Hřib očekává rezignaci ředitele dopravního podniku, jinak navrhne jeho odvolání

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) očekává kvůli pondělnímu zásahu policie v sídle dopravního podniku rezignaci jeho generálního ředitele Petra Witowského. Pokud to neudělá, navrhnu jeho odvolání, řekl po jednání rady hlavního města Hřib.

Policie obvinila 13 lidí za úplatkářské trestné činy související s plněním veřejných zakázek dopravního podniku. Podle informací serverů Seznam Zprávy a Deník N Witowski na seznamu obviněných nefiguruje.

"Za mě je zcela zřetelné, že ředitel Witowski má rezignovat," řekl Hřib. Pokud tak Witowski neučiní, Hřib navrhne jeho odvolání na jednání dozorčí rady dopravního podniku, jejíž řádné zasedání je naplánováno za 15 dní. Předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr považuje Hřibovo vyjádření za zbrklé a jako člen dozorčí rady podniku požaduje její mimořádné zasedání.

"Já jsem nebyl nijak kontaktován ze strany policie a ředitel Witowski má vypnutý telefon, takže nemám komplexní informace k této záležitosti," řekl Hřib. Zároveň uvedl, že z informací, které má, se v kauze jedná o zakázku na komplexní bezpečnostní systém z roku 2010 a že jde nejspíš o další větev kauzy Dozimetr a řešení pohrobků této kauzy, řekl.

K projektu komplexního bezpečnostního systému byl v roce 2019 proveden audit. Problémy měl podle náměstka vyřešit Witowski, a to z titulu generálního ředitele dopravního podniku, ale také proto, že oblast bezpečnosti spadá do jeho kompetencí. "S ohledem na to, že tato záležitost zcela zjevně nebyla správně vyřešena, očekávám jeho okamžitou rezignaci. V opačném případě budu navrhovat jeho odvolání," řekl Hřib.

Scheinherr považuje Hřibův požadavek za zbrklý, má ho za politickou proklamaci. "Jedná zbrkle a sám přiznává, že nemá informace. Takto se město řídit nemá a dopravní podnik už vůbec ne. Budu požadovat svolání mimořádné dozorčí rady, kde se situací budeme zabývat. V každém případě by měl skončit kdokoli z podniku, u koho se ukáže pochybení nebo dokonce podezření ze spáchání trestného činu," uvedl.

Witowski se stal generálním ředitelem podniku v prosinci 2018. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a působil dlouhé roky v bankovnictví, kde se věnoval korporátní klientele a finančním trhům.

Podnik řídí pětičlenné představenstvo, jejímž předsedou je právě Witowski. Na ni dohlíží patnáctičlenná dozorčí rada, které předsedá Hřib. Zástupce v ní mají koaliční i opoziční pražští politici a několik míst mají rovněž zástupci zaměstnanců. Valnou hromadou podniku je potom městská rada.

Dopravní podnik loni dosáhl obratu 27,27 miliardy korun, což je meziročně o 17 procent více. Na jízdném loni podnik utržil necelých 4,9 miliardy, oproti předchozímu roku o 551 milionů víc. Výsledek hospodaření skončil po započtení odložené daně ziskem ve výši 1,223 miliardy korun. Vozy dopravního podniku loni najezdily přes 179 milionů kilometrů, meziročně zhruba stejně, a přibylo cestujících. Dopravní podnik je největší městskou firmou a má na starosti MHD. Město dává ročně na jeho chod okolo 18 miliard korun.

