Hotel Intercontinental památkou nebude. Ministerstvu vadí umístění i střecha garáží

Ministerstvo kultury rozhodlo o tom, že pražský hotel Intercontinental nezíská památkovou ochranu. Návrh Národního památkového ústavu podle úřadu pominul problematické aspekty stavby. Vyplývá to z rozhodnutí, proti kterému je ještě možné podat rozklad. Vyjádření NPÚ a ministerstva ČTK shání.

Hotel vlastní od ledna 2019 fond R2G podnikatelů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, kteří jej rekonstruují a plánují i úpravy okolí. Zahrnují stavbu na piazettě vedle hotelu, kterou kritizují někteří místní obyvatelé a politici.

Podnět na prohlášení brutalistického hotelu postaveného v letech 1968 až 1974 kulturní památkou podal Národní památkový ústav (NPÚ) před několika lety, ministerstvo se jím však podle dřívějšího vyjádření mluvčí resortu Petry Hrušové začalo zabývat až začátkem loňského roku. Podle ústavu jsou památkovými hodnotami stavby unikátní řešení, umístění v historickém jádru města nebo dochovaný exteriér a prvky interiéru.

Ministerstvo v odůvodnění uvedlo, že se na udělení památkové ochrany neshodla poradní komise. V rozhodnutí dále stojí, že návrh NPÚ vůbec nezohlednil problematické aspekty stavby v kontextu umístění v historickém jádru metropole. Ministerstvo uvedlo, že musí stavbu hodnotit jako celek i z pohledu jejích problematických prvků.

Těmi je podle odůvodnění například napojení hotelu na sousední historické objekty Starého Města, nábřežní předpolí hotelu, pozdější přístavba bazénu nebo vyvýšená střecha garáží na piazzettě vedle hotelu, která zabírá velkou její část. "Diskutabilní je ostatně již samotné umístění stavby hotelu do daného urbanisticky pohledově i významově exponovaného místa vltavského nábřeží (…)" píše se v dokumentu.

Majitel hotelu chce náměstí zastavět

Okolo projektu úprav okolí hotelu, který plánují jeho majitelé, se v poslední době v metropoli diskutuje. Kritikům se z plánu, který zahrnuje celou řadu úprav, nelíbí záměr postavit na piazzettě prosklenou budovu.

Proti jsou někteří místní obyvatelé a opoziční zastupitelé Prahy 1, zejména bývalý starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě). Radní města na popud jeho bratra Jana Čižinského, který je předsedou zastupitelského klubu Prahy sobě v pražském zastupitelstvu, v pondělí schválili nesouhlasné stanovisko ke stavbě budovy a podání námitky v územním řízení.

Zástupci majitelů hotelů se proti odporu ze strany některých politiků ohrazují, naposledy v otevřeném dopisu Janu Čižinskému. Předseda představenstva fondu R2G Michal Smrek mimo jiné uvedl, že bratři Čižinští jsou ve střetu zájmů, protože u piazzetty bydlí jejich matka. Politici to odmítli.

Nynější piazzeta byla v minulosti zastavěna, část domů však byla zničena na konci druhé světové války a zbytek zbourán na konci 60. let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po rekonstrukci zmizet. Podle investorů má nová budova zabírat 8,5 procenta nové plochy náměstí. Prostranství se od roku 2018 jmenuje po režisérovi Miloši Formanovi.