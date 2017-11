Lidé vyzývají exministra Hradílka, aby ukončil hladovku. Tou protestuje proti Zemanově kandidatuře

před 58 minutami

Bývalý disident a exministr vnitra Tomáš Hradílek drží hladovku, protože nesouhlasí s opětovnou kandidaturou Miloše Zemana na post hlavy státu. Stovka lidí Hradílka vyzvala, aby hladovku ukončil.

Olomouc - Zhruba stovka lidí podpořila během několika hodin výzvu pro bývalého disidenta Tomáše Hradílka z Lipníku nad Bečvou, aby ukončil hladovku. Držet ji začal kvůli tomu, aby současný prezident Miloš Zeman už podruhé nekandidoval na funkci hlavy státu.

Výzvu pro Tomáše Hradílka zveřejnily v noci na úterý osobnosti kraje na sociální síti. Podle nich je taková oběť v dnešní době zbytečná. Prezident přijede do Lipníku během návštěvy Olomouckého kraje ve středu, přesně týden od zahájení Hradílkovy hladovky.

Pod výzvou je podepsán například politolog Pavel Šaradín či senátorka Jitka Seitlová (bez stranické příslušnosti). Vznikla prý spontánně, zveřejněna byla v noci na úterý. Autoři uvádějí, že si váží Hradílkovy snahy chránit demokratické hodnoty a chápou jeho obavu o budoucnost, ale jeho oběť odmítají. "Výzva má dva důvody. Jednak pana Hradílka osobně známe a víme, co dělal v minulém režimu. Přesto nám připadá v této době tato oběť zbytečná. Tyto věci se dají posunovat jinak, debatami nebo polemikami. Ta oběť je sice absolutní, ale nemůžeme ji takto přijmout," řekl politolog Šaradín.

Cílem výzvy je získat co největší počet lidí, kteří podle politologa podobně cítí, že o svobodu a demokracii je potřeba bojovat jinými prostředky. "Chtěli bychom, aby lidé tuto nebo podobně formulovanou výzvu Tomáši Hradílkovi zaslali. Vzhledem k tomu, že nemá e-mail, budeme mu ji předávat v tištěné podobě. Po několika hodinách už se objevilo asi 100 podpůrných dopisů. Všichni apelují na to, aby přerušil hladovku," doplnil Šaradín.

Bývalý disident, signatář Charty 77 a polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek začal hladovku držet od 1. listopadu. V otevřeném dopise Miloši Zemanovi uvedl, že jej v roli prezidenta hluboce zklamal. Podle něj Zeman rezignoval na kultivování a humanizování společnosti, je zděšen i z jeho působení v oblasti zahraniční politiky a otevřeně jej žádá, aby zrušil svou kandidaturu na prezidenta.

"Abych zdůraznil závažnost svého požadavku, sděluji Vám své rozhodnutí, že od 1. listopadu 2017 přestávám přijímat jakoukoliv potravu. Své nepřerušované striktní hladovění ukončím jedině tehdy, když Vy závazně a nezvratně zrušíte svou opětovnou kandidaturu na funkci hlavy státu," uvádí dvaasedmdesátiletý Hradílek v dopise.

Zeman, který podal kandidaturu do prezidentských voleb v pondělí, přijede do Olomouckého kraje ve středu. Ve středu odpoledne má naplánované setkání s veřejností na náměstí v Lipníku nad Bečvou, kde Hradílek žije. Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla město nechystá zprostředkování setkání. "Osobně jsem prosil pana Hradílka asi třikrát, aby hladovku ukončil. Připadá mi to zbytečné sebepoškozování, byť jeho názory chápu … Jak ho znám, na náměstí určitě přijde," řekl Přikryl.