Havlíčkova změna pravidel nahrává Rosatomu. Místo sebe do tendru může vyslat náhradu

Změna mantinelů, podle kterých vláda chce vypsat tendr na dostavbu Dukovan, dle zjištění Respektu a Aktuálně.cz nahrává Rosatomu. Tajné služby varují před tím, aby stát Rusko k zakázce přizval. Dle nových pravidel ale Rosatom může poskytnout licenci na svůj reaktor jiné firmě. A ta by se mohla přihlásit. Faktickým dodavatelem technologií budou ale Rusové. Stát tím kontrolu neztrácí, říká ministr.

Když minulý týden vicepremiér Karel Havlíček (ANO) udělal nečekaně změnu v připravovaném jaderném tendru na dostavbu Dukovan, největší pozornost vyvolalo rozhodnutí oslovit s bezpečnostním dotazníkem i ruský Rosatom. A to bez schválení vládou.

Před přizváním Rosatomu do soutěže opakovaně varují české tajné služby. Podle nich hrozí, že Rusko bude prostřednictvím strategické zakázky za minimálně 200 miliard korun Česko vydírat. Jeden z představitelů Rosatomu čelí západním sankcím za podíl na otravě opozičního politika Alexeje Navalného. Firma také obhospodařuje ruský jaderný arzenál mířící na země NATO. Situace se ale zklidnila v pondělí, když se vláda po silné veřejné kritice a protestech opozice zavázala, že další kroky bude koordinovat s bezpečnostními složkami.

Za zády dosavadního jaderného zmocněnce Jaroslava Míla ovšem dle pátrání Respektu a Aktuálně.cz udělalo ministerstvo ještě další méně nápadnou změnu v mantinelech tendru. Ta ale v budoucnu dle obav části opozice a expertů může umožnit Rosatomu prokličkovat mezi zákazy českých bezpečnostních institucí a tendru se fakticky zúčastnit.

Z ne úplně jasných důvodů totiž ministerstvo v zadávací dokumentaci, která čítá na pět tisíc stran textu, změnilo definici oprávněného nabízejícího - tedy právě toho, kdo se do tendru může přihlásit. Zatímco doposud šlo jen o společnost vlastnící know-how a práva k dodávané technologii a projektu jaderného reaktoru, změnou ministr Havlíček povolil i přihlášení držitelům licence na takovou technologii. Tedy jakékoliv firmě, kterou si Rosatom vybere, aby se do tendru přihlásila místo něj, a licenci jí propůjčí.

Ta by ale fakticky posloužila jen jako prostředník. Byla by totiž plně závislá na schopnostech a zdrojích ruského Rosatomu. Právě před takovým scénářem varuje část opozice i expertů.

"Tato změna je zřejmě záměrná, otevírá možnost formálně licenci Rosatomu převést na jakoukoliv evropskou firmu, možná to mají už domluvené," konstatovala opoziční poslankyně a členka Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (SVVNJZ) Helena Langšádlová (TOP 09).

I proti náhlé změně definice možných uchazečů minulý pátek protestoval v dopise adresovaném Bezpečnostní radě státu a jejímu předsedovi Andreji Babišovi (ANO) vládní jaderný zmocněnec Jaroslav Míl. V pondělí ho vláda na návrh ministra Havlíčka odvolala. Vicepremiér to veřejně zdůvodňoval zejména tím, že Míl nemá potřebnou bezpečnostní prověrku. Ten ale řekl, že ji nepotřebuje a poslední dva roky, co svou funkci vykonával, ji vláda po něm nepožadovala.

Rosatom: Rádi přizveme české a evropské firmy

Aktuálně.cz a Respekt rovněž oslovily ČEZ, který je podle Míla pod změněnými podmínkami, které Havlíček předložil, podepsaný. "Poptávková dokumentace se upřesňovala na základě diskusí s uchazeči a se zástupci státu. V minulém roce jsme několikrát jednali se všemi uchazeči, ti nám potvrdili, že přesné složení dodavatelského řetězce (hlavní dodavatel/subdodavatelé, popř. konsorcia) budou ustanovena až na základě znalosti technických a komerčních požadavků v poptávkové dokumentaci," reagoval mluvčí polostátní firmy Ladislav Kříž.

Podobně i ministr Havlíček tvrdí, že se změnou pokouší usnadnit situaci všem uchazečům, nikoliv jen Rosatomu. "Tímto postupem chceme zachovat otevřený přístup ke všem dodavatelům a předejít situaci, kdy by některý z těchto uchazečů nemohl nabídnout produkt jen z takovýchto formálních důvodů. Naše kontrola nad projektem a naše práva zůstávají zachována. Stát může kdykoliv z důvodu zajištění bezpečnostních zájmů intervenovat, v každém případě vláda bude schvalovat seznam uchazečů, kteří budou přizváni do výběrového řízení, respektive dá svůj souhlas se zahájením tendru," uvedl Havlíček.

Sám Rosatom už dříve naznačil, že je připravený na scénář, že velkou část stavby budou dělat západní firmy. "Rosatom je připravený na dodavatelskou strukturu, která bude v případě Dukovan klást důraz na vysokou míru české a evropské lokalizace," uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy ředitel české pobočky Rosatom Central Europe Zdeněk Šíma. Právě to, že si část ze stamiliardového koláče za výstavbu ukousnou české firmy, je jedním z argumentů, které při prosazování Rosatomu používá i prezident Miloš Zeman.

"Rosatom zatím neobdržel oficiální požadavky od české strany, takže nemáme informace o tom, jaké formulace jsou použity. Naše rozhodnutí uděláme až na základě obdržené dokumentace a podmínek", odpověděl Aktuálně.cz a Respektu ve čtvrtek odpoledne Šíma.

Kdo a proč změnu vymyslel? Odpovědí je mlčení

Co přesně vláda změnou sleduje, kdo a proč ji inicioval, není jasné. Změny vznikly bez konzultace s výborem pro výstavbu jádra, kde působí nejen vládní ministři, ale i představitelé parlamentních opozičních stran. A jejich původ nezná ani dosavadní vládní jaderný zmocněnec Míl. Dle něj ještě na jednání, které vedl 11. března, byla domluvená jiná dokumentace bez těchto změn. S novou verzí podle něj přišla polostátní firma ČEZ, která by z pověření vlády měla reaktor soutěžit.

"Byl jsem překvapený, že když jsme se 11. března za účasti a souhlasu vicepremiéra Havlíčka na něčem domluvili, tak jsme 19. března obdrželi něco zcela jiného. Takovou úpravu neuděláte za 48 hodin. Změna zadání podle mě musela padnout už kolem 11. března," uvedl v rozhovoru pro Respekt a Aktuálně.cz Míl s tím, že se o zasedání Bezpečnostní rady státu a následně i vlády, která v pondělí změny projednávala, dozvěděl z médií.

Zda nová změna skutečně zjednoduší účast v připravovaném jaderném tendru právě ruskému Rosatomu, není jasné. Vláda totiž stále nemá finální pravidla, která by měla reflektovat bezpečnostní varování tajných služeb. Mimo jiné i to, zda bude přípustné, aby Rosatom figuroval v pozici subdodavatele vítězné firmy. Míl si v dopise vládě stěžuje, že nové podmínky "zcela zbytečně zamlžily i definici dodavatele řídicích systémů", místo aby jasně řekly, že musí být ze zemí NATO či Jižní Koreje.

Omezení času na přihlášení může část účastníků od tendru odradit

Nahrát podle expertů, s nimiž reportéři mluvili, může i další změna, kterou Havlíček na poslední chvíli udělal. Ministr počítá s tím, že po půlročním prostoru na vypracování odpovědí zmiňovaného bezpečnostního dotazníku dostanou zájemci na zhotovení samotných nabídek jen půl roku. To je o šest měsíců méně, než stát doposud avizoval. Nicméně taková změna pravidel hry může část zájemců odradit od toho, aby se vůbec přihlásili a utratili tak stamiliony za přípravu.

"Každá z těch stran počítá s roční lhůtou. Plánuje na to lidi, plánuje na to peníze, plánuje na to rozdělení činností a aktivit jednotlivých odborných útvarů. Není to tak, že si vzpomeneme a uchazeči najednou stovce lidí řeknou, že mají zastavit práce na rozpracovaných projektech a začít dělat na něčem jiném," potvrdil Míl.

A pokračuje: "Takto to v žádné ze čtyř uvažovaných firem nefunguje. Mám veliké obavy, zda změna postupu, o které nikdo z dodavatelů nebyl informován a dovídají se o ní z médií, nevytvořila u vedení potenciálních dodavatelů určitou nejistotu, která povede k menší pozornosti věnované našemu projektu," řekl bývalý jaderný zmocněnec vlády.

Široká politická shoda na projektu, který Česko má dle plánu budovat a provozovat další desítky let, se rozpadla. Senát na svém řádném zasedání tento týden Rusko označilo za bezpečnostní hrozbu a vládu vyzval, aby ho do tendru nezvala.

Vláda nezvládá přípravu jaderného tendru v Dukovanech a ohrožuje národní bezpečnost.

Senát označil Rusko a Čínu za bezpečnostní hrozbu a vládu - ZNOVU - vyzval, aby uchazeče spojené s těmito zeměmi nezvala ani v rámci konsorcia. pic.twitter.com/7W7uJzTM9P — Pavel Fischer (@PavelFischer) April 1, 2021

Předsedové pěti opozičních stran ve čtvrtek vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby kvůli postupu s tendrem na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany podal návrh na odvolání ministra průmyslu a obchodu Havlíčka z vlády. Lídři ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN také slíbili, že pokud by po volbách byli ve vládě, dali by šanci jen firmám, které nepředstavují geopolitické a bezpečnostní riziko.

Podle informací Respektu a Aktuálně.cz proti účasti Rosatomu v soutěži protestovali u ministra Havlíčka i zástupci americké ambasády. Zdůrazňovali, že Rusko je nepřátellský stát NATO a upozorňovali i bezpečnostní rizika.

Stavba nového bloku Dukovan O obří zakázku na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany mají kromě ruského Rosatomu a čínské firmy China General Nuclear Power zájem další čtyři společnosti: francouzská EDF, jihokorejská KHNP, americká Westinghouse a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.

Dle plánu by dostavba měla přijít na 160 miliard korun. Experti ale varují, že všechny dosavadní projekty stavby jaderných elektráren ve Finsku, Francii či Velké Británii se výrazně prodražují a zdaleka tak nemusí jít o konečnou částku.

Na financování výstavby se podle původní dohody český stát měl podílet zhruba 70 procenty, zbylých 30 procent měla zaplatit polostátní energetická společnost ČEZ. Nakonec ale zřejmě bude celou stavbu financovat stát.

Investice do jaderné elektrárny se bude následně splácet z výnosů z prodané elektřiny. Čím dražší stavba bude, tím více potom čeští spotřebitelé za elektřinu z jádra zaplatí. Dle vlády by ale měli naopak ušetřit.

Začátek stavby se plánuje na rok 2029, plné spuštění o osm let později.