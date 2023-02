Policie vyšetřuje dezinformace o tuberkulóze, šířila je i senátorka Hamplová

Bývalý pražský primátor Pavel Bém (ODS) má své místo v protidrogové komisi hlavního města. Jeho odborná způsobilost je nezpochybnitelná, řekl novinářům nově zvolený primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Bém se stal členem komise jako zástupce Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a podle Deníku N se již účastnil prvního zasedání. Komise je poradním orgánem městských radních a jeho členy jsou mimo jiné adiktologové, odborníci na prevenci i pražští zastupitelé.

"On skutečně ví o problematice drog velmi mnoho, dlouho se tím zabývá. Jeho stanoviska a názory na to, jak je potřeba jednat, to je silný názor opřený o vědomosti, znalosti a celoživotní činnost. A takový názor nemůžete vyloučit, chcete-li bojovat s takovým problémem jako drogy," řekl Svoboda. Podle svých slov zná Béma již od jeho profesních začátků.

Bém pro Deník N uvedl, že do politiky se kvůli pracovnímu vytížení nechystá. Zároveň uvedl, že patří mezi nejdéle sloužící odborníky na protidrogovou problematiku a je náležitě hrdý na to, jak ji s kolegy v 90. letech nastavili a že patří k nejlepším v Evropské unii.