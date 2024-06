To dělají spíš mrtvým, říká český vědec, po němž pojmenovali houbu. Moc se o ní neví

Íránskému pacientovi, který se léčil s tuberkulózu, začala v plicích růst houba. Když jí vědci prozkoumali, zjistili, že jde o nový druh houby Aspergillus, česky kropidlák. Rozhodli se ji pojmenovat po českém vědci, 38letém mykologovi Vítu Hubkovi z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. "Když je člověk imunitně oslabený, můžou se i plíce stát substrátem pro výživu houby," říká v rozhovoru.

Jaký je to pocit mít po sobě pojmenovanou houbu Aspergillus hubkae?

Měl jsem z toho rozporuplné pocity, Na jednu stranu mě to potěšilo a vnímám to jako ocenění své práce. Na druhou stranu se na to cítím trochu mladý, protože když se houby pojmenovávají po lidech, je to většinou na sklonku kariéry, po ní nebo po smrti.

O houbě, co je po vás pojmenovaná, není příliš známo. Co o ní víme?

Vlastně skoro nic. Je známá jen z jediného nálezu od íránského pacienta. V roce 2022 u něj diagnostikovali plicní onemocnění a houbu u něj našli v plicích. Skoro určitě se ale vyskytuje i jinde v prostředí, třeba v půdě nebo na jiných substrátech, kde produkuje spory, což jsou výtrusy. Když je člověk imunitně oslabený, tak může vzácně onemocnět.

Člověk, u kterého byla houba nalezena, užíval opium. Zároveň některé druhy kropidláků jsou používané k fermentaci této drogy. Mohlo to souviset?

Spíš to souviselo s tím, že byl pacient oslabený tuberkulózou, kterou prodělával. Dlouhodobě se kvůli ní léčil. Je ale pravda, že dlouhodobé užívání opia také může vést k oslabení imunity.

A užívají se tedy kropidláky k fermentaci?

Konkrétně takzvané černé aspergily se používají k fermentaci, například čajů i jiných nápojů a potravin.

Třeba saké, že?

Ano, tam také. Jsou to i další alkoholické nápoje jako pálenka šóčú.

Houba pojmenovaná po vás byla nalezena v plicích. Jak je pro houbu výhodné tam růst? Jakou to má logiku?

Tyto houby nejsou přirozeně patogeny. Pro zdravého člověka nepředstavují skoro žádné nebezpečí. Ale když je člověk imunitně oslabený, mohou se i plíce stát substrátem pro výživu houby. Pokud se zdravý člověk nadechne vzduchu, kde jsou přítomné spory hub, imunitní buňky v plicích je zničí. U oslabených pacientů se to nemusí stát. Spory začnou klíčit a houba se v plicích začne rozrůstat. Jakmile houba roste v plicích, další lidé tím onemocněním nenakazí. Není přenosné z člověka na člověka, pacient se téměř vždy nakazí z prostředí.

Četl jsem, že kropidláky jsou schopné růst v relativně extrémních podmínkách. V čem všem jsou schopné přežít?

Je jich hodně druhů a každý je specializovaný trochu jinak. Některé například vyhledávají substráty, kde je nízká dostupnost vody. Jsou to třeba substráty s vysokým obsahem soli nebo cukru, jak tomu bývá třeba konzervovaných potravin.

Za posledních více než deset let jste se podílel na objevu skoro 100 nových druhů hub, z toho 60 druhů kropidláků. Jak při objevování postupujete?

Primárně se zabývám oborem lékařská mykologie, kdy pro různé projekty sbíráme vzorky z lékařských pracovišť a zabýváme se epidemiologií kožních nebo plecních mykóz. Tím, že nám prochází rukama velké množství vzorků, se občas mezi nimi najde nějaký vzácný nebo nepopsaný druh. A také máme bohatou spolupráci s českými i zahraničními kolegy, kteří nám posílají vzorky z různých substrátů po celém světě.

Říkal jste, že vzorky pochází i z nemocnic. Jsou od pacientů?

Drtivá většina je od pacientů, například s podezřením na aspergilózou, což je infekční onemocnění způsobené houbou. Lékaři nám je většinou posílají, abychom je správně určili.

Jsou tyto infekce obvyklé?

V dnešní době už to není taková rarita, protože přibývá pacientů s oslabenou imunitou. Jsou to například lidé po transplantacích orgánů nebo kostní dřeně. A pro ty může být aspergilóza smrtelné onemocnění, které se musí diagnostikovat co nejdříve.

Ale proč zranitelných pacientů přibývá?

Přibývá pacientů, které je současná medicína schopna udržet při životě při vážných stavech a po náročných operacích, které jsou dnes lékaři schopni provést. Další rizikoví pacienti jsou třeba ti, kteří dlouhodobě užívají kortikoidy anebo mají HIV a jiná onemocnění oslabující imunitu. Řada pacientů tedy oproti minulosti přežívá a stává se rizikovou skupinou z hlediska mykotických onemocnění.

Jak jste vlastně do tohoto poměrně specifického oboru původně zamířil?

Vždycky jsem chtěl dělat přírodovědu nebo medicínu. Nakonec jsem vystudoval obojí. A mykologie mě zajímala, protože oproti ostatním oborům se tam toho dá stále ještě hodně nového objevit.

