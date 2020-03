Češi si našili roušky, jak je ale správně čistit? V mikrovlnce ne, varují hasiči

Primární problém s nedostatkem roušek a respirátorů už většina lidí vyřešila. Mnozí si ušili alespoň bavlněné roušky nebo si je obstarali od přátel, známých či dobrovolníků, kteří je šijí. Ostatně od půlnoci ze středy na čtvrtek je ochrana úst a nosu mimo domov povinností. Objevil se však nový problém: jak tyto roušky čistit? A může se jedna nosit celý den? Odpovědi zjišťoval deník Aktuálně.cz.

Jedna rada na úvod: důležité je i správné zacházení s rouškou. Před nasazením si je nutné umývat ruce aspoň dvacet vteřin teplou vodou a mýdlem a manipulovat s ní, aniž bychom se rukama dotýkali obličeje nebo látky. Uchopit se tedy má pouze za poutka či provázky a roztáhnout ji až pod bradu a na nos.

Rouška by se neměla nosit déle než čtyři hodiny, popřípadě by se měla vyměnit i dříve, pakliže je vlhká. Pozor je potřeba dát, i když ji odendaváme po jejím použití. To již totiž může být infikovaná. S rouškou proto opět manipulujeme pouze za provázky a opět si potom musíme mýt ruce dvacet vteřin teplou vodou a mýdlem.

A teď jak na samotné čištění roušky. Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy radí ji po použití vyprat na nejvyšší teplotu a ještě za vlhka vyžehlit. Pakliže nechceme kvůli několika rouškám zapínat pračku, stačí je několik minut vyvařit v hrnci s vařicí vodou. A opět vyžehlit.

Hasiči pak důrazně nabádají, aby lidé neposlouchali některé hlasy z internetu, které radí tyto ústenky "sterilizovat" v mikrovlnné či horkovzdušné troubě, neboť by mohla začít hořet. "Buďte opatrní, ať k vám nemusíme," dodávají.

"Bavlna opravdu hoří. Mně jednou takto shořela utěrka hozená přes lampu," varuje před tímto postupem ve videu i influencerka Maruška z kanálu Co si dneska vezmu na sebe!?

VIDEO: Rady, jak se starat o bavlněné roušky

Čisté roušky by se měly skladovat v čisté uzavřené nádobě, například v plastové dóze. Použité by se měly přechovávat také odděleně. (Ty jednorázové se pochopitelně vyhodí.)

Zatímco před několika dny byly roušky ještě krajně podezřelou věcí, a kdo si ji nasadil, o tom si okolí myslelo, že je zaručeně infikován koronavirem, po velké kampani influencerů se rázem staly trendy kouskem oblečení. V momentě, kdy ve středu přišlo nařízení vlády o povinném nošení roušek, tak již většinou mají lidé našito či zakoupeno z improvizovaných šicích dílen. Zákaz vycházení bez roušky by však mohl zaskočit některé seniory, kteří nežijí na sociálních sítích.

Pošlete roušky poštou zdarma

Důležitou informací pro solidární domácí šičky je, že Česká pošta od 19. března do odvolání bude přepravovat zásilky s rouškami zdarma, tedy bez nutnosti platit poštovné. "Celá společnost se potýká s nedostatkem roušek. Lidé je šijí doma a solidárně nabízí těm, kteří je potřebují. Odpuštění poštovného je to nejmenší, jak teď můžeme pomoci," říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Podmínkou je, že odesilatel je bude posílat zdarma bez požadavku zaplacení adresátem a nebude chtít po adresátovi za dodané zboží žádné peníze, ani ve formě dobírky.

"Touto cestou předem děkujeme všem, kteří roušky věnují i svým pošťákům a pošťačkám, kteří jich mají také velký nedostatek," dodává Česká pošta.

Pro ty, kdo by se o tomto nejžádanějším produktu dneška chtěli dozvědět více, poslouží jako cenný zdroj inspirace a rad veřejná skupina na Facebooku Česko šije roušky. Zde se jde i spojit se šičkami a domluvit se na zásilce.

Stále však platí, že i když roušku člověk má, tak pokud kašle, měl by se izolovat a nechodit mezi lidi. Navíc je důležité dodržovat další pravidla. "Samotná rouška má minimální efekt bez dalších opatření, jako je pečlivé mytí rukou, nedotýkání se věcí ve veřejném prostoru či izolace," dodávají odborníci z 1. lékařské fakulty. Izolací se myslí rozestup od ostatních. Důležité je také kýchat do loketní jamky, ne do dlaně, kterou bychom naši infekci roznesli dál.

Jak na šití

Pro doplnění: Jak si roušku jednoduše vyrobit? V letáčku lékařské fakulty najdeme, že stačí kus stoprocentní bavlny 20 × 20 centimetrů, tu čtyřikrát přehnout jako harmoniku, okraje pak přehnout a prošít a na takovou roušku našít poutka potřebné délky z gumy, provázku, tkalounu či tkaničky.

Na internetu však kolují i návody na dokonalejší roušky, které doporučují rozměr 20 × 60 centimetrů, přehnout látku na půlku, zašít dvě strany mimo překlad, obrátit roušku naruby, vyrobit z obou stran harmoniku, tu prošít a boční okraje roušky přehnout, prošít a vytvořit tak tunýlky pro navlečení tkalounu, gumy či provázku. Vzniklé oko dáme za uši a dva volné konce si člověk utáhne za hlavou.

Pro ty, kdo nejsou manuálně zruční a necítí se na šití, postačí přehnutý bavlněný šátek, na jeho kraje si natáhnout dvě textilní gumičky do vlasů a těmi takovouto improvizovanou roušku zachytit za ušima. I u těchto alternativních pomůcek je však důležité dodržovat správný postup při manipulaci i čištění.

