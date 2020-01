Generál chce zpátky na Hrad. Prověrku ale včas nedostal, bezpečnostní úřad ho napíná

Pokud by vše běželo podle standardních lhůt, bývalý náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Rostislav Pilc by už měl svou bezpečnostní prověrku zpět v rukou. Jenže jak zjistil deník Aktuálně.cz, na osvědčení může čekat až dvakrát delší dobu. Národní bezpečnostní úřad prodloužil termín na nejdelší možné maximum. Pilc prověrku ztratil před pěti lety, úřad však úspěšně zažaloval.

Bezpečnostní prověrka dokládá, že dotyčný je způsobilý nakládat s citlivými informacemi strategického významu. Osvědčení na stupeň přísně tajné otvírá cestu k nejdůležitějším poznatkům. Takovou prověrku měl generál Rostislav Pilc, když řídil Vojenskou kancelář prezidenta republiky. Útvar pomáhá naplňovat hlavě státu její úlohu vrchního velitele ozbrojených sil, ředitel kanceláře má i personální pravomoc vůči šéfovi Hradní stráže.

Jenže generál Pilc o prověrku na podzim 2015 přišel, když mu ji Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral. Rozhodl se tak po vyhodnocení poznatků od Vojenského zpravodajství týkajících se Pilce. Generál přitom vojenskou tajnou službu v minulosti řídil. Pilc se však proti verdiktu NBÚ úspěšně bránil a pražský městský soud rozhodnutí o odebrání prověrky zrušil. Podle verdiktu neměl NBÚ svůj krok dostatečně podložený.

Kvůli ztrátě osvědčení musel Pilc skončit coby šéf prezidentské vojenské kanceláře, místo opustil v dubnu 2016. Funkce by se ale rád ujal znovu. Když se soud ve sporu s NBÚ přiklonil na jeho stranu, generálova pozice se zdála nadějná. Úřad se možným udělením prověrky znovu zabývá. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, řízení spustil 6. února loňského roku.

Prověrku na stupeň přísně tajné by měl úřad odbavit do devíti měsíců, což ukládá zákon. Jenže podle zjištění Aktuálně.cz se musí Pilc připravit na to, že může čekat až dvakrát déle. NBÚ prodloužil lhůtu do 18. září 2020. "Považujeme to za nestandardní a v kontextu toho, že NBÚ s mým klientem prohrál dva soudní spory, si klademe otázku, proč je udržován v nejistotě," sdělil k tomu Aktuálně.cz Pilcův advokát Daniel Volák.

NBÚ čeká na poznatky od jiného "orgánu státu"

Generálův právní zástupce uvažuje, zda se řízení vůči jeho klientovi nezneužívá ve prospěch zájmů někoho jiného. Konkrétní však není. "Naše vysvětlení, proč řízení trvá tak dlouho, je takové, že NBÚ nepostupuje v řízení bezodkladně a nevyžaduje aktivně součinnost zpravodajských služeb," shrnuje stanovisko k postupu NBÚ Volák. Loni v prosinci úřad urgoval, aby proces urychlil a prodlevu podrobně vysvětlil.

Aby úřad proces takto natahoval, je spíše výjimečné. Co k tomu v případě Pilce vede, úřad nekomentuje. "NBÚ s odvoláním na zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nemůže veřejně komentovat průběh konkrétního bezpečnostního řízení," vysvětlil Aktuálně.cz bezpečnostní ředitel úřadu Jaromír Kadlec s tím, že takové informace náleží pouze účastníkovi řízení.

Proces vedoucí k udělení prověrky spočívá v analýze řady dokumentů, které žadatel dodá. Jde o záznamy profesní, ekonomické či trestní povahy. Lidé z NBÚ si k dotyčnému mohou vyžádat informace od tajných služeb, policie či dalších státních institucí jako třeba finanční úřad. Není výjimkou, že NBÚ se na dotyčného přeptá u jeho rodinných příslušníků, přátel či profesních kolegů, nebo ho dokonce nechá sledovat.

Průtahy v případě Pilce by měly být způsobené tím, že NBÚ čeká na dodání dílčích poznatků ke generálovi od jiného subjektu. "Byl osloven orgán státu, který NBÚ oznámil, že požadované informace není možné v zákonem požadované lhůtě poskytnout," stojí podle informací Aktuálně.cz ve vyrozumění, jímž úřad Pilcovi vysvětlil prodloužení lhůty. Hospodářské noviny v této souvislosti upozornily, že se tím komplikuje Pilcův návrat na Hrad.

Na hraně zákona

NBÚ skutečně může řízení prodloužit, má pro to oporu v zákoně. Důvodem je zpravidla to, že čeká právě na informace od ostatních státních složek. "Doba prodloužení lhůty nesmí být jednorázově delší, než je doba stanovená pro provedení příslušného stupně bezpečnostní prověrky," upozornil bezpečnostní ředitel NBÚ Kadlec. V případě generála jde úřad na hranu toho, co mu dovoluje zákon.

Pilc ztratil prověrku údajně kvůli tomu, že NBÚ vyhodnotil jako rizikové jeho styky s ruským podnikatelem v minulosti působícím na české ambasádě v Moskvě. Generál tam byl v letech 2001 až 2006 vojenským přidělencem. Na zmíněné styky upozornilo Vojenské zpravodajství. Jenže když Pilc konfrontoval NBÚ u soudu, podklady úřadu dodané tajnou službou neobstály.

Generál v letovém provozu Generálmajor Rostislav Pilc (* 1968) jako poslední pozici v armádě vykonával funkci ředitele Vojenské kanceláře prezidenta republiky, řídil ji od ledna 2015 do dubna 2016. Po odebrání bezpečnostní prověrky opustil také armádu, momentálně působí v Řízení letového provozu.

Před nástupem do prezidentské vojenské kanceláře dlouhodobě působil ve Vojenském zpravodajství. V letech 2009 až 2015 byl zástupcem ředitele, přičemž poslední dva roky byl pověřen řízením služby. V letech 2001 až 2006 byl vojenským přidělencem ČR v Ruské federaci, na počátku 90. let se účastnil mise UNPROFOR ve válce v tehdejší Jugoslávii.

"Tyto zprávy zpravodajských služeb nemohou být pouze vyjádřením názoru jejich zpracovatele, bez patřičného skutkového podkladu zachyceného ve spise a soudem ověřitelného," citovaly Lidové noviny z rozhodnutí soudce Městského soudu v Praze Slavomíra Nováka, který spor s NBÚ rozhodl v generálův prospěch.

Postup NBÚ vůči Pilcovi v minulosti prošetřovala i sněmovní komise pro kontrolu úřadu. V listopadu 2018 poslanci došli k závěru, že NBÚ Pilcova práva nepoškodil. Sám generál považuje odebrání své prověrky za profesní likvidaci. Že by ji nedostal zpět, si příliš nepřipouští. "Já snad ani nepředpokládám, že by se to mohlo stát, (…), ale taky bych se v našem státě ničemu nedivil," řekl před časem Českému rozhlasu.