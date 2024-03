Vizionářství. Novinář popsal výrazný český krok, který může "nakopnout" Ukrajinu

"Čeští vyjednavači by nevykupovali zbraně ze zemí, kde by to zavánělo nelegalitou nebo třeba z totalitních režimů. Ti, kteří to mají v České republice na starosti, si uvědomují možná rizika a konsekvence takového kroku." uvádí zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra k dodávce 800 tisíc dělostřeleckých granátů a dalších zbraní z mimounijních zemí, kterou zprostředkovává česká vláda.

"O samotných destinacích se moc neví. Vyjednavači o nich nemluví konkrétně, proto se o nich částečně spekuluje," říká Kundra k nejasnému původu zbraní. O jejich funkčnosti ale nepochybuje: "Češi by si nechtěli touto iniciativou, předpokládám, uříznout kus ostudy, nedodali by na Ukrajinu šunty nebo zbraně, které by nefungovaly." dodává.

I přes nedostatek dělostřeleckých granátů na válečné frontě Kundra vítá, že zprostředkovatelé se neomezili pouze na jeden typ munice: "Rusko má výrazně větší poměr granátů a to mu umožňuje vedle dalších faktorů na frontě postupovat. Česká dodávka by představovala asi třetinu toho, co by na tento rok Ukrajinci potřebovali, takže to není zanedbatelné. Ale, a to mi přijde zajímavé, v některých třetích zemích se snažíme hledat i jiné zbraně, které Ukrajinci potřebují."

Krátce po natočení rozhovoru prezident Petr Pavel novinářům oznámil, že částka na nákup munice je shromážděná a že se na akci kromě Česka podílí dalších 18 států.

Evropská unie unie už dřív slíbila Kyjevu milion granátů do konce března, termín byl ale posunut do konce roku. Podle Kundry nebyla EU schopna závazek splnit kvůli nepřipravenému zbrojnímu průmyslu: "Nepostavilo se včas dost továren, které by mohly vyrábět takovou kapacitu, která by byla pro Ukrajinu potřebná." Podle komentátora se objem evropské výroby zbraní zvýší, ovlivnit by jej mohly i prezidentské volby v USA: "Výroba by mohla zrychlit kvůli riziku zvolení Donalda Trumpa, mohlo by totiž znamenat, že se Američané stáhnou z Evropy, ta bude více ohrožena, a o to víc bude muset zvýšit obranyschopnost.

