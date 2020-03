Vyrobíme 500 plicních ventilátorů do tří týdnů. Nadšenci chtějí předejít nedostatku

Plicní ventilátory platí za jeden ze symbolů boje o život v nejtěžších případech nákazy novým koronavirem. Ačkoli je jich v Česku zatím dostatek, skupina technologických nadšenců už pod hlavičkou iniciativy Covid19cz pracuje na projektu CoroVent, který by měl pomoct předejít nejhoršímu. Za tři týdny plánuje z běžně dostupných součástek vyrobit 500 plicních ventilátorů a dodat je nemocnicím.

Na vznik projektu upozornil podnikatel Patrick Zandl, jeden z představitelů iniciativy 'Covid19cz tech & data hackathon', která spojuje české technologické firmy a IT nadšence v boji s nákazou Covid-19. Zandl vysvětluje, že se projekt snaží předejít situaci, do které se po vypuknutí koronavirové pandemie dostaly nejhůře postižené státy.

"Pokud se bude opakovat 'italský scénář', budou nám v nejbližších několika týdnech chybět stovky plicních ventilátorů. Jedinou variantou tedy pro nás bylo toto zařízení urychleně vyvinout," napsal na Facebook.

"Nyní běží intenzivní projekt dokončení vývoje a zahájení malosériové výroby s cílem vyrobit 500 plicních ventilátorů určených pro problémy způsobené Covid-19 a do tří týdnů začít s jejich dodávkami," představil projekt Zandl.

Dodaná zařízení by podle něj měla českému zdravotnictví poskytnout prostor pro péči o pacienty ve vážném stavu v době, kdy by byly obsazeny všechny v současné době dostupné ventilátory a zároveň by se čekalo na dodání nových.

Ventilátor z běžných součástek

Podle manažera vývoje Tomáše Kaplera je zařízení nyní ve fázi prvních prototypů. Výroba probíhá ve dvou běžných továrnách, z nichž jedna se zabývá vzduchotechnikou a druhá elektronikou, za použití lehce sehnatelných ekvivalentů drahých medicínských součástek.

Iniciativa Covid19cz stojí i za zřízením linky 1212:

"Všechny medicínské součástky jsme museli nahradit za něco, co je běžně dostupné. Díly jsme vybírali tak, aby se dobře sháněly v prostředí českých firem," řekl Kapler Aktuálně.cz.

Do vývoje se kromě iniciativy zapojilo také několik technologických firem, lékařů a vědců z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Podle Kaplera není vyloučeno, že se v blízké době do výroby zapojí také Škoda Auto, která by mohla využít některé součástky z automobilového průmyslu.

Kapler dodává, že sice ventilátor nebude splňovat běžné požadavky a certifikáty, které jsou pro podobná zařízení nutná, Evropská komise ale vydala 13. března v souvislosti s šířením koronaviru opatření, které stanovuje nová minima, jež musí plicní ventilátor splnit.

Těmito testy by měl CoroVent projít v příštích dnech. Odborníci týmu musí například pohlídat, aby bylo zařízení elektromagneticky kompatibilní a nerušilo ostatní vybavení nemocnice nebo aby nebyly ventily naolejované, což by mohlo při kontaktu s kyslíkem způsobit požár. "Chceme nechat několik prototypů několik dní běžet na umělých plicích a zkoušet různé režimy," řekl Aktuálně.cz Kapler.

Připravované zařízení bude mít právo vyrábět jakákoli firma kdekoli po světě. Iniciativa jej vydá jako open source hardware. Na jeho podporu skupina spustí hithitovou kampaň. "V tuto chvíli všichni pracujeme zadarmo," osvětlil zahájení kampaně Kapler.

První ventilátor by chtěla skupina dodat nemocnicím 1. dubna, v dalších týdnech pak plánuje výrobu stovek dalších strojů.

Na rozdíl od běžných ventilátorů užívaných v nemocnicích bude tento zaměřen výhradně na Covid-19 a jemu podobné choroby. Také jej bude od jeho profesionální verze odlišovat méně upravený vzhled. "Bude to jenom trochu více industriální. Ne že by nebyl čas na design, ale jde o to, že to řešíme tak, aby si to mohli dělat rychle kdekoli na světě z běžných věcí," řekl Kapler.

Problémem je často nedostatek personálu

V mnoha případech z jiných zemí ovšem nebyl největší problém spojený s plicními ventilátory v jejich malém počtu, ale spíše v nedostatku personálu. O každého pacienta se stará v průběhu dne šest pracovníků, tedy doktor a sestra v třísměnném provozu.

Podle Kaplera by chtěla iniciativa pomoct také k vyřešení tohoto problému. "Pracuje se na rychloškoleních, školicích materiálech, dokumentaci, videích a podobně," napsal na Facebook.

Jsme na tom lépe než Itálie, ventilátorů je zatím dost, řekl Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nedávno uvedl, že Česko je na tom s plicními ventilátory lépe než Itálie. "Možná teď už to tak není, protože dokoupili poměrně výrazný počet ventilátorů, ale na začátku té epidemie byla Itálie zemí, kde byl nejmenší počet plicních ventilátorů v přepočtu na obyvatele v Evropě," řekl Vojtěch.

Zatímco v Itálii bylo podle něj na začátku dostupných jen devět ventilátorů na 100 tisíc obyvatel, Česko pro stejný počet lidí disponuje asi 30 až 35 zařízeními. Celkově jich je v nemocnicích 3590, na zhruba 60 procent z nich již jsou ale napojeni pacienti s potížemi nesouvisejícími s koronavirem. I tak je ale podle Vojtěcha Česko schopné se postarat o "poměrně vysoký počet těch skutečně vážných pacientů".

Podle vedoucího lékaře toxinologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiřího Valenty lze ovšem zatím jen těžko odhadovat, zda budou ventilátory ve svém současném počtu stačit.

"Využíváme je i při chřipkových epidemiích a zatím nám vždycky stačily. Jak tomu ale bude v případě koronaviru, nevím," řekl v pátek Hospodářským novinám. "Nemyslím si ale, že by u nás s jejich počtem byla nějaká krize. Jsou ale nemocnice, které ventilátory nemají," dodal.