedla Benešová. "Jak asi budeme nazývat takovéto jednání než objednávkové trestní stíhání," řekla.

Druhou kauzou, kterou zmínila, byl případ údajného tunelování papírenské společnosti Neograph, v němž byl obžalován její bývalý obchodní ředitel Vladimír Sitta mladší. Vrchní soud v Praze ho osvobodil.

Benešová ve čtvrtek odmítla poslaneckou žádost zprávu zveřejnit. "Je to neveřejná listina určená pro prezidenta, takže z mé strany ji nedostanete. A můžete se obrátit na prezidentskou kancelář," řekla Benešová na žádost předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka.