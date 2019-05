Ministři se nemění na náměstích, vzkazuje Babiš demonstrantům proti Benešové

Premiér Andrej Babiš písemně nepřímo zareagoval na velké demonstrace proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Zároveň odpověděl na požadavek Rekonstrukce státu, aby jeho vláda přijala sedm požadavků na nezávislost justice. "Máme stejný cíl, kterým je nezávislost justice," píše Babiš v dopise, který má Aktuálně.cz k dispozici. Ze slov premiéra je zároveň patrné, že Benešovou neodvolá. V takovém případě se pořadatelé z Milionu chvilek pro demokracii chystají po dnešních demonstracích na další 21. května.

I když na demonstracích proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiérovi Andreji Babišovi vystoupilo už několik politiků, s výjimkou poslance ČSSD Petra Dolínka mezi nimi nebyl žádný zástupce vládních stran. Stejné to bude i v případě dnešní demonstrace na Staroměstském náměstí.

Jeden ze zástupců vlády, a to hned premiér Andrej Babiš, na pondělní demonstraci přítomný bude - ovšem jen nepřímo. Na pódiu by měly zaznít části jeho dopisu, ve kterém reagoval na jeden z požadavků demonstrantů. Ti chtějí, aby se vládní i opoziční politici zavázali k přijetí sedmi bodů za nezávislost justice.

"Dovolte mi poděkovat za váš zájem o důvěru v nezávislé fungování justice, které i já z pozice předsedy vlády považuji za stěžejní," píše v úvodu Andrej Babiš s tím, že je prý otevřený všem doporučením, názorům a postojům, které mohou k nezávislému fungování justice přispět.

Předseda vlády svůj dopis adresuje Lukáši Krausovi, který je koordinátorem lobbingu zákonodárců v rámci projektu Rekonstrukce státu. Jde o platformu neziskových organizací, které mimo jiné spolupracují s organizátorem nynějších demonstrací - Milionem chvilek pro demokracii. Mezi sedmi požadavky je například to, že se vláda zdrží nežádoucích zásahů do nezávislého fungování státního zastupitelství nebo že podpoří urychlené přijetí úzce zaměřené novely zákona o státním zastupitelství předložené poslanci, která posílí nezávislost nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců.

Andrej Babiš v dopise tvrdí, že ministryně spravedlnosti Benešová ani jiní ministři nečiní žádné zásahy do nezávislého justičního a policejního systému. "Tyto spekulace jsou zcela liché. Ministr spravedlnosti nemůže teoreticky ani prakticky zasahovat do jakékoliv živé trestní kauzy," tvrdí Babiš a ujišťuje Krause, že vláda chce přispět k další nezávislosti i připravovanými legislativními návrhy.

Premiér reagoval na protesty lidí také ústně, a to v pondělí odpoledne po jednání vlády. Na dotaz, co by se muselo stát, aby Benešovou odvolal, mluvil o tom, že lidé si zvolili v parlamentních volbách politiky, kteří občany zastupují. "Ministři se nemění na náměstích," řekl předseda vlády.

Z informací Aktuálně.cz vyplývá, že jeho věty z dopisu nebudou stačit Rekonstrukci státu ani Milionu chvilek pro demokracii. Zástupci Rekonstrukce chtějí, aby se poslanci vládních i opozičních stran osobním slibem zavázali, že zmiňovaných sedm bodů, nebo alespoň některé z nich, budou skutečně podporovat.

"Nechceme jen protestovat. Proto přicházíme s konkrétním řešením, které je možné rychle provést a které nezávislost justice zásadně posílí," vysvětluje sedmičku požadavků mluvčí Rekonstrukce státu Tereza Krištofová. Ambasadoři Rekonstrukce státu vystupují v pondělí kromě Prahy a Brna tentokrát i v Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Kladně, Havlíčkově Brodu, Domažlicích a v Blatné.

Všude tam poprvé představí písemný závazek politika, že podpoří konkrétní kroky, které zajistí větší nezávislost justice na vládě v krátkodobém i v dlouhodobém měřítku.

Trváme na odchodu Benešové, prohlašují organizátoři demonstrací

Zástupci Milionu chvilek pro demokracii jsou ještě rezolutnější, nestačí jim podpora sedmi závazků. "Nadále pro nás zůstává tím nejpodstatnějším, aby Marie Benešová odešla z místa ministryně spravedlnosti," sdělil v pondělí Aktuálně.cz jeden z hlavních organizátorů velkých demonstrací proti Benešové Robin Suchánek, který se podílí například na výběru a oslovení hostů, kteří vystupují na pódiu.

Na Staroměstském náměstí se už scházejí demonstranti, tady je názor studentky Kláry... Video najdete později na webu @Aktualnecz pic.twitter.com/MC1aS8dOTM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 13, 2019

Jenže, mají takové demonstrace smysl? A jaké můžou mít pokračování, když odchodu Benešové vůbec nic nenasvědčuje? Ona sama několikrát avizovala, že nevidí k demonstracím proti ní ani za její odchod z funkce žádný důvod, navíc premiér Andrej Babiš mnohokrát zopakoval, že její odvolání nemá ani v nejmenším v plánu.

"Proč by mělo být její odvolání vyloučeno?" reaguje protiotázkou Suchánek. "I kdyby ale nedostoupila, tak podle mě velký význam demonstrací spočívá v tom, že premiér Babiš vidí, jak není lidem jedno, co se děje ve vládě a justici. V tom vidím smysl," pokračuje Suchánek.

Kolik demonstrací ještě bude, není zatím jasné, ale o jedné už bylo rozhodnuto - a to 21. května na Václavském náměstí. Organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii sice původně oznámili, že demonstrace na "Václaváku" bude, pokud 13. května zaplní lidé navečer Staroměstské náměstí, ovšem Suchánek už několik hodin předtím Václavské náměstí 21. května potvrdil. "Určitě s touto demonstrací počítáme. Očekáváme, že by na ní mohla být největší účast," prohlásil.

A tady je další názor ze Staroměstského náměstí... Dnes mě naštval Ovčáček, říká tento muž. Videa najdete také na webu @Aktualnecz pic.twitter.com/j8g4xTYJFg — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 13, 2019

Také Milion chvilek pro demokracii se ale snaží tlačit na politiky. Předseda tohoto sdružení Mikuláš Minář tvrdí, že pozváním poslanců a senátorů na "své" demonstrace sledují jeden zásadní cíl. "Pozvali jsme je proto, že nestačí, aby lidé dávali najevo své názory. Potřebujeme také slyšet, co politici udělají pro nezávislost justice. A jestliže na našich demonstracích vystoupí a něco slíbí, my je budeme následně kontrolovat, jestli své sliby plní," vysvětluje Minář.