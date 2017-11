Brněnský politik napsal, že má Zeman rakovinu. Hrad podává trestní oznámení

před 39 minutami

Hrad podává trestní oznámení na brněnského politika Svatopluka Bartíka, který na Facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu.

Praha - Hrad podává trestní oznámení na brněnského politika Svatopluka Bartíka (za Žít Brno), který v úterý na Facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček to vzápětí ostře popřel.

"Jsou to odporné lži a ten, kdo je šíří, je lidský odpad. Na Svatopluka Bartíka bude podána žaloba a trestní oznámení," napsal na Twitteru mluvčí Jiří Ovčáček. Pro Aktuálně.cz dodal, že "věc už mají v rukou právníci".

Bartík, který v minulosti dělal poradce končícímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, v úterý napsal, že prezident Zeman má rakovinu.

"Metastáze na více místech, svoji diagnózu zná už cca tři týdny, léčbu odmítl, prognóza tři až sedm měsíců," napsal Bartík s tím, že jméno zdroje svých informací z pochopitelných důvodů nezveřejní.

Bartík ještě dodal, že informace by nešířil, pokud by se nejednalo o prezidenta České republiky. "A Zeman zároveň znovu nekandidoval. Je vysoký veřejný zájem na tom, aby to veřejnost věděla," uzavřel.