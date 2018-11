Hamáček chce nové policejního šéfa představit v pátek. Šanci mají Švejdar a Kníže

Jméno nového policejního prezidenta se ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chystá oznámit v pátek ráno. Hamáček ve čtvrtek řekl, že zatím nemá informace o středečním zasedání výběrové komise. S jejím předsedou se setká během čtvrtka.

Do výběrového řízení se přihlásili ředitel pardubické krajské policie Jan Švejdar a ředitel ústecké krajské policie Jaromír Kníže, oba komisi ve středu představili své koncepce. Hamáček už dříve uvedl, že by chtěl jméno nového policejního prezidenta mít do soboty.

Vítěz nahradí Tomáše Tuhého, který se ve čtvrtek ujal funkce velvyslance České republiky na Slovensku. Řízením policie je dočasně pověřen první náměstek Martin Vondrášek.

Hamáček vyhlásil výběrové řízení na nástupce Tuhého 12. listopadu. Lhůta pro podání přihlášek skončila minulý čtvrtek. V komisi u výběrového řízení zasedli náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, bývalý policejní prezident Jiří Kolář, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek a státní tajemník ministerstva vnitra Jiří Kaucký.

Tuhý ve funkci skončil na konci října. Vyloučil, že by na jeho odchod někdo z politiků vyvíjel nátlak. To odmítl i Hamáček. Mandát v úřadu policejního prezidenta měl Tuhému vypršet v dubnu příštího roku. Opozice v souvislosti se změnami v čele policie upozorňuje na střet zájmů v případě vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo, ve které je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO).