"Jako mít v břiše žiletky." Zakázaný chips z Česka může způsobit krvácení, říká lékař

Státní zemědělská a potravinářská inspekce pozastavila prodej extrémně pálivých chipsů Hot Chip Challenge české společnosti Hot Chip. Firma svůj produkt propaguje na sociálních sítích, kde se zejména mladí vyzývají k tomu, zda dokážou chips sníst. Podle lékaře však může vést pozření extrémně pálivých potravin k zánětu žaludku i krvácení, ohrožené jsou hlavně děti. Potíže mohou trvat i dny.

Třiadvacetiletý Miroslav denně procházel kolem výlohy, kde vystavovali malé rudé krabičky ve tvaru rakve. Produkt české firmy Hot Chip, která podle svých slov prodává nejpálivější chipsy na světě, znal dobře ze sociálních sítí. "Viděl jsem desítky videí, na kterých se mladí lidé hecovali k jeho snězení. Přišlo mi to neskutečně vtipné," vypráví.

Kromě teenagerů a mladých dospělých lze na sociálních sítích pod hashtagem hotchipchallenge najít i videa, v nichž pálivý lupínek konzumují malé děti.

Kvůli internetové výzvě se Miroslav rozhodl dvě balení Hot Chips objednat. V každé krabičce byl jeden extrémně pálivý tortilla chips, zabalený ve speciálním obalu pro uchování pálivosti. Spolu s ním našel v papírové rakvi také ochrannou rukavici, samolepku a slevovou kartičku pro případ, že by se rozhodl do výzvy přemluvit i další přátele. "To teda opravdu neudělám. Leda bych někoho opravdu nenáviděl," podotýká s úsměvem.

Kukuřičný lupínek je obalený v koření z papričky Carolina Reaper. Ta byla od roku 2013 zapsaná v Guinnessově knize rekordů jako nejpálivější paprička světa, než ji letos překonala Pepper X. "Po snězení chipsu chvíli trvalo, než jsem pálivost pocítil. Strašně jsem slzel a pálila mě celá pusa, včetně rtů," popisuje Miroslav.

Jeho stav se zhoršil zhruba po hodině, kdy začal pociťovat silnou bolest žaludku. "Bylo to, jako kdybych měl v břiše žiletky. K mojí smůle jsem zrovna jel autem. Náhle mě polil pot, musel jsem zastavit na benzince, kde jsem se pozvracel. I potom bolest přetrvávala zhruba dvě hodiny. Mám kolem sto kilo, takže jsem nečekal, že mě to položí," přiznává.

O něco hůř na tom byla jeho známá, kterou přesvědčil, aby výzvu vyzkoušela s ním. "Vyprávěla mi, že ležela doma v křečích na zemi a nemohla se zvednout. Uvažovala o tom, že pojede do nemocnice. Čekali jsme, že to bude strašné, ale informace o možných zdravotních problémech jsem v krabičce nenašel," tvrdí Miroslav, jehož celé jméno redakce zná, ale na přání respondenta ho nezveřejní.

Ostravská společnost Hot Chip na svém webu konzumenty varuje před tím, že mohou krátkodobě pocítit extrémní pálení v puse, rozostřený zrak či potíže s dechem a další příznaky podobné jako při požití pálivých papriček. Uvádí také, že by se výzvě měli vyhnout děti, těhotné a kojící ženy, lidé alergičtí na kapsaicin nebo ti, kteří mají potíže s trávením. Jejich produkt však podle společnosti zákazníkům nemůže ublížit.

Pálivost potraviny se dá vypočítat podle stupnice, kterou navrhl americký chemik Wilbur Scoville. Čistý kapsaicin, který způsobuje pálivosti chilli papriček, dosahuje na Scovilleově stupnici hodnoty zhruba 16 milionů. Hodnota koření, nímž je Hot Chip pokrytý, se podle webu výrobců pohybuje mezi 1,8 až 2,2 milionu. "Tedy pouze osmkrát méně, což je opravdu hodně. Mírně pálivé věci mohou mít příznivý vliv na zdraví. Extrémně pálivé mohou vést k dráždění sliznice a způsobovat chemický zánět. Záleží ale také na množství snědeného jídla," říká místopředseda České gastroenterologické společnosti Přemysl Falt.

Zánět se může projevit nejen v žaludku, ale také v ústech nebo střevech. To může kromě bolestí břicha vést k průjmům, zvracení nebo i krvácení. "Je to obvykle přechodné, není to tak, že by to trvalo měsíce nebo týdny. Běžně se tělo uklidní do několika hodin, maximálně dní," říká lékař.

Podle Falta záleží i na věku konzumenta. "Jsou lidé, se kterými extrémně pálivá jídla neudělají vůbec nic, mohou být na ostřejší koření zvyklí a vytrénovat si odolnost. Na pozoru by ale měli být citlivější lidé a zejména děti," vysvětluje s tím, že jednorázový experiment s pálivým chipsem by k dlouhodobému problému vést neměl.

Častější jezení mimořádně pálivých potravin však může vést k chronickému zánětu žaludku. "Jednoznačnou odpověď ale neznáme, je to individuální," podotýká a dodává, že stažení výrobku z trhu považuje za správné rozhodnutí. "Jde o naprosto nesmyslnou a zbytečnou věc," reaguje na výzvu Hot Chip Challenge.

O tom, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce pozastavila prodej těchto extrémně pálivých chipsů, informovaly Seznam Zprávy. Inspekce podle mluvčího Vojtěcha Bílého distribuci zakázala na základě upozornění z evropského systému a zahájila kontrolu.

Antimonopolní úřad v Itálii zahájil minulý víkend kvůli prodeji chipsů Hot Chip Challenge s ostravskou firmou řízení. Důvodem je podle tamních médií fakt, že společnost v propagaci lupínků využila prvek výzvy. Ten může vést zejména mladé k ignorování opatrnosti. Na jaře chipsy kvůli obavám ohledně jejich bezpečnosti stáhl z prodeje i jeden z francouzských supermarketů.

Firma se brání, že jejich produkt je zcela přírodní, obsahuje pouze papričky bezpečné pro konzumaci a schválil ho Evropský úřad pro bezpečnost potravin.