Rusko jsme podceňovali, umí ovlivnit myšlení i nálady ve společnosti, varuje generál Bečvář

před 6 hodinami

Rusko je dnes vojensky i politicky silné a je silné také v oblastech hybridních aktivit, říká náčelník Generálního štábu Josef Bečvář.

Praha - Pro generála Josefa Bečváře je rok 2018 posledním, který tráví v armádě - pokud mu ministryně Karla Šlechtová neprodlouží závazek, svlékne uniformu ke konci června. V rozhovoru pro Hospodářské noviny varuje náčelník Generálního štábu mimo jiné před ruskou schopností pouštět do světa dezinformace.

"Rusko je dnes vojensky i politicky silné a je silné také v oblastech hybridních aktivit. Mluvím i o dezinformačních kampaních a ovlivňování společenských nálad. Čas od času umí Rusko uvolnit nějakou informaci tak, že je schopné ovlivnit nálady a myšlení ve společnosti v různých zemích," říká Bečvář.

Česká republika mezi takové země patří, před ruskými aktivitami pravidelně varuje například Bezpečnostní informační služba. Když Rusko zahajovalo činnost lokalizovaných poboček svého vládního webu Sputnik, ta česká byla mezi prvními.

Moskvě v šíření jejího pohledu na události pomáhá i poměrně čilá komunita českých proruských aktivistů. Známý je případ Ladislava Kašuky, kterého Rusové platili za pořádání demonstrací proti NATO. S ruskou verzí událostí čas od času pracuje i prezident Miloš Zeman.

V některých vyjádřeních se Bečvář nicméně drží zpátky. Obsazení Krymu neoznačenými ruskými vojáky i konflikt v Donbasu, který Rusko rovněž podporovalo vojáky a technikou, označuje za "nestandardní kroky, se kterými jsme se v Evropě dlouho nesetkali". A odmítá je přímo nazvat agresivními.

Bečvář nicméně dodává to, co připouštějí i další čeští i alianční představitelé - že v minulých letech mnozí Rusko podceňovali. "Dnes je to vojensky velmi silná velmoc. Nesmíme se toho bát, ale pracovat s tím. Rusko nesmíme podceňovat," řekl v rozhovoru pro HN generál Bečvář.

Ačkoliv jak Bečvář zdůrazňuje, nepředstavují ruští vojáci přímou vojenskou hrozbu pro Česko, z východu podle něj hrozí "destabilizace společnosti". V souvislosti s tím generál upozorňuje i na migrační krizi, která ukazuje, jak se miliony lidí mohou dát do pohybu za bezpečím při rozpadu států a při válkách.

