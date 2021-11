Vánoce bez trhů: Hejtmani z Moravy nová omezení vítají, experti žádají tvrdší

Rozhodnutí vlády, která v boji proti šíření koronaviru omezila pořádání kulturních či sportovních akcí a zrušila tak vánoční trhy, řada hejtmanů vítá. Podobně jako experti. Všichni se shodují, že omezení jsou nezbytná. Odborníci ale uvádějí, že by byli pro ještě tvrdší restrikce. Některým hejtmanům se ale nelíbí právě to, že vláda ze dne na den omezila venkovní vánoční trhy.

K vyhlášení nouzového stavu přistoupila vláda Andreje Babiše (ANO) ve chvíli, kdy se epidemie nemoci covid-19 nekontrolovaně šíří Českem a denní přírůstky překonávají nejvyšší hodnoty od jejího počátku před rokem a půl. Nouzový stav platí 30 dní a vládě znovu umožní vydávat plošná omezení. Ta začnou už v pátek odpoledne.

Nejvíce postižené nákazou jsou Morava a Slezsko. Nemocnicím tam rychle ubývají lůžka pro pacienty, takže musí lidi převážet do méně obsazených zařízení. Zejména hejtmani v moravských krajích proto vítají čtvrteční vyhlášení nouzového stavu.

Restaurace, bary či kluby budou muset od pátku zavírat ve 22 hodin, v obchodních centrech se bude prodávat jídlo jen s sebou, na kulturní představení či sportovní utkání bude moci přijít maximálně tisíc lidí. Zakázané jsou vánoční trhy.

Expertům to ale nestačí. Například podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR nejsou opatření dostatečná, ačkoli by mohla růst epidemie alespoň trochu zmírnit. "Mělo by to být daleko radikálnější. Ve vnitřních prostorách by neměla být žádná shromáždění. Omezení otevírací doby hospod je taky polovičaté řešení," řekl.

Hejtmani to vidí jinak. "Myslím, že vyhlášená opatření jsou adekvátní k dané situaci. Rozhodně postup vlády vítám," řekl Aktuálně.cz hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Poukázal na to, že brněnské nemocnice jsou plné a pacienty vozí jinam. Jestli ale budou vládní omezení účinná, nelze podle Grolicha říct. "Bude potřeba je vyhodnotit nejdříve za týden, spíš za deset dní," podotkl.

Stejně tak hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) postup vlády podpořil. "Nejsou to jednoduchá rozhodnuti, ale je to krok správným směrem. V ohrožení nejsme jen my a ostatní moravské kraje, ale i Čechy. Je potřeba postupovat jednotně. Pandemie pořád sílí a my musíme jednat," uvedl Holiš, který tlačil především na omezení hromadných akcí. Zlínský kraj byl podle něj iniciátorem tlaku. "Jsem rád, že se ostatní přidali. Tohle je výsledek," řekl.

Další hejtman za hnutí ANO, Ivo Vondrák z covidem postiženého Moravskoslezského kraje, rozhodnutí kabinetu vítá. "V daný okamžik nebylo možné konat jinak. Situace se stále zhoršuje. Doufejme, že nebude nutné opatření zpřísňovat," uvedl. Pokud jde o omezení kulturních a sportovních akcí, je podle něj možné na větším prostoru. "Například stadion s kapacitou 15 tisíc míst vidím s tisícovkou lidí v pohodě," podotkl.

Hejtman posledního moravského kraje, Josef Suchánek ze STAN, Aktuálně.cz vysvětloval, že v jeho Olomouckém kraji se už obracel na města a obce s prosbou, aby společenské akce omezily. "Určitě je ale lepší, když to udělá vláda. Takové rozhodnutí nelze dělat po krajích. Když něco zakážete v jednom kraji, lidé přejedou do druhého, kde to bude naopak povoleno," prohlásil.

Přál by si ale, aby vláda ještě přesněji formulovala, co je povoleno a co ne, případně v jakém rozsahu. Obává se, že si pořadatelé akcí budou vysvětlovat rozhodnutí vlády různě. "Je nutné přesně specifikovat, co ano a co ne. Už tak je mezi lidmi obrovská nevole," upozornil Suchánek a postěžoval si na obtížnou komunikaci s vládou. "Tři týdny s námi nemluvila, ozvala se až v tomto týdnu," sdělil.

Nová opatření platná od pátku 26. listopadu od 18:00 Restaurace, bary či kluby budou muset mít zavřeno mezi 22:00 a 5:00. Na veřejnosti nebudou lidé moci pít alkohol.

Na veřejnosti nebudou lidé moci pít alkohol. V obchodních centrech bude možné si vzít jen jídlo s sebou, konzumace na místě bude zakázána. Výjimkou budou oddělené prostory restaurací.

konzumace na místě bude zakázána. Výjimkou budou oddělené prostory restaurací. Zakázány budou vánoční trhy s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Celoroční tržiště budou moci zůstat otevřená, nebude se tam moci jíst a pít

Celoroční tržiště budou moci zůstat otevřená, nebude se tam moci jíst a pít Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude moci maximálně 1000 lidí.

Na další hromadné akce typu spolkových akcí, oslav, večírků či plesů bude moci maximálně 100 lidí. Pohřby budou bez omezení. Pro návštěvníky všech hromadných akcí bude nadále platit povinnost prokázat se kompletním očkováním proti covidu-19 nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních šesti měsících.

Pohřby budou bez omezení. Pro návštěvníky všech hromadných akcí bude nadále platit povinnost prokázat se kompletním očkováním proti covidu-19 nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Vláda schválila pracovní povinnost pro zdravotníky ze zařízení, kde se neléčí covid. Nebude platit pro praktické lékaře, zubaře, gynekology a pracovníky v hospicové péči.

Nehorázné, rozčiluje se pražský primátor

Většina představitelů českých regionů má také pro vládní rozhodnutí pochopení. Včetně krajů, kde je vyšší počet očkovaných lidí než na Moravě. "Chápu potřebu zasáhnout s ohledem na nejpostiženější kraje. Stále platí, že náš kraj to nutně nepotřebuje díky vysoké proočkovanosti. Ale vítám, ze vláda situaci řeší a nezkouší házet odpovědnost jen na hejtmany," prohlásila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Má ale dvě výhrady. Jedna se týká zákonných pravidel, druhá jednoho z konkrétních opatření. "Myslím, že k hygienickým a epidemiologickým opatřením nebyl nutný nouzový stav jako nástroj. A moc nevidím smysl ve zrušení malých adventních trhů venku na vzduchu," postěžovala si.

V tom se s ní shoduje pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který však volí ostřejší slova. "Rozhodnutí vlády o zrušení venkovních vánočních trhů doslova ze dne na den, je nehorázné. Vůči provozovatelům trhů i samotným stánkařům, kteří si zboží mnohdy koupili na úvěr. Je neskutečné, že je nechali stánky i postavit a teď je budou nutit zase zbourat," uvedl.

Naopak hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) rozhodnutí kabinetu chápe. "Pokud pro právní jistotu bylo nutné vyhlásit nouzový stav, pak nic jiného vládě nezbývalo. Je vidět, že situace na bojišti se mění každým okamžikem, jak pravil Napoleon. Ještě v úterý ráno jsme s kolegy slyšeli, že vláda nouzový stav nechce," upřesnil Netolický, který se zároveň přimlouvá, aby se pro podobné případy upravily zákonem.

"Není přece správné, abychom většinu roku žili v nouzovém stavu. Pandemický zákon evidentně nepřinesl kýžená očekávání. Měli bychom se vydat změnou obecného zákona o ochraně veřejného zdraví, aby vláda, kraje, obce mohly flexibilněji reagovat na aktuální potřeby," navrhl.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), který šéfuje Asociaci krajů, prohlásil, že nejasnosti ohledně toho, zda má vláda vyhlašovat nouzový stav, by měli vyjasnit právníci. Jinak je ale rád, že nová opatření budou platit po celé zemi.

"Vývoj situace potřebuje přijmout opatření, to je snad většině lidí jasné. Děje se to úplně stejně i v okolních zemích. Tato opatření musí ze zákona dělat vláda, ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Považuji za správné a logické, že vláda v této chvíli reaguje," sdělil Kuba.

Experti opatření vítají. Nemusí to ale stačit, varují

Zpřísnění žádali už několik týdnů odborníci, například virolog Libor Grubhoffer z Biologického centra Akademie věd ČR. Ten proto rozhodnutí vlády vítá. "Má to naději na úspěch ve smyslu zlomení růstové křivky a incidenčního čísla. Záleží na tom, jak to vezmou lidi, jestli si uvědomí závažnost situace," řekl Aktuálně.cz.

Zdůraznil ale, že opatření s velkou pravděpodobností nebudou stačit a vláda je bude v příštích týdnech opět zpřísňovat. V tuto chvíli by tedy podle něj bylo vhodnější rovnou vyhlásit dvoutýdenní lockdown. Oproti předchozím uzávěrám ovšem s tím rozdílem, že kromě průmyslu a dalších firem, které nemohou fungovat režimem práce z domova, by zůstaly zcela otevřené i školy.

"Vláda jedná se šíleným zpožděním," upozornil imunolog Hořejší, který stejně jako Grubhoffer předvídá, že se budou pravidla dále zpřísňovat. Zdůraznil, že situaci by mohlo změnit nejen povinné očkování pro rizikové skupiny, o jehož možném zavedení ve čtvrtek mluvil premiér Babiš, ale také zavedení povinnosti očkování třetí dávkou vakcíny pro již očkované lidi.

Molekulární biolog Marián Hajdúch z Ústav molekulární a translační medicíny v Olomouci zase Aktuálně.cz napsal, že vyhlášená opatření považuje za "maximální dosažitelný medicínský a společenský kompromis".

Grubhoffer dodal, že chválí, jakou podobu tiskové konference vláda oproti minulosti zvolila. "Cením, že situaci jasně vysvětlili na datech, která nelze zpochybnit, na základě důkladné analýzy, stejně jako efekt očkování. Tak to mohli vysvětlovat i před čtrnácti dny."