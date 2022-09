Hlaváček: Bez filharmonie propadneme k buranství. Kdo o Hlubučkovi věděl, měl konat

Architekt a urbanista Petr Hlaváček kandiduje na pražského primátora jako nestraník za STAN. Říká, že i po kauze Dozimetr mu hnutí zůstává sympatické. Stejně jako nyní obviněný Petr Hlubuček byl náměstkem primátora, tvrdí však, že o ničem nevěděl. Praze by nejvíc přál novou budovu filharmonie, jinak se Česko bude "propadat k buranství", říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nelze začít jinak než nedávným zatčením vašeho kolegy Petra Hlubučka, protože za "jeho" STAN jste lídrem ve volbách. Neuvažoval jste nad tím, že do voleb vůbec nepůjdete?

Řeknu vám, že starostové ze STAN, které znám po celé zemi, mi jsou velmi sympatičtí. Myslím si, že odvádějí spoustu práce. Proto jsem se rozhodl do voleb nakonec jít.

Preference STAN ale jdou hodně dolů. Jak chcete v Praze uspět za současného stavu?

Je fakt, že jsem viděl i lepší průzkumy než pět procent, které teď STAN v Česku má. My se ale staráme o sebe a pracujeme tak, abychom lidem ukázali, že máme témata, která umíme realizovat. Kromě toho jsme v Praze radikálně změnili kandidátku, myslím, že je velmi zajímavá a nabízí kvalitní lidi s různými generačními a profesními pohledy. A kromě rozvoje, což ode mě všichni pochopitelně očekávají, dáváme důraz na sociálně empatické město s velkým důrazem na vzdělávání.

S Hlubučkem jste oba byli náměstci primátora, a kdyby nevypukla kauza Dozimetr, byli byste na stejné kandidátce. Z toho lze usuzovat, že jste k sobě měli blízko. Vyčítáte si teď něco?

Já jsem byl k němu tak blízko jako asi všichni tady v patře této budovy. Nevím, co jsem měl v této věci udělat jinak. Měl jsem na policii oznámit, že se chová při jednání občas hrubě? Teď všichni říkali, že to o něm věděli, což já nechápu.

Nic se k vám nedoneslo?

Tady je ale tolik drbů o každém, tady je to úplný generátor drbů. Já se soustředím především na práci. Neměl jsem k němu žádný bližší vztah. A jestli někdo tvrdí, že to věděl, tak měl konat. Řekněte mi, co jsem měl vědět? Že někdo údajně vydírá podnikatele? Že nějaký pán dostane zakázku, oni ho vydírají, že mu ji nedají, a on jim v nějakém zoufalství hodí obálku s penězi? To je přece úplně strašné. Já vůbec nic nevěděl.

Opravdu jste neměl ani žádné indicie?

Já to nechápu. Měl jsem s ním spoustu hádek, ale vždy se týkaly odborných věcí. Jestli ale opravdu někdo věděl o podstatě věcí, které říká policie, a nekonal a jenom drbal, tak to považuji za úplně stejné etické selhání. Možná kdyby mi něco řekl Adam (Scheinherr, náměstek pro dopravu za Prahu sobě, který na skupinu kolem Petra Hlubučka podal trestní oznámení - pozn. red.), ke kterému mám důvěru, reagoval bych jinak.

Byli jste s Petrem Hlubučkem od té doby v kontaktu?

Ne.

Z vazby ho propustili. Neměl jste potřebu ho konfrontovat?

My jsme si nikdy nějak blízcí nebyli. Nikdy jsem u něj třeba nebyl doma.

Nechtěl jsem jen tak odejít

Pojďme k různým pražským projektům a dění v uplynulém volebním období. Podle lídra opoziční ODS Bohuslava Svobody je Praha mrtvá a jede na 30 procent.

To je naprostá nepravda. Praha se rozvíjí, je živá, staví se tady, staví soukromí investoři, staví se tramvajové tratě, staví se metro D, Městský okruh je přepracovaný na něco, co lze povolit. Docenta Svobodu mám rád, respektuji ho, ale neříká pravdu.

Možná s ním ale budete v Praze vládnout.

Ale mně by to vůbec nevadilo. Já se snažím jednat o odborných věcech s každým od rána do večera. Ale mrzí mě, že pan docent taková slova řekl.

S kým byste byl ochotný vládnout?

S ANO a SPD nepůjdeme. Respektive my jsme jasně řekli, že budeme jednat s každou demokratickou stranou - i s ANO, když se v demokratickou stranu promění.

Jak by se mělo proměnit?

Třeba se začne demokraticky chovat, bude mít primárky, bude mít nějakou demokratickou strukturu.

Lídr ANO v Praze Patrik Nacher tvrdí, že ANO je demokratická strana a on byl zvolený demokraticky, zatímco vy jste si rozhodl o kandidátce STAN sám, když jste ji obměnil po kauze Dozimetr.

Patrik je fajn, nese některá parlamentní témata, byť já si myslím, že město má jiná témata. V tématech je mi bližší koalice Spolu, má praktickou zkušenost z městských částí a hledá nějaké řešení. Že je někdy jiné, než si představuji já, to je věc jednání a dohody. Někde jsem řekl, že jsme naučili Piráty stavět a ODS naučíme mít rádi cyklostezky.

Zastavme se ale u té kandidátky. Není pravda, že jste si prosadil jména podle svého? Někoho jste dal pryč, někoho přidal.

Vysvětlím. Já jsem jasně ve STAN řekl, že buď budu moci kandidátku v Praze předělat, nebo se stáhnu. A na pražském sněmu STAN jsem uznal, že to je nedemokratický postup, ale může se vyvážit tím, že vznikne nějaká pracovní skupina, aby se sestavení kandidátky nastavilo do budoucnosti lépe. Dosud udržoval Petr Hlubuček poměrně centralizované vedení STAN v Praze.

To znamená, že rozhodoval on?

Ano. Vezměte si, že po jeho zatčení jsme měli tři týdny na definitivní podobu kandidátky. Je to, jako když se vám podělá auto, máte jet Paříž-Dakar, a buď to vzdáte, za což by se na vás asi nikdo nezlobil, nebo zkusíte jet. Udělali jsme tady v Praze spoustu práce a já nechtěl jen tak odejít.

Chci, aby turista chodil po moderní architektuře

Když říkáte spoustu práce, co myslíte?

Bylo toho hodně. Například jsme zcela změnili atmosféru ve městě, vytvořili jsme metodiku spoluúčasti investora, začali jsme se místo obstrukcí domlouvat, kde bude stát například škola, investoři nás berou jako partnery. Výsledkem je to, že se začalo stavět nejvíce bytů za dlouhé období. Úplně radikálně jsme také změnili dobu na změnu územního plánu, spoustu změn jsme zrušili.

Jenže vaši oponenti zpochybňují, jestli se staví skutečně nejvíce bytů, stejně jako namítají, že vaše vedení teď může investovat peníze, protože projekty se rozběhly už dříve.

Pravdu mají všichni. Projekty se připravují dlouho. Takže některé projekty začaly skutečně ještě za dřívějšího vedení. Vezměte si třeba výstavbu metra D, kterou jsme zahájili. Ale už primátorka Adriana Krnáčová se zasloužila o to, že se tento projekt nezastavil, že se vykupovaly pozemky, na celém projektu se pracovalo. Stejně tak jsme udělali důležité kroky, aby mohla začít stavba budovy filharmonie.

A začne? Někteří kandidáti na primátora už připustili, že v současné ekonomické situaci by tento projekt mohl počkat.

Já vím, že Patrik (Nacher) říká, že mám ty peníze rozdat. Ale on neví, protože se věnuje parlamentním tématům, že žádné peníze nemám. Peníze jsou akorát na projektové práce. Ale pokud bychom je zastavili, tak budova filharmonie nebude další desítky let a tato země se bude propadat k buranství. Myslím, že to je důležitý projekt i pro společenský status naší země.

To je obdobné jako s Městským okruhem. Kdybychom ho dál nepřipravovali, když byl úplně v rozvalu a ošklivě vyprojektovaný, tak by také ještě dlouho nebyl. Teď nejvíc tlačím energocentrum, to je velmi důležitý projekt. Než se všechno vyprojektuje a schválí, tak je to náročné a trvá to velmi dlouho. Ale když se tomu my politici nebudeme věnovat, potom v Praze nikdy nic nebude.

Jak hodnotíte spolupráci s primátorem Zdeňkem Hřibem?

Jednotliví primátoři v Praze za poslední období pracují s nějakými stavebními společnostmi. Paní Krnáčová určitě byla velmi inteligentní. Měla trošku slabší sociální vztahy, ale za její existence se zachránilo územní rozhodnutí pro metro D, udělala se soutěž na mobiliář, udělala se náplavka. Měla Petra Dolínka ze sociální demokracie, který posouval dopravu a dotáhl s poměrně velkým týmem plán udržitelné mobility, který Adam Scheinherr aplikuje.

To, co se tady udělalo za minulého období, už trošku začíná být vidět, ale výsledky uvidíme spíše až na konci příštího volebního období. Na Zdeňkovi bych ocenil, že nás nechal pracovat.

Jak byste si jako architekt a urbanista představoval, aby se Praha vyvíjela?

Já chci, aby turista přijel vlakem na koncert do filharmonie, strávil tu čtyři dny, chodil po moderní architektuře a jen jeden den si vyhradil na Hrad.

To mluvíte asi o hodně vzdálené budoucnosti, protože z moderní architektury je v Praze jen Tančící dům a možná za pár let ta filharmonie.

Proto musíte filharmonii držet palce.