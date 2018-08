Inspekce má špatnou pověst, bezhlavě vyhazovat ale nebudu, říká budoucí šéf GIBS Dragoun

Novým šéfem kritizované Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která vyšetřuje trestné činy policistů nebo hasičů, by se měl stát okresní státní zástupce v Lounech Radim Dragoun, jejž v úterý z dvanácti kandidátů vybrala výběrová komise. Dragoun se do povědomí veřejnosti nejvíc zapsal tím, že před soud poslal několik soudců, které obžaloval z korupce. Čtyřiačtyřicetiletý absolvent Policejní akademie a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni začínal v roce 1992 u policie, od roku 2006 je státním zástupcem.

Aktuálně.cz: Proč chcete jít dělat šéfa inspekce? Práce žalobce už vás nebaví?

Radim Dragoun: To určitě ne, já jsem v Lounech velice spokojený, máme tady výtečné kolegy a velmi dobrou spolupráci s policií. Moje motivace není negativní, že bych odcházel nespokojen.

A proč jste do toho šel, když jste v Lounech tak spokojený?

Určitě je jedním z motivů to, že GIBS má špatnou pověst a chci ji zkusit zlepšit. Těch negativních věcí kolem ní se objevila řada. Třeba jak psal před časem nejvyšší státní zástupce (když se řešil odchod dosavadního šéfa inspekce Michala Murína, který nakonec na jaře sám složil funkci po nátlaku Andreje Babiše - pozn. red.) - neprofesionální postup, který byl někdy až příliš aktivní, někdy i podezřele aktivní, a v jiných kauzách byl zase podezřele pasivní.

Máte vy sám nějakou zkušenost s generální inspekcí?

Ano, ale není příliš velká, jako okresní státní zástupce jsem se s ní setkal pouze nepřímo. Je to logické, protože tyto věci dozorují vrchní a krajská státní zastupitelství. Ale máte známé u policie, státního zastupitelství, čtete noviny a ty negativní informace tam padají. Také nám byly některé případy postoupeny z GIBS, a to ne zcela standardně s ohledem na trestní řád.

Už asi víte, co byste chtěl změnit. Ostatně jste musel nějakou vizi předložit.

Určitě, prezentoval jsem to v koncepci, kterou jsem předložil výběrové komisi. Ale teď to nemůžu komentovat. Ta zpráva jednak není zcela veřejná a předpokládám navíc, že ji budu prezentovat v parlamentní komisi a výboru. Další věc je, že bych - pokud budu potvrzen - s tím chtěl nejdříve seznámit ty dotčené pracovníky inspekce, takže k tomu nemůžu zatím nic říct.

Mluví se o tom, že je potřeba velká personální obměna.

Každý by měl umět obhájit svoji práci a každý by k tomu měl dostat šanci. Takže to určitě není o tom, že by se mělo bezhlavě vyhazovat.

Vy jste byl jedním z absolventů plzeňských práv a měl jste zkrácené studium. Pětileté jste zvládl za tři roky.

Já měl vystudovanou Policejní akademii a těmto studentům bylo v Plzni umožněno si část studia započítat. Když jsem měl například zkoušku z trestního práva na Policejní akademii, tak mi to uznali jako zápočet a v Plzni jsem mohl jít přímo na zkoušku. Absolvoval jsem první ročník, bylo to náročné a pak jsem si řekl, že studiu radši obětuji intenzivně dva roky života, než bych se tam plácal celých pět let. Byly to dva velice náročné roky, které byly na úkor veškerého osobního volna, dovolených a dětí. Proto mě mrzelo, když mě hodili do jednoho pytle s lidmi, kteří vystudovali školu během prázdnin.

Jak jste to řešil, když vaše jméno padlo v souvislosti s aférou, která kolem plzeňských práv vypukla před sedmi lety?

Byl jsem ve funkci, kde jsem to kolegům objasnil, poslal jsem i vysvětlující dopis na Národní bezpečnostní úřad a nejvyššímu státnímu zástupci. Dokonce mám index s potvrzením, že jsem byl přijat na tuto vysokou školu, což ani jeden z rychlostudentů podle mě nebyl. A hlavně jsem se hned obrátil na rektorku a požádal jsem ji, aby se vyjádřila k tomu, jestli mé studium bylo řádné. Také mi napsala potvrzení, že kolem něj nebyly žádné pochybnosti.