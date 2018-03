Havloidní fašisté chystají český Majdan, mailuje důchodce z Prahy stovkám lidí. Je to osvěta, tvrdí

před 33 minutami

Důchodce Josef Rak denně napíše aspoň jeden dezinformační e-mail. "Moje zprávy poznáte podle slovníku. Když tam najdete napsáno havloidní fašistická a zločinná americko-židovská kriminální finanční oligarchie a tak dále, tak je to moje," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

Praha - Důchodce Josef Rak často večer zasedne k počítači a rozesílá e-maily stovkám svých kontaktů v adresáři. Šíří v nich informace, které mainstreamová média údajně nepíší, protože nechtějí, aby o nich lidé věděli.

E-maily se svým pohledem na svět rozšiřuje už téměř deset let. Tvrdí, že patří do skupiny takzvaných "osvětářů", jak si prý rádi říkají. "Hodně aktivních je nás asi osm. Občasných je tak deset," říká Rak.

S redaktory Aktuálně.cz se sešel na pražském Chodově, kde s manželkou bydlí v jednom z panelových domů jen pár metrů od velké horolezecké stěny. "Moje zprávy poznáte podle slovníku. Když tam najdete napsáno havloidní fašistická a zločinná americko-židovská kriminální finanční oligarchie a tak dále, tak je to moje," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

Rak jako své hlavní zdroje používá dezinformační weby a servery s manipulativním obsahem. Často na ně také v e-mailech s expresivními výrazy psanými křiklavě červenou nebo modrou barvou odkazuje.

Takových zpráv denně vyplodí i několik. Rakovy e-maily se pak dále řetězově šíří. Jeho známí, kteří jim uvěřili, je posílají zase svým známým. Adresáty jsou však i vysocí političtí představitelé.

V jedné z posledních "depeší", kterou poslal před pár dny, třeba tvrdil, že miliardář George Soros a podnikatel Zdeněk Bakala (majitel vydavatelství Economia, které vydává i server Aktuálně.cz, pozn. red.) platili demonstrace na podporu veřejnoprávních médií. Důkazy pro to však nemá.

Za vším hledej USA

Šíří i poplašné zprávy o tom, že v Česku se připravuje nový Majdan. Ten na Ukrajině vedl ke změně vlády a pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Důkazy pro svá tvrzení nepotřebuje. Připouští, že jde většinou jen o jeho názor. "Je to trend. Máme tady desetitisíce zblblých mladých lidí," vysvětluje.

"Informace beru na internetu. Všichni to označují za fake news. Třeba Protiproud," jmenuje jeden ze zdrojů. "Musíte znát historii a fakta. A ta se dají různě prezentovat. Z různých úhlů pohledu. Informace sbírám ze všech stran a pak je skládám dohromady. Hledám realitu, kterou dotvářím vlastním názorem. I realita je vlastní názor," domnívá se Rak.

Za vším vidí manipulaci a světovou nadvládu Američanů. Kvůli tomu začal šířit své i cizí zprávy a snaží se tím lidem otevírat oči, protože je nespokojen s vývojem České republiky po roce 1989.

Věří, že i 17. listopad byl řízen StB na příkaz Američanů. Opět mu důkazy chybí. "Přišel jsem na to, že si mě snažili získat. Všude si dosadili své vůdce. Ale přišli na to, že mě nezkorumpovali komunisti, tak mě nezkorumpují ani havloidní fašisti. Tak si zavolali mého mladšího kolegu a ten Listopad řídil," vypráví poněkud nepřesvědčivě Rak.

Své e-maily posílá i vlastní rodině - manželce a třem dcerám. Ty však jeho "světonázor" nesdílí. Podle Raka proto, že mají vymytý mozek ze škol a mainstreamových médií. "Rodina s mými názory nesouhlasí a dcery se mě nedávno ptaly, proč to dělám, když se máme dobře. Američani nám sebrali školství a vyrábí z nás blbečky, nádeníky a montéry a služebníky. Tak to je," míní.

Důchodce o sobě tvrdí, že vystudoval za komunismu Vysokou školu ekonomickou v Praze a po revoluci získal v zahraničí ekonomický titul MBA. Po revoluci se podle svých slov živil jako ekonom a později jako investiční poradce na volné noze, který si přivydělával prováděním zahraničních turistů po Praze a s českými turisty jezdil po celém světě.

E-mail je anonymní a osobní

Proč tráví čas rozesíláním e-mailů? Důvodem je podle něj to, že lidé mají "vymyté mozky", což několikrát během rozhovoru opakuje. "Vede mě k tomu (psaní a rozesílání e-mailů), že máme parlamentní demokracii, která je rafinovanou diktaturou. A že do politiky vstupují jen bezcharakterní, nevzdělaní lidé," vysvětluje.

Rak nepůsobí na sociálních sítích a své texty nešíří veřejně. "Kdybych byl na sociálních sítích, okamžitě na mě budou podávat trestní oznámení za urážky a tak dále. Když to posílám mailem, tak je to anonymní a je to osobní korespondence," popisuje výhody svého postupu.

Ministerstvo vnitra šíření dezinformačních e-mailů považuje za nebezpečné. A to i proto, že do schránek nikdo nevidí a tento fenomén nejde zmapovat. E-maily často chodí důchodcům, kteří je poté šíří dále. I proto se na staré lidi zaměřují některé osvětové programy.

Problémem se už nějakou dobu zabývá na ministerstvu vnitra odbor proti dezinformacím. "Je tomu skutečně tak, že se cestou řetězových mailů šíří neveřejně stejným mechanismem jako jiné spamy i maily obsahující dezinformace či odkazy na dezinformační články a zdroje. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou e-maily vlastně sociální sítí starší generace, tak se jimi přirozeně šíří obdobné dezinformace jako po otevřeném webu či sociálních sítích," řekl před časem mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

S popravami nesouhlasím, ale nikomu to neberu

Některé zprávy Rak nepíše, ale jen přeposílá dál. Třeba zprávu, v níž jiný autor vyzývá k popravám lidí, kteří byli pro přijetí uprchlických kvót. Rak ale sám s popravami nesouhlasí, protože chce žít v klidu. I tak se ale s podobně naladěnými lidmi stýká. "Chodím na některé akce a demonstrace, kde máme desítky mladých radikálních kluků, kteří říkají, že se na Staroměstské náměstí vejdou dvě stovky šibenic. A až zrádce vyženeme, tak tam budou viset. Neschvaluji to, ale je to jejich názor a já jim ho neberu," konstatuje.

Rak byl několik let členem ČSSD na Praze 11. Loni jej vyloučili. "Šířil jsem tam osvětu. Kvůli ní mě vyloučili, ale neudali pořádný důvod," vypráví Rak, který označuje senátora Jaroslava Foldynu za svého přítele. Naopak tvrdí, že někdejší ministryně Michaela Marksová ho označila za antisemitu. Sama Marksová si na to nevzpomíná. "Pamatuji si ale na něj a zablokovala jsem si ho. Ani jsem nevěděla, že byl náš člen, ale spamoval mě nesnesitelnými e-maily," vzpomíná Marksová.

Rak několikrát psal o bývalém prezidentovi Václavu Havlovi v souvislosti s "humanitárním bombardováním" na Balkáně, kdy byla do Kosova společně s vojsky NATO vyslána česká armáda. Když mu novináři připomněli, že zásah v Kosovu schválil tehdejší předseda vlády Miloš Zeman, zarazil se a přiznává, že to nevěděl.

"On stejně jako další politici je v Česku řízen mafiány. I když je velice inteligentní, tak se stejně nechal nachytat. V jeho stínu stojí čeští oligarchové, kteří mají obchodní zájmy v Rusku a Číně," říká. Koho tím míní, neupřesnil.

Myšlenek, o které se chce se svými adresáty podělit, je plný. Poslední dobou ale i tak přemýšlí, že přestane být tak aktivní a bude se více věnovat šesti vnoučatům. "Chci to utlumit, věnovat se rodině a nechat osvětu mladým," loučí se.

