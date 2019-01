Lidé musí s hlukem počítat, řekl Ústavní soud a zvýšené hlukové limity posvětil

Ústavní soud zamítl stížnost skupiny senátorů, která protestovala proti tomu, že vláda svým nařízením změkčila hlukové limity. Norma zavedla před třemi lety nový výpočet hladiny hluku, který spočívá v tom, že při měření se musí odečíst dva decibely jako možná chyba. Výsledkem je, že i takřka dvojnásobný hluk než dříve se najednou vejde do limitů.

Na změkčení výpočtu pravidel vydělali před lety například stavitelé silnic a dálnic - při stavbě nových komunikací nemuseli dělat tak nákladná protihluková opatření jako dříve. Ale ulevila také firmám, které při svém provozu vydávají zvýšený hluk a dříve se nevešly do 50 decibelů v noci a do 60 ve dne.

Podle Ústavního soudu je nesporné, že hluk má negativní vliv na lidské zdraví. Stejně očividné je ale i to, že moderní lidská společnost není schopná zabezpečit svou existenci bez vytváření hluku. Jako příklad soud uvedl hluk z osobní nebo nákladní dopravy. Úkolem veřejné moci je proto hledat rovnováhu. Důvod ke zrušení nynější úpravy limitů soud nenašel.

"Ústavní soud má za to, že napadená ustanovení nařízení sledují legitimní cíl a prostředky zvolené k jeho dosažení lze považovat za rozumné," uvedl v nálezu soudce Vojtěch Šimíček. Zároveň soud konstatoval, že jde o vysoce odbornou problematiku a že česká úprava je v Evropě ojedinělá - některé státy podobné limity vůbec nemají, obecně se úroveň ochrany před hlukem v jednotlivých zemích velmi liší.

Jak se změna promítla v praxi

Příkladem toho, jak nový výpočet změnil situaci obyvatel, je městská část Praha Újezd, která je v těsné blízkosti dálnice D1 nedaleko Průhonic. Místo původně plánované a naprojektované devítimetrové protihlukové zdi u dálnice zde bude čtyřmetrová. Právě kvůli změkčení pravidel při měření hluku.

"Loni jsme měli územní rozhodnutí na devítimetrovou zeď. Jenže proběhla jeho změna a kvůli tomu nařízení vlády se snížila o pět metrů," říká starosta Újezda Václav Drahorád.

Například Ředitelství silnic a dálnic, které má na starosti dálnice a silnice 1. třídy, by podle jejich mluvčího Jana Rýdla snížení hlukových limitů nevadilo, spíš naopak. "Byl by to způsob, jak u nových i stávajících staveb vyjít vstříc obcím, které o protihluková opatření usilují," říká Rýdl s tím, že nemohou stavět vyšší protihlukové zdi nebo dělat jiná opatření, která by snížila hluk na nižší hodnoty, než které jako maximální stanoví nařízení vlády. "Bylo by to plýtvání se svěřenými prostředky a tedy v rozporu s péčí řádného hospodáře," uvedl Rýdl.