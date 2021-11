Finanční poradci, plaťte. Investoři stíhaného Janaty chtějí škodu vymáhat od nich

Více než čtyři stovky obchodních zástupců lákaly lidi k tomu, aby svěřili své peníze investiční společnosti Ondřeje Janaty. Slibovali jim zhodnocení až 30 procent a brali za to vysoké provize. Zasáhla ale policie a Janatu obvinila z podvodu, svěřené miliony podle detektivů místo investování utrácel. Náhradu škody teď chtějí advokáti investorů vymáhat právě po finančních poradcích.

Necelý rok stačil společnosti Growing Way k tomu, aby přesvědčila čtyři tisícovky lidí, že nejlépe udělají, když své peníze nechají zhodnotit právě jí. Celkem vybrala 1,6 miliardy korun. Zásadní roli v přesvědčování sehráli náboráři, pobírající až milionové provize. Mnozí z nich pracovali jako finanční poradci registrovaní u ČNB nebo jako zaměstnanci bank. Investice tak nabízeli svým dlouhodobým klientům, kteří jim důvěřovali.

Osmadvacetiletého Ondřeje Janatu, kterému Growing Way patří, teď policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili z podvodu. Místo investování svěřených peněz podle nich vytvořil systém známý jako letadlo. K vyplácení slibovaných výnosů až 30 procent používal vklady nových klientů, peníze půjčoval příbuzným nebo utrácel za dům a za auta.

Z vědomé účasti na podvodu podezřívá policie i Janatovy spolupracovníky. Pokud by to uznal soud, otevřela by se poškozeným šance dostat zpátky téměř sto milionů, které Janata z jejich peněz vyplatil náborářům. Poradci ale tvrdí, že o ničem nelegálním nevěděli. Dokázat jejich úmysl může být proto obtížné.

Advokáti Janatových klientů tak chtějí využít skutečnosti, že finančně poradenské firmy, pod jejichž hlavičkou řada zástupců pracovala, jsou ze zákona odpovědné za škodu způsobenou svými reprezentanty. Ať už jednali úmyslně, nebo ne. Zda to platí i pro nabízení investic, které se následně ukázaly jako podvod, bude muset posoudit finanční arbitr zřízený státem. Jeho rozhodnutí má váhu soudního verdiktu. V případě, že názor advokátů potvrdí, bude škoda vymahatelná soudním exekutorem.

"Důvěra v nepoctivé poradce"

"Uplatnění nároků proti regulovaným finančním institucím, jejichž zaměstnanci nebo vázaní zástupci doporučovali a prodávali svým klientům Growing Way, považujeme za nejrychlejší cestu, jak se domoci odškodnění," uvedl právník části poškozených David Kuboň z advokátní kanceláře KLB Legal. "Většina investorů se s Janatou nikdy nepotkala, jen slepě důvěřovali svým nepoctivým poradcům," konstatoval.

Právě tato advokátní kancelář podala k finančnímu arbitrovi návrh proti investičnímu zprostředkovateli SAB servis, jedné ze zastřešujících organizací finančních poradců. Ti podnikají jako samostatné firmy či živnostníci, nabízejí ale produkty z portfolia zastřešující firmy, která k tomu má licenci od ČNB. Zákon však zakazuje zprostředkovat klientům neregulované a vysoce rizikové investice, jako byla ta do Janatova fondu.

Vysoké riziko investování s Janatou ■ Společnost Growing Way podnikatele Ondřeje Janaty patřila k alternativním investičním fondům. Ty se musejí registrovat u České národní banky, regulátor ale nezkoumá jejich důveryhodnost, ani na ně nedohlíží. Stát tak investorům nedává záruku, že o vložené peníze nepřijdou. ■ Alternativní fondy proto nesmějí investory lákat veřejně, třeba pomocí reklam. Určené jsou kvalifikovaným investorům - tedy lidem, kteří si mohou dovolit investovat alespoň milion korun či 125 tisíc eur. Finanční poradce zároveň posuzuje, že jsou si vědomi všech rizik. ■ Janata stanovená pravidla podle policistů porušoval a přijímal i nižší, často jen desetitisícové vklady. Výpovědi části investorů dokládají, že je finanční poradci nevarovali před rizikem, že o peníze přijdou. Policii někteří řekli, že přesně nevěděli, do čeho investují. ■ Celkem do fondu vložilo peníze víc než 4000 investorů. Do letošního srpna se v něm sešlo 1,6 miliardy korun. Pak zasáhly policie a Finanční analytický úřad. Janatu obvinily z podvodu a zajistily téměř miliardu korun.

Přesto zástupce SAB servis Arnošt Lindenberg přiměl jednu ze svých klientek svěřit Janatovi miliony, které dodnes nedostala zpět. Redakce Aktuálně.cz a HN mají k dispozici komunikaci mezi ním a klientkou, jež nakonec Janatovi poslala pět milionů korun.

"Bavili jsme se o investici označené jako Growing Way. V příloze naleznete jednoduchý leták, přidávám rovněž odkaz z posledního rozhovoru se zakladatelem firmy pro časopis Forbes," napsal klientce Lindenberg. Zmíněný rozhovor Forbes později stáhl a za jeho publikaci se omluvil s tím, že nesplnil požadavky na ověřování informací.

V letáku Lindenberg nabídl nejen investice k Janatovi, ale například i fond zřízený v Dubaji, který na svém webu vůbec neuvádí, kdo ho řídí. V e-mailové komunikaci Lindenberg vystupuje jako zástupce SAB servis. Navzdory tomu, že reprezentanti investičního zprostředkovatele nesmí ze zákona neregulované produkty nabízet. Pro Aktuálně.cz a HN se k tomu odmítl vyjádřit.

"V této kauze naší klientky jsme u finančního arbitra uplatnili nárok na náhradu škody ve výši pět milionů korun, což odpovídá celému vkladu," prohlásil Kuboň s tím, že další podání se připravují.

Provize dva miliony měsíčně

Aktuálně.cz a HN už napsaly, že právě společnost SAB servis reprezentovali i dva nejbližší Janatovi spolupracovníci - Martina Lamprechtová a Svatopluk Peroutka. Oba dva policie podezřívá z účasti v organizované skupině, která spáchala podvod.

Lamprechtová policistům přiznala, že její klienti do Growing Way vložili 110 milionů korun. Za jejich přesvědčování od Janaty brala dva miliony korun měsíčně.

SAB servis se od případu distancuje. Ředitel komunikace Jan Šimek pro Aktuálně.cz a HN uvedl, že s Lamprechtovou i Peroutkou firma rozvázala spolupráci, a že za prověření činnosti poradců státním arbitrem bude rád.

"Selhání jednotlivce, ne systému"

Zároveň ale zdůraznil, že SAB servis za protizákonné jednání svých poradců není zodpovědný, protože šlo o jejich soukromé aktivity.

"Jde o selhání jednotlivců, ne systému. Investiční zprostředkovatelé musí kontrolovat obchody, které poradci sjednají přes ně a jejich jménem. Nemohou ale zjistit, a tedy ani kontrolovat, že poradce doporučoval klientům produkty mimo portfolio zprostředkovatele," uvedl Šimek. Doufá, že finanční arbitr ukáže na odpovědnost těchto poradců, a ti ponesou následky.

Právě to, zda šlo o nabízení služby podle příslušného zákona, u níž finanční arbitr může rozhodnout o odškodnění, bude podle právníků klíčové. "Bude to velmi složité. Mnohdy zprostředkovatelé ani nejednají v rámci svého oprávnění jakožto vázaného zástupce. Lze očekávat obranu, že nedošlo k poskytnutí investiční služby ve smyslu zákona, a finanční arbitr není oprávněn spor rozhodovat," připomněl Ladislav Drha z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Pokud by ale s názorem advokátů arbitr souhlasil, znamenalo by to pro finančně zprostředkovatelské firmy do budoucna velký problém. Jejich zástupci nabízejí vysoce rizikové produkty mimo jejich portfolia i v jiných případech.

Aktuálně.cz a HN informovaly například o tom, že souběžně s investicemi do Growing Way to byly i nabídky do fondu WCA International. Jeho britskou mateřskou společnost tamní úřady pro neplnění povinností zrušily, není regulovaný ČNB a stejně jako Janata investoval do sítě firem muže s patnácti exekucemi.

Krádež peněženky nebo ublížení na zdraví

Spor o odškodnění v případě Growing Way může doputovat až k soudu. Právě o odškodnění za činnost vázaného zástupce rozhodoval už roce 2017 Nejvyšší soud. Tehdy k němu dospěla kauza, v níž finanční poradce nabízel investovat tři miliony korun na burze prostřednictvím licencovaného obchodníka, do smluv ale vyplňoval svoje číslo účtu a peníze utrácel.

Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozsudku konstatoval, že aby za to byla nadřízená firma zodpovědná, musí jít o škodu "související s činností vázaného zástupce, nikoliv o jednání činěné jen ve vlastním zájmu jednající osoby, která sleduje uspokojování svých potřeb či zájmů".

"Není pochyb o tom, že investiční zprostředkovatel nebude odpovídat např. za škodu způsobenou takovou osobou tím, že tato osoba zákazníkovi odcizí peněženku či mobilní telefon, anebo mu v afektu ublíží na zdraví," upřesnil soud.

Ve zmiňovaném případě ale soud s odškodněním souhlasil, protože dle něj není pochyb, že i když neměl k uzavření smlouvy finanční poradce oprávnění, činil tak při poskytování finančních služeb spjatých se svým zaměstnavatelem. Soud ale zároveň připustil možnost, že část nákladů ponese i podvedený klient, který si neověřil, že s ním jeho finanční poradce nemá oprávnění smlouvu uzavřít ani že číslo účtu investiční firmě nepatří.