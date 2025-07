Čapek by nepískal, řekl Fiala rozčilené ženě s literátem na tričku. Hocha chválil

Premiér Petr Fiala vstoupil do další fáze ostré části kampaně před říjnovými volbami. Po sérii debat v řadě českých a moravských měst zahájil letní část setkávání s voliči. Zase má po boku herečku Ivu Pazderkovou, tentokrát však zvou potenciální voliče ke grilu. První takové setkání proběhlo v úterý navečer ve Veselí nad Moravou, jež spadá do volebního kraje, v němž Fiala vede kandidátku Spolu.

Pro premiéra Fialu to byla pořádná změna. Zatímco před třemi týdny na něj čekali ve Veselí nad Moravou jen jeho příznivci, v úterý odpoledne věděl od první chvíle, že za ním dorazili i kritici. Minulé setkání totiž bylo pro širší veřejnost nepřístupné, protože jej pořádali Fialovi podporovatelé. Kdežto teď šlo o veřejnou akci. A jeho kritici ji využili k tomu, aby o sobě dali vědět.

Sotva ministerský předseda a lídr koalice Spolu vystoupil z auta, dvě jeho odpůrkyně na něj pískaly píšťalkami a vykřikovaly kritická hesla. "Zdravíme světového lídra," volaly ironicky, aniž čekaly, že se u nich Fiala zastaví. "To mě nemusíte tak označovat," uvedl a vybídl je k diskusi. "Nechcete si o něčem promluvit?" zeptal se jich - obě však odmítly.

Fiala si všiml, že jedna z nich má na tričku spisovatele Karla Čapka. "Ten by chtěl, abyste si spíš povídala než pískala. Nemyslíte? No tak si povídejte. Co mi třeba chcete říct?" pokračoval šéf ODS. "Vy jste lhář. Jste lhář," uslyšel odpověď, na kterou reagoval dotazem, v čem přesně je lhář. Jedna z žen místo toho uvedla, ať pokračuje - a opět začala foukat do píšťalky.

Nakonec se do debaty s premiérem obě pustily. Vyčítaly mu například, že přespříliš pomáhá Ukrajincům, nebo nepodporuje dostatečně mladé, aby měli děti. Fiala jim oponoval tím, že Ukrajinci, kteří do Česka uprchli před válkou, přinášejí do státního rozpočtu více peněz, než z něj čerpají. Co se týče narážky na mladé, opáčil, že se snaží mladé generaci pomáhat.

Tahle slovní přestřelka ovšem byla jen první epizodou z grilování. Když premiér popošel několik desítek metrů k samotnému místu setkání s lidmi, narazil na další jeho kritiky. Jen málokdo se však odvážil přijít přímo za ním a položit mu otázku. Fiala i herečka Pazderková, jež debatu moderovala, vytrvale vyzývali odpůrce lídra Spolu, ať přijdou blíž a položí otázky. Nakonec přece jen několik dotazů "na tělo" zaznělo.

Pazderková i členové ochranky museli některé lidi uklidňovat. Zejména jedna starší žena, podle všeho posilněná alkoholem, na Fialu vulgárně pokřikovala a snažila se k němu dostat co nejblíže. Pazderková se s ní pustila mimo mikrofony do povídání a postupně ji zklidnila. S přibývajícím časem byli víc a víc slyšet příznivci premiéra a šéfa ODS, kteří mu vyjadřovali podporu a děkovali za jeho politiku. Jeden z nich se dotazoval, proč vláda nebojuje účinněji proti dezinformacím či proč nezdůrazňuje, že ceny energie šly nahoru, podobně jako inflace, ještě v éře vlády Andreje Babišem, lídra dnes nejsilnějšího opozičního hnutí a favorita voleb.

Avšak podstatně náročnější roli měl Fiala při odpovědích na kritické dotazy. S některými oponenty se pouštěl do delší výměny názorů, dával jim možnost, aby pokládali doplňující dotazy a přímo je vybízel k debatě.

"Minule jsem volil ODS, ale už vás nikdy volit nebudu. K volbám vůbec nepůjdu," vyčetl mu muž, jenž se uvedl jako menšinový akcionář polostátní společnosti ČEZ. Vyjádřil nespokojenost nad tím, že se vláda snažila a snaží naplňovat státní kasu ze zisků energetického giganta. Premiér konání kabinetu hájil a žádal muže, aby šel přece jen volit koalici Spolu. "Nepůjdu. To bych se styděl sám před sebou," slyšel odpověď.

Nejvytrvalejší v dotazech na předsedu vlády byl čtrnáctiletý mladík, který si dokonce na papír sepsal body, ve kterých podle něj vláda porušila své předvolební sliby.

"Začal jsem se zajímat o politiku, protože budu za čtyři roky volit, a fascinuje mě, že vy jste slíbil, že nebude zvyšovat daně a poplatky," začal mladík a jmenoval například daň z příjmu, daň z nemovitostí či zvýšení koncesionářských poplatků. Do toho připomněl, jak si politici zvýšili platy.

"Tady na Hodonínsku to není jako v Brně a v Praze. Tady jsou malé příjmy, a když máte 25 tisíc čistého a odpočítáme si všechny poplatky, tak tady lidi nedokáží vyžit z jedné výplaty. Byl byste schopný žít z takového platu?" dotazoval se dála mladík. Fiala jej celou podobu, kdy pokládal své dotazy, bez přerušení poslouchal a následně začal odpovídat.

"Mě mrzí, že jsme museli zvýšit daně. Nechtěl jsem, ale museli jsme v důsledku energetické krize," řekl mimo jiné premiér a namítal, že vláda pro změnu zrušila silniční daň či upravila limity pro plátce daně z přidané hodnoty. Vzájemná polemika se nakonec protáhla na několik otázek a odpovědí, po kterých Fiala ocenil mladíkův zájem o věci veřejné.

Na setkání ve Veselí nad Moravou by měla navázat v podobném duchu ještě tři další, jedno se má odehrát u Vranovské přehrady. Jak řekl Aktuálně.cz mluvčí ODS Jakub Skyva, tento letní styl se ODS osvědčil v kampani před loňskými volbami do Evropského parlamentu. "Je to osvědčený formát. Víme, že ho mají lidé rádi a proto jsme se rozhodli pro něj i tentokrát," uvedl Skyva.