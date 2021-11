Miliony, které lidé svěřili "investičnímu géniovi", skončily u muže s 15 exekucemi

Ještě před pár měsíci se Ondřej Janata prezentoval jako geniální investor, který nabízí zhodnotit úspory o desítky procent. Teď ho policie stíhá za podvod a hrozí mu až desetileté vězení. Podle zjištění Aktuálně.cz a HN poslal 44 milionů korun firmám, které ovládá muž s 15 exekucemi. Do stejných firem investoval i fond WCA Holding, kde Janata původně začínal. Tento fond dále přijímá investory.

Objevil se jako vášnivý trader, který rozumí investování na světových burzách. Nepůsobí ostříleně, ale zdání klame, psala o něm na jaře média. V tu chvíli Ondřej Janata spravoval fond s aktivy přesahujícími 1,2 miliardy korun. V posledních týdnech ale zažívá pád, Národní centrála proti organizovanému zločinu ho od září stíhá za stamilionový podvod.

Peníze, které tisíce lidí svěřily jeho firmě Growing Way, podle policejního obvinění na burzách nezhodnotil. Utrácel je za luxusní auta, dům, převáděl je na své soukromé účty a půjčoval je příbuzným. Když chtěl někdo z investorů vyplatit své domnělé zisky, Janata na to použil peníze dalších nalákaných lidí.

Osmadvacetiletý rodák z Hradce Králové ale obvinění odmítá a popírá, že by se dopustil něčeho nelegálního.

Detektivové z protimafiánského útvaru ale prověřují nejen jeho. Podle zjištění Aktuálně.cz a HN vyšetřují také další subjekty, kterým peníze od investorů odtekly. Policisté spočítali, že celkem 43,7 milionu korun z účtů Janatovy společnosti odešlo do pavučiny firem zabývajících se prodejem luxusních postelí - Grand Beds Česká republika, Dantos Trading a také švýcarské Sonnenberg Manufaktur AG.

Ač jeho jméno není v českém obchodním rejstříku dohledatelné, za všemi stojí jediný muž - Aleš Bělík. To potvrzují i policisté. "Jedná se o obchodně a personálně propojené korporace a fyzické osoby zabývající se prodejem luxusních postelí švýcarské značky Grand Beds," uvádí vyšetřovatelé v dokumentu, který mají redakce k dispozici. Tím, kdo všechny subjekty propojuje, je podle nich právě Bělík.

Při domovní prohlídce u Janaty našli detektivové sedm smluv o půjčce s Bělíkovými firmami. Uzavřené byly loni na téměř 50 milionů korun.

Půjčky jsou obchodní tajemství

Co se s penězi ve zmíněných společnostech stalo, není jasné. Bělík, který žije ve Švýcarsku, na většinu otázek Aktuálně.cz a HN neodpověděl. Jeho firma Grand Beds vydala tiskové prohlášení, že se od Janatových obchodních praktik distancuje a že všechny půjčky byly standardní.

Bělík v textu uvedl, že s Janatou spolupracuje od května 2020, kdy si český investor přišel do showroomu Grand Beds pro postel. "Pan Janata projevil zájem o investici do firmy, která je dle jeho slov spojená s fyzickým produktem," napsal Bělík s tím, že měl Janatu za důvěryhodného investora. Podrobnosti úvěrových smluv dle něj ale podléhají obchodnímu tajemství.

Jednatelem Grand Beds a podle obchodního rejstříku zároveň jediným majitelem Dantos Trading je Roman Michna. Ten redakcím HN a Aktuálně.cz sdělil, že si peníze od Janaty s Bělíkem půjčili, protože potřebovali překlenout útlum během loňských opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Přestože Bělíkovy firmy porušují zákonnou povinnost a nezveřejňují v obchodním rejstříku účetní závěrky, získaly redakce tyto dokumenty za rok 2020. Z nich je patrné, že firmy měly dluhy už před pandemií. Desítky milionů korun prodělávaly a desítky milionů měly napůjčovány.

Ani v jedné z českých firem není Bělíkovo jméno v obchodním rejstříku zmíněno. Grand Beds ovládá švýcarská Sennenberg Manufaktur AG, za níž Bělík stojí.

Pokud by se Bělík oficiálně k vlastnictví firem přihlásil, hrozilo by mu, že mu jeho podíly obstaví exekutor. Na Bělíka je v Česku uvaleno 15 pravomocných exekucí. Loni, když do jeho firem tekly peníze Janatových investorů, jich bylo dokonce 23. V první z nich se exekutor pokouší neúspěšně vymoci peníze už od roku 2002. Částky, jejichž zaplacení se Bělík vyhýbá, se pohybují od dvou tisíc až do čtvrt milionu.

Stíhání kvůli krácení daní

V minulosti měl Bělík problémy i se zákonem. Od roku 2013 ho tehdejší Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality stíhal společně s jeho bratrem Kamilem za krácení daní. Podle obvinění, které mají redakce k dispozici, připravili stát při obchodech s mobilními telefony o sto milionů korun. Techniku si mezi sebou fiktivně přeprodávaly schránkové firmy řízené bílými koňmi. Pak podnikání zarazily úřady. Celkem si muži nárokovali vratky DPH ve výši 300 milionů.

Ani tehdy Aleš Bělík v provázaných firmách oficiálně nefiguroval, podle podezření policistů však akci koordinoval. "Fakticky byl kontaktní osobou mezi Kamilem Bělíkem a dalšími stíhanými a aktivně se podílel na koordinaci nelegálních obchodních vztahů," napsali do obvinění.

U soudu ale žalobci Aleši Bělíkovi podíl na trestné činnosti nedokázali. Do vězení šel jen bratr Kamil, Vrchní soud v Praze mu letos v dubnu potvrdil šestiletý trest vězení. Deset let pak nebude moci řídit žádnou firmu. Rozsudek mají redakce k dispozici.

Odsouzený Kamil Bělík před nástupem do vězení pracoval jako prodejce jiného výrobce luxusních postelí. Loni v květnu od této firmy dorazila Grand Beds předžalobní výzva. Společnost v ní píše, že jí Grand Beds okopírovala design postelí a reklamní spot. A showroom si otevřela 600 metrů od prodejny a přímo k ní umístila reklamní billboard na svoje postele.

K soudu ale spor nedospěl. Firma, která se ohrazovala, redakci řekla, že Grand Beds z jejího pohledu zákon porušovat přestala. Aleš Bělík snahy o kopírování konkurence odmítl.

Peníze posílá další investiční fond

Ve sledovaných firmách ale neskončily jen peníze lidí, kteří je svěřili Janatovi. Do struktury společností peníze svých investorů posílá také další český investiční fond WCA International. Postele Grand Beds na svém webu uvádí jako jeden z projektů, s nimiž je spojen. WCA International na rozdíl od Growing Way stále funguje a přijímá peníze dalších investorů.

"Šlo o investici do společností Sonnenberg Manufaktur a Grand Beds Česká republika ve formě konvertibilní půjčky a odkupu akcií, což je běžná oborová praxe," uvedl k investici do luxusních postelí Matouš Polák, někdejší grafik, který je dnes jednatelem české firmy WCA. Firmy podle něj svým dosavadním závazkům vůči WCA dostály.

Polák ovšem ve vyjádření nezmínil Bělíkovu třetí firmu Dantos Trading. Podle smlouvy o půjčce, kterou mají Aktuálně.cz a HN k dispozici a kterou podepsal Polák, jí WCA přislíbila 2,7 milionu korun. Redakce také získaly fragment účetnictví prokazující, že ke konci roku 2019 Dantos Trading evidovala půjčky od WCA na více než 57 milionů korun, některé úvěry měly i třináctiprocentní úrok. Kolik celkem peněz z WCA Bělíkovi dorazilo, není jasné.

To, že peníze končily u muže v exekucích, Polákovi nevadí. "Podle mých informací své závazky historického charakteru postupně splácí. Firemní prostředky nepoužívá k umoření osobního dluhu, proto mám pocit, že tato záležitost nemá vliv na jeho výkon role řádného hospodáře," uvedl.

Vysoké riziko v alternativních fondech ■ Growing Way i WCA International patří k takzvaným alternativním investičním fondům. Musejí se sice registrovat u České národní banky, regulátor na ně ale nedohlíží. Stát tak neposkytuje investorům žádnou záruku, že o vložené peníze nepřijdou. ■ Alternativní fondy proto nesmějí investory lákat veřejně, třeba pomocí reklam. Určené jsou takzvaným kvalifikovaným investorům - tedy lidem, kteří si mohou dovolit investovat alespoň jeden milion korun. ■ Ondřej Janata pravidla podle policistů porušoval a přijímal i desetitisícové vklady. Matouš Polák to, že by dělal veřejnou nabídku, odmítá. Na dotazy, s jakým objemem peněz a od kolika investorů pracuje, neodpověděl.

Janata dříve pracoval pro WCA

S Janatovým fondem má ale WCA společného více. Ve firmě, která vznikla v roce 2017, hradecký rodák jako obchodník začínal, než se před rokem a půl osamostatnil a založil svoji Growing Way. Investici WCA do luxusních postelí, kam následně poslal i peníze ze svého fondu, ale podle Poláka neřešil. "V době, kdy jsem do projektu investoval, měl na starosti intradenní obchodování. O mých investicích nerozhodoval," řekl Polák.

Podíly v obou fondech, tedy WCA i Growing Way, prodávali zájemcům někteří finanční poradci podle Seznam Zpráv společně. Oba také lákaly na stabilní vysoké zhodnocení, které je dle expertů velmi nepravděpodobné. Janata uváděl až 30 procent, WCA 15 až 18 procent za rok.

Zatímco Janata se prohlašoval za velmi schopného burzovního investora, Polák tvrdí, že mimořádně vysokého zhodnocení pro své věřitele dosahuje investicemi do úspěšných firem.

Polák mluví o venture kapitálu, tedy o rizikovém investování do počátečního rozvoje firem, kterým je podle něj možné získat až stovky procent. Zmiňuje také, že WCA investovala do společností s celkovou valuací 6,5 miliardy korun.

Polák krom luxusních postelí neuvedl žádné další firmy, do nichž investoval. Na webu druhé firmy WCA Holding je mezi projekty uvedený ještě bylinný nápoj Erebos. Zastřešující firma měla dle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2018 obrat ani ne 2 miliony korun.

Druhým projektem je software pro řízení projektů ApuTime. Z účetní závěrky této za rok 2019 obrat není patrný. Letos WCA oznámila, že peníze vložila do nedávno vzniklého start-upu nabízejícího měření znečištění ovzduší Perfect-Air.

WCA opakovaně porušuje zákon

Základní kapitál má Polákova WCA International sto tisíc korun. A právě do jeho výše dle zákona ručí svým obchodním partnerům za případné ztráty. Kolik do ní lidé investovali, nelze zjistit ani z obchodního rejstříku. Porušuje zákon tím, že od svého vzniku nezveřejnila ani jednu účetní závěrku.

I proto má Polák vysvětlení. Dokumenty podle svých slov nezveřejňuje kvůli ochraně citlivých údajů, například v konkurenčním boji. "Uvědomujeme si, že nezveřejnění dokumentů může vyvolávat podobné otázky, proto pracujeme na nápravě a závěrka za rok 2021 bude zveřejněna v nejbližším možném termínu," prohlásil.

Vedle WCA International funguje ještě Polákova akciová společnost WCA Holding, která ve své účetní závěrce uvádí závazky zhruba čtvrt miliardy korun. Do části projektů peníze investuje ona.

WCA International neplnila ani své povinnosti vůči České národní bance. V roce 2019 od ní dostala padesátitisícovou pokutu za to, že nehlásila, kolik majetku spravuje, což je zákonná povinnost. ČNB pak firmu v roce 2019 vyřadila ze své evidence. V roce 2020 ji zapsala zpátky.

Úředně firmu ovládá britská matka WCA Solutions, v níž figuruje také Polák. Ta ale zákony Velké Británie porušovala tak dlouho, až ji v lednu tamní úřady zrušily. Podle tamního rejstříku vlastnictví společnosti propadlo státu. "Výmaz z rejstříku byl způsoben administrativní chybou, z níž jsme vyvodili závěry a přijali opatření. Probíhá proces nápravy a obnovení společnosti v rejstříku," uvedl Polák.

Janata od chvíle, co ho obvinila policie, na dotazy médií neodpovídá. Nereagoval ani na nynější otázky Aktuálně.cz a HN. Nevysvětlil, proč dle policie z peněz svých investorů pořizoval nemovitost či luxusní auta.