Pomohli jsme mladým. My zase knihám. Jak ministři "tajili" voličům zdražování

Hlavně nepopudit vlastní voliče. Způsob, jakým vládní politici ve čtvrtek oznamovali balík opatření k ozdravení veřejných financí, vypadal právě tak. Premiér Petr Fiala z ODS i další členové vlády zdůrazňovali škrty, úspory a zjednodušení, méně už to, jak se změny dotknou peněženek občanů. Každá z koaličních stran se zároveň okamžitě chlubila, co pro své voliče dokázala vybojovat.

"Zatímco před zveřejněním opatření nás lidé měli rádi, teď se připravte, že už nás rádi mít nebudou," odhalil jeden z vládních politiků, jak kolegy upozorňoval, co přijde. Vyjádření pro Aktuálně.cz poskytl pod podmínkou zachování anonymity. Politici z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů teď budou muset voličům vysvětlovat, proč sáhli k tvrdým reformám, které přinesou i zdražování. Přitom zdražování před volbami neavizovali.

Úsporný balíček obsahuje 58 opatření a předpokládá mimo jiné zvýšení některých daní, vyšší odvody živnostníků a zjednodušení daně z přidané hodnoty na dvě sazby místo tří. Snižuje také podporu stavebního spoření a zdražuje dálniční známky. Zmírnit schodek veřejných financí mají ale především úspory, hlavně omezení dotací, řekl na tiskové konferenci premiér Fiala. Balíček kritizuje opozice, odbory, některé profesní svazy, zástupci malých firem i živnostníků nebo místní samosprávy.

"Klademe důraz na vzdělání. Vyjednali jsme nulovou sazbu DPH na knihy a učebnice," oznamovali poslanci TOP 09 na sociálních sítích už ve chvíli, kdy ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS v přímém televizním vysílání vypočítával, kde se budou zvedat daně.

"Na mladé jsme se nevykašlali. I mladé generaci zajistíme důchod na pokrytí všech základních potřeb. A když si budete spořit, bude i na cestování," hlásil banner lidoveckých poslanců ve stejný okamžik. A senátor za STAN Zdeněk Hraba na svém profilu tvrdil, že namísto "ubíjejícího zvyšování daní lidem bude stát šetřit hlavně sám na sobě".

Podobná prohlášení přicházela od všech pěti vládních stran. Samotný ministr financí Stanjura, který je zároveň prvním místopředsedou ODS, se při vysvětlování balíčku zdražování také vyhýbal. Při otázce, jaké služby a zboží přejdou do vyšší sazby daně z přidané hodnoty, se divil, proč se novinářka neptá na to, co naopak půjde do sazby nižší.

Porušený slib předsedy vlády

Nepříjemná je situace pro voliče ODS. Její předseda, nynější premiér Petr Fiala před volbami i po nich ujišťoval, že ke zvyšování daní nedojde. Strana také uklidňovala živnostníky, že bude zastupovat jejich zájmy. Nakonec se ale změny dotknou i jich. "Nebudeme zvyšovat daně, považujeme to za špatné. Je dobré, když mají lidé a firmy víc peněz. Zvyšováním daní sebereme lidem víc peněz, stát je pak spotřebuje, rozpustí a přerozdělí jinak," napsal Fiala na Twitter přesně před rokem.

V @TOP09cz nikdy nerezignujeme na podporu české kultury!



Mám velkou radost, že se nám 0 % DPH na knihy a učebnice podařilo prosadit. Vzdělání je nejlepší investicí, kterou každý z nás může dopřát sobě, svým dětem a koneckonců i celé společnosti. pic.twitter.com/n9RBrukhqw — Jan Jakob (@Jan_Jakob) May 11, 2023

Ve čtvrtek se o svém slibu nezmiňoval. Zdůrazňoval naopak, že zadlužování země je hrozivé a vláda musí šlápnout na brzdu. Na Twitteru vyjmenoval věci, u kterých vláda snížila DPH. Pochlubil se tím, že po deseti letech je jeho kabinet první, který má odvahu přijít s důchodovou reformou. Ta počítá s posouváním věku odchodu do důchodu, zaručenou penzí, změnou valorizací i úpravou předčasných důchodů. Premiér také uvedl, že na balíček zaznamenal spoustu pozitivních reakcí.

Změny uvítali především podnikatelé, kterým se má snížit sazba DPH. Podporuje je také Národní rozpočtová rada, tedy sdružení expertů pracujících jako poradní orgán vlády.

Podobně komunikovali i předsedové ostatních vládních stran. Šéf Pirátů a místopředseda vlády Ivan Bartoš vysvětloval, co všechno se snažila jeho strana prosadit. "Tlačili jsme spoustu věcí, na kterých jsme našli v koalici shodu," napsal a jako příklad uvedl co nejmenší zatěžování domácností, citlivý přístup ke zdanění práce i nízké DPH na každodenní zboží a služby. "Zároveň udržíme podporu dostupného bydlení s ohledem na výstavbu, nájemní bydlení či koleje a internáty. Řada opatření také zohledňuje potřeby rodin s dětmi," napsal.

Vládní strany se podle informací Aktuálně.cz až do poslední chvíle přely, co do balíčku dají a co naopak z plánu odstraní. Právě proto, aby neztratily u svých voličů a mohly se pochlubit, co vybojovaly či uhájily. "V případě osob samostatně výdělečně činných je skoro zázrak, že se něco povedlo. ODS dlouho trvala na tom, aby si živnostníci nemuseli platit více na důchod. Podobně se ODS zastávala firem," prohlásil jeden z koaličních politiků.

Premiér Fiala tvrdí, že každá strana musela z něčeho ustoupit, detaily ale prozrazovat nechce. "Samozřejmě, že jde o kompromis. Dělali jsme ho s vědomím, že ho všichni budeme schopni hájit. Nečekáme slova chvály a v první chvíli ani masivní pochopení," řekl.

Kromě vysvětlování voličům teď lídry vládních stran čeká ještě jeden důležitý úkol. Musí zajistit, aby oznámený balíček schválila Poslanecká sněmovna i Senát. Podepsat ho musí i prezident Petr Pavel. Také proto zasedli hned ve čtvrtek poslanci všech pěti stran, aby o reformě jednali. Zatím ale nikdo z nich nedal najevo, že by byl proti. Prezident oznámil, že se o podpisu balíčku poradí se svým týmem i vedením České národní banky.