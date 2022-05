"My jsme taky lidé." Ukrajinské Romy po týdnu převezli do uprchlického zařízení

Zhruba padesátku ukrajinských Romů v úterý dopoledne odvezli hasiči autobusem ze stanového městečka za Pardubicemi do krajského asistenčního centra. Uprchlíci v provizorních podmínkách pobývali týden. Čekali, až úřady ověří, že mají opravdu ukrajinské občanství a nepřišli do Česka jen kvůli dávkám. V asistenčním centru nyní dostali víza a pokračovali do uprchlického zařízení Bělá-Jezová.

Nestihli ani dopít ranní čaj, když pro padesátičlennou skupinu romského původu složenou hlavně z žen a dětí přijel autobus pardubických hasičů. Cizinecké policii se podařilo ověřit, že jde opravdu o ukrajinské občany. Trvalo jí to týden. Mezitím uprchlíci žili ve stanech v areálu bývalých kasáren na Hůrkách za městem. Stany tam zřídili hasiči na pokyn krajského krizového štábu, aby Romové nespali na ulici. "Cizinecká policie získala indicie, že by romští uprchlíci mohli mít požádáno o vízum v jiném státě, mohli by tam mít pobytový status nebo by mohli být příslušníky jiného státu. Nyní jsme obdrželi odpovědi z Polska, Maďarska, Rumunska a Německa, že tomu tak není," sdělila mluvčí pardubických policistů Markéta Janovská. Související Rusové unesli už dvě stě tisíc dětí. Lidi odváží na Sibiř, říká ukrajinská poslankyně Aktuálně.cz hovořilo s několika Romkami, které v minulém týdnu ve stanech pobývaly. "Přijeli jsme do Prahy a dobrovolníci z Prahy nás poslali sem a ujistili nás, že tady budou místa a že nám za dva tři dny vyřídí doklady. Nakonec jsme tu strávili týden. Jsme stejní lidé jako ostatní, jsme stejní Ukrajinci. Utíkáme před válkou, nepřijeli jsme sem jako Maďaři. Moje město je pod palbou, nic si nevymýšlíme," popisovala rozhořčeně Tamara Matvienková. Po sedmi dnech strávených v Pardubicích se dočkala. V Krajském asistenčním centru jí udělili vízum, přiznali humanitární dávku ve výši 5000 korun a pak ji spolu s ostatními autobus odvezl do 120 kilometrů vzdáleného uprchlického zařízení Bělá-Jezová. "Nemůžu jít do zařízení pro uprchlíky. Dcera Raisa je invalida prvního stupně. Má cystu na mozku, je připoutaná na vozík, nemluví, nechodí. V okolí zařízení nejsou nemocnice. My jsme taky lidé, proč s námi takhle zachází?" ptala se zoufale Tamařina příbuzná Marina. Z představy ubytování v detenčním zařízení nebyla nadšená ani Suzana Denisovová. "Babička s tetou sem přijely před dvěma měsíci, ubytovali je v bytech. Máme cestovní doklady jako normální lidé, dostaly jsme razítko do pasu i potvrzení o překročení hranic pro děti," tvrdila ukrajinská Romka Suzana. Rakušan: Stanové městečko je lepší než ulice Neziskové organizace upozorňují na to, že umisťovat ukrajinské Romy do izolovaných lokalit jde proti smysluplné integraci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), jehož resort má ubytování Ukrajinců prchajících před válkou na starosti, je ale těžké pro ukrajinské Romy sehnat adekvátní ubytování. "Bohužel krajská ubytování, jak si je představují romské neziskové organizace, s kterými jsme jednali, k dispozici nejsou. Bělá, která určitě není vhodná k dlouhodobějšímu žití, je lepším řešením, než kdyby měl někdo zůstat před nádražím. Stejně tak je lepším řešením zabezpečené stanové městečko, i když se jim snažíme předejít," řekl Aktuálně.cz ministr vnitra Vít Rakušan. Související Nejen pro Ukrajince. Evropa chystá snazší povolení k pobytu a nové lákání talentů Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický popřel, že by ve zdlouhavém procesu ověřování, jestli ukrajinští Romové opravdu mají nárok na víza v Česku, hrála roli jejich příslušnost k romské menšině. "To vůbec nikdo neřeší. Řeší se sociální turistika. Existují podezření z páchání organizovaného zločinu v souvislosti s touto situací a my musíme zabránit zneužívání," popsal Netolický. Právě proto, že do Česka přicházejí i Romové, kteří mají kromě ukrajinského i maďarské občanství, chce ministr vnitra nově zpřísnit pravidla pro příchozí uprchlíky. Po benevolenci v prvních měsících konfliktu na Ukrajině budou úředníci při udělování dočasné ochrany kontrolovat, zda pasy obsahují razítko příchodu uprchlíků do Evropské unie.