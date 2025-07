Drolí se Okamurova "vlastenecká čtyřka"? PRO kveruluje: "Buďte korektní"

Zdá se, že se předvolební "vlastenecká čtyřka" otřásá v základech. Politická strana PRO vyzvala hnutí SPD k jednání o rozdělení míst na kandidátkách. Jako první na to upozornil server Seznam Zprávy. Mezitím u SPD rostou obavy, že je se jim stane něco podobného jako Pirátům - a sice, že je lidé z PRO mohou na kandidátkách přeskočit prostřednictvím preferenčních hlasů.

Sestavování společných kandidátek čtyř stran pod vedením SPD Tomia Okamury naráží podle serveru na vážné neshody. Nejhlasitější kritika přichází ze strany PRO Jindřicha Rajchla, která zvažuje, že se ze spolupráce stáhne.

Podle několika zdrojů portálu Seznam Zprávy přijalo PRO o víkendu usnesení, v němž vyzývá hnutí SPD, v jehož čele stojí Tomio Okamura, k "serióznímu jednání a k přijetí konkrétních požadavků na rozdělení míst na kandidátkách".

"Vyjednávání týdny nikam nevedlo. Kromě lídra Jindřicha Rajchla v Moravskoslezském kraji jsme vlastně neměli nic. Já jsem sice dokázal v Praze vyjednat příslib tří míst, ač nevolitelných, ale ve většině krajů nám blokovali umístění lidí na kandidátku," citoval server pražského předsedu PRO Miroslava Svobodu.

Napětí mezi partnery dle serveru eskaluje a hrozí, že domluvené "spojení vlasteneckých sil" se před volbami rozpadne.

PRO už dříve přijalo vlastní memorandum s představou o počtu a pozicích na kandidátkách, které ale nabídka SPD podle zdrojů z vedení strany ani zdaleka nenaplnila. Kritika zaznívá i kvůli tomu, že Svobodní mají mezi lídry hned dva zástupce, zatímco PRO pouze jednoho.

"Chceme, aby bylo jednání vůči všem stejně férové a korektní," uvedl pro Seznam Zprávy zdroj z vedení PRO.

Memorandum o spolupráci v říjnových sněmovních volbách podepsali opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), Svobodní, Trikolora a strana Právo Respekt Odbornost (PRO) letos v březnu. Od spojenectví si slibují, že předejde hrozbě propadnutí hlasů a zajistí jim silnější zastoupení ve sněmovně.

Zástupci menších stran mají být dle dohody na kandidátkách SPD, ve sněmovně pak plánují ustavit společný poslanecký klub. Podle dohody by také uskupení neměla organizovat kampaň, aby získávala preferenční hlasy na úkor partnerů.

"Počítáme, že lídři stran Svobodní, Trikolora a PRO by byli lídry v některém z krajů, bylo by to správné a logické," řekl Okamura v březnu při podpisu memoranda.

Opoziční SPD v posledních sněmovních volbách získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Okamura od té doby hovořil o nutnosti sjednocení s menšími stranami. Také podepsané memorandum odkazuje na to, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici. Týkalo se to tehdy i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Trikolory či Přísahy.

S Trikolorou se dohodla SPD na spolupráci například v loňských volbách do Evropského parlamentu, zástupci PRO získali díky účasti na kandidátce SPD loni místa v krajských zastupitelstvech. Za společné priority v letošních volbách označily strany levné energie, levné a kvalitní potraviny, dostupné zdravotnictví, ale také postoje proti migraci a zapojení ČR do války.

Postupem, kdy se zástupci několika stran ucházejí o zvolení do sněmovny na kandidátce jedné z nich, se tato uskupení vyhnou nutnosti překonat vyšší hranice získaných hlasů pro vstup do dolní komory stanovené pro koalice. Samostatně kandidující strana musí získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenná koalice osm procent hlasů a vícečetná koalice aspoň 11 procent hlasů.