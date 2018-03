Na svobodu slova bude ve sněmovně dohlížet komunista Luzar. Chci řešit hlavně dezinformace, říká

AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Poslanci zvolili do čela podvýboru pro svobodu slova a média komunistického poslance Lea Luzara. Podle Jana Čižinského z KDU-ČSL je to nepřijatelné. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek zase uklidňuje, že význam podvýboru by se neměl přeceňovat. Přiznává však, že jde o určitý symbol.

Praha - Sněmovní podvýbor pro svobodu slova a média povede komunista Leo Luzar, do funkce ho v úterý zvolili poslanci z petičního výboru.

"Hlavní věc, kterou chci řešit, jsou falešné informace. Dezinformace jsou velký problém, věnuje se tomu málo lidí. Naším hlavním partnerem bude odbor ministerstva vnitra, který má vyvracení těchto falešných informací na starosti," popsal pro Aktuálně.cz své cíle Luzar. Podle něj je Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které dezinformace na vnitru vyvrací, potřebné. "Jejich práce je ale podle mě málo vidět," dodal.

"První věc, kterou budu chtít řešit, je podnět Asociace nezávislých médií, podle které došlo při prezidentských volbách k manipulací s free maily. Chci zjistit, zda dochází k zásahu do svobody e-mailové pošty," doplnil Luzar.

Podle Luzara je dezinformací poslední roky obrovské množství. "Mě zajímají ty, které zaštiťuje důvěryhodná instituce nebo jednotlivec a ty, co ovlivňující společnost. A to od modré velryby, cenzury free e-mailu až po hoaxy vyvolávající nenávist… Ale nemělo by to být jen o hoax, ale také o možnosti odborně reagovat na petice občanů souvisejících s pocitem ohrožení cenzurou internetu, sociálních síti ale i GRPD," dodal.

Luzar souhlasí s tím, jak je v Česku nastavená svoboda slova. "Každý si může říkat, co chce, pokud nezasahuje do práv a svobod jiného," vysvětluje Luzar a odmítá kritiku, že na svobodu slova a médií by neměl dohlížet člen KSČM.

"Od minulého režimu jsme se zcela distancovali. Kolegové na petičním výboru měli prostor, aby takové výhrady přednesli, ale nic takového nezaznělo. Mé názory a snahy jsou známé, jsem liberál a naše strana byla zvolena demokraticky. V minulém období jsem navíc vystupoval proti různým hoaxům kolem zneužívání dávek některými skupinami obyvatel. Takové věci vyvolávají zlou krev," uzavřel.

Někteří ze členů petičního výboru Luzarovo zvolení kritizují. "Je nepřijatelné, aby svobodu médií 'hlídal' představitel strany, která v minulosti věznila a popravovala," říká Jan Čižinský (KDU-ČSL), který pro Luzara nehlasoval.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek Aktuálně.cz napsal, že by se neměl význam podvýboru přeceňovat. Přiznává však, že jde o určitý symbol. "Podvýbor je zřízen petičním výborem. Média ani svobodu slova nekontroluje a jeho název může být matoucí," napsal bez dalších podrobností Bělobrádek.