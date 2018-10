Ubohost, nízkost, kritizoval generál Zaorálkův návrh. Armáda ho kázeňsky potrestá

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) po interpelaci komunistického poslance Lea Luzara uvedl, že armáda kázeňsky projedná generála Karla Řehku kvůli jeho kritice Lubomíra Zaorálka.

Praha - Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek po útoku na české vojáky navrhl ukončení mise v Afghánistánu. Jeho prohlášení v pro armádu nezvykle ostrém vyjádření odsoudil brigádní generál Karel Řehka, kterého za to však pravděpodobně čeká trest.

"Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost… To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana České republiky," uvedl elitní voják na soukromém profilu na Facebooku.

Teď bude muset podle všeho za svá slova pykat. Alespoň to vyplývá ze čtvrteční reakce ministra obrany Lubomíra Metnara na kritickou interpelaci komunistického poslance Lea Luzara.

"Myslím si, že zde pan generál Řehka trošku přestřelil, trošku moc přestřelil a měl by si jasně ujasnit dle ústavy, kde je pozice poslance, zákonodárce a kde je pozice vojáka, který má bránit českou zemi," uvedl Luzar, který byl v minulosti místopředsedou KSČM.

V následné reakci ministr Metnar nejdříve ujistil poslance o tom, že on i armáda si jsou plně vědomi toho, že mandát k zahraničním misím je plně v rukou politiků. "Ti rozhodují o tom, kolik vojáků, v jakých zahraničních misích a s jakým úkolem bude vykonávat svoji službu," podotkl.

"Záležitost, o které hovořil pan poslanec Luzar, jsem dneska (ve čtvrtek) projednal s panem náčelníkem Generálního štábu generálem Opatou, který mě informoval o tom, že tuto záležitost probral s generálem Řehkou a po návratu generála Řehky ze zahraničí ji bude řešit kázeňsky," prohlásil Metnar.

Diskutujme o misích, ale ne teď a ne takhle

Tvrzení Zaorálka i reakce Řehky se objevily po pondělním útoku na vozidlo české armády na základně Šindánd v afghánské provincii Herát, při kterém zemřel český voják Tomáš Procházka.

Na celou událost reagovali mnozí politici, kteří vesměs podporovali další působení českých vojáků v této zemi, kde jich nyní působí kolem 350. Zaorálek patří k menšině politiků, kteří naopak požadují začít jednání o stažení českých vojáků i jednotek NATO.

"V Afghánistánu jsme se ocitli v bažině a měli bychom hledat cestu ven. Chci vést debatu, zda ve světě, ve kterém přibývá různých bezpečnostních hrozeb, máme soustředit své síly na vyvážení západní demokracie do země, která o to nestojí a vnímá nás čím dál víc jako okupanty," prohlásil Zaorálek, který je léta hlavním odborníkem ČSSD na zahraniční politiku.

Proti jeho úvaze na stažení se postavili mnozí vládní i opoziční politici, k nimž se přidal i zmiňovaný armádní generál Řehka. Ten začal svůj obsáhlý vzkaz na Facebooku větou, že "by to mluvčí Tálibánu neřekl lépe než pan Zaorálek". Diskuse ohledně nasazování vojáků v misích je sice podle něj potřebná, vadilo mu však načasování a způsob.

"Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti. Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále a že Češi jsou to správné slabé místo. Všem potencionálním protivníkům říkáme, že na Čechy to mohou zkusit, protože se při prvních ztrátách rozloží," napsal generál.

Řehka patří mezi českými vojáky k absolutní špičce. Prošel různými misemi, několikrát byl nasazeny i v Afghánistánu, je šéfem Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany.

Lubomír Zaorálek obhajoval svůj návrh v rozhovoru pro DVTV