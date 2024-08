Hofmann: Já a učit? Že má velkej zadek, bych nikomu neřekl, ale stejně by mě vyrazili

Herec Martin Hofmann má podle svých slov už tendenci ve své kariéře spíš brzdit než se tlačit do projektů, které by nebyly podle jeho gusta. "Veřejný prostor je mnou už docela jako kontaminovaný. Držím si divadlo jako základ a snažím se moc netočit," říká ve Spotlightu a dodává, že ani za katedru by si coby učitel herectví i přes své mnohaleté zkušenosti nestoupnul.

Život herce na plný úvazek je podle Martina Hofmanna někdy velice náročný, a to hlavně v momentech, kdy se necítíte úplně fyzicky a psychicky fit. "Když jsem urvaný, nedejbože ještě po dvanáctihodinovém natáčení, tak lezu před prázdné jeviště a snažím se někde v sobě najít tu sílu, někde ji vydolovat," popisuje herec svou přípravu na příkladu role Cyrana z Bergeracu, která ho provází velkou část divadelní kariéry a do které se musí "vtělit" několikrát do měsíce.

Za svůj herecký um Hofmann vděčí podle svých slov hlavně legendární škole Borise Rösnera, který byl jeho mentorem a přítelem dlouhá léta. "Vždycky, když jdu na páté dějství v Cyranovi, tak si na něj vzpomenu. Mám tam na hlavě pásku, kterou nosíval on," vzpomíná Hofmann na herce, který podle něj měl rád své studenty a díky tomu na ně působil mladistvě a svěží.

Na otázku, zda by i on byl někdy ochoten vyučovat další generace herců, odpovídá Hofmann, že na to zkrátka nemá náturu. "Vůbec bych si to nedovolil, vyrazili by mě za nekorektnost. Říkám věci, které si myslím, a studentům bych je říkal taky," dodává s úsměvem.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:57 Jak mohutně s Hofmannem zahoupal film Vlny? Jak moc se ho osobně dotýkají hlavní témata filmu? Mají se umělci vyjadřovat k politice? A dolehla na něj během natáčení tíseň totalitního režimu?

05:57-11:01 Jaký rukopis pražskému jaru vtiskl Jiří Mádl? A jaký režisér je? Mluví autorům do scénáře, pokud má přijmout jejich roli? A jsou Vlny filmem, který se otiskne jako dokument doby?

11:01-17:21 Jak intenzivně pouští Hofmann své role do osobního života? Jak jej ovlivnila jeho životní role Cyrana z Bergeracu? Proměnilo se za dob jeho působení publikum a má někdy špatné dny?

17:21-21:12 Jak moc ho ovlivnila škola legendárního herce Borise Rösnera? Na co vzpomíná z dob studia nejraději? Proč si myslí, že by nebyl dobrý učitel? A je v dnešním světě dostatek dobrých a výrazných herců?

21:12-27:35 Co je v současném hereckém průmyslu největší problém? Proč Hofmann víc nezpívá? Jak se po náročné roli vrací sám k sobě? Jak ho změnily děti a co mu otcovství řeklo o sobě samém?

27:35-31:217 Jaký je Hofmannův osobní životní postoj? A jak vnímá celou etapu Ruskem způsobené války na Ukrajině?