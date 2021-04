Pokud budeme ve vládě, vyloučíme Rusy z tendru o Dukovany, říkají lídři opozice

Předsedové pěti opozičních stran vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby podal návrh na odvolání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z vlády kvůli postupu s tendrem na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Lídři ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN také slíbili, že pokud by po volbách byli ve vládě, dali by šanci jen firmám, které nepředstavují geopolitické a bezpečnostní riziko.

Kritiku opozice minulý týden vyvolalo oznámení ministerstva průmyslu, podle kterého Česko v tendru na blok neosloví čínskou společnost CGN, ale zůstat by měl mezi uchazeči mimo jiné ruský Rosatom. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - kromě Rosatomu francouzská EdF, jihokorejská KNHP a kanadsko-americký Westinghouse. Tendr vypíše až příští vláda. Po případném převzetí politické odpovědnosti po volbách by pětice opozičních stran nepočítala s firmami z Číny a Ruska, řekl předseda STAN Vít Rakušan.

"Všichni politici, kteří chtějí pustit ruské firmy do jakékoli spoluúčasti na budování Jaderné elektrárny Dukovany, hazardují s národní bezpečností a bezpečnou budoucností," uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky není účast Rosatomu v tendru zárukou nízké ceny výstavby. Z podkladů, které opozice dostala, vyplývá, že za poslední roky nejlevnější jaderný zdroj dokázali vystavět dodavatelé z Jižní Koreje, uvedl.

Ve společném prohlášení pětice lídrů vyzývá Babiše k odvolání Havlíčka z vládních postů. K tomu samému premiéra vyzvali i další zákonodárci minulý pátek. Kabinet ANO a ČSSD by měl podle opozice plně respektovat stanoviska pracovní skupiny ministerstev vnitra a zahraničí, tajných služeb či Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Právě tyto instituce vytvoří a též vyhodnotí bezpečnostní dotazník, který bude rozeslán zájemcům o stavbu bloku.

"Po případném převzetí politické odpovědnosti po parlamentních volbách bychom v projektu dostavby Dukovan pokračovali jenom s firmami, které nepředstavují geopolitické a bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Byly by to země, kde je vymahatelnost práva jasná a daná, země, které proti České republice nevedou dlouhodobě hybridní útoky, země, které by se mohly stát při tak důležitém projektu České republice partnery," dodal Rakušan.

Video: Tendr na Dukovany může Rusko vyhrát, říká Havlíček